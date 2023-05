Apple telah mengkonfirmasi penghentian layanan My Photo Stream warisannya, mendorong pengguna untuk beralih ke Foto iCloud pada 26 Juli. Meskipun demikian, semua file yang disimpan di cloud akan tetap dapat diakses selama 30 hari tambahan setelah penutupan.

Sebelum Foto iCloud, Stream Foto Saya berfungsi sebagai solusi utama untuk menyinkronkan dan menyimpan foto dan video di beberapa perangkat Apple dan web. Layanan ini tersedia tanpa biaya, menyimpan hingga 1.000 gambar dan klip video; namun, sejak awal, Apple telah memperkenalkan Foto iCloud sebagai opsi yang lebih kuat dan canggih bagi pengguna yang mencari fungsionalitas yang diperluas.

Meskipun Apple belum memberikan alasan khusus untuk mematikan Stream Foto Saya, jelas bahwa Foto iCloud berfungsi sebagai alternatif yang unggul dan lebih menguntungkan karena menghasilkan pendapatan tambahan melalui biaya penyimpanan.

Dalam email yang dikirim ke pengguna Stream Foto Saya saat ini, Apple menyatakan, "Ke depan, Foto iCloud adalah cara terbaik untuk menyimpan foto dan video yang Anda ambil di semua perangkat Anda dan disimpan dengan aman di iCloud."

Setelah batas waktu 26 Juli, unggahan baru tidak akan diizinkan, dan sinkronisasi akan dinonaktifkan, sedangkan foto dan video yang ada di cloud akan dihapus pada 25 Agustus. Namun, itu tidak akan dihapus dari perangkat pengguna.

Stream Foto Saya pertama kali diluncurkan pada tahun 2011, sejajar dengan iCloud, pada saat perusahaan teknologi sedang mencari cara untuk meningkatkan fungsionalitas unggahan foto dan video dengan cara yang cepat dan mulus. Sejak itu, Foto iCloud telah berkembang sebagai alternatif yang lebih komprehensif, menawarkan kepada pengguna kemampuan penyimpanan yang diperluas dan fitur-fitur canggih.

