Apple a confirmé l'arrêt de son ancien service My Photo Stream, incitant les utilisateurs à passer à iCloud Photos d'ici le 26 juillet. Néanmoins, tous les fichiers stockés dans le nuage resteront accessibles pendant 30 jours supplémentaires après la fermeture.

Avant iCloud Photos, My Photo Stream était la principale solution pour synchroniser et stocker des photos et des vidéos sur plusieurs appareils Apple et sur le web. Le service était gratuit et permettait de stocker jusqu'à 1 000 images et clips vidéo. Cependant, depuis sa création, Apple a introduit iCloud Photos comme une option plus robuste et plus avancée pour les utilisateurs à la recherche de fonctionnalités plus étendues.

Bien qu'Apple n'ait pas fourni de raison spécifique pour la fermeture de My Photo Stream, il est évident qu'iCloud Photos constitue une alternative supérieure et plus rentable, car elle génère des revenus supplémentaires grâce aux frais de stockage.

Dans un courriel envoyé aux utilisateurs actuels de My Photo Stream, Apple a déclaré : "À l'avenir, iCloud Photos est le meilleur moyen de garder les photos et les vidéos que vous prenez à jour sur tous vos appareils et de les stocker en toute sécurité dans iCloud."

Après la date limite du 26 juillet, aucun nouveau téléchargement ne sera autorisé et la synchronisation sera désactivée, tandis que les photos et vidéos existantes dans le nuage seront supprimées le 25 août. Toutefois, elles ne seront pas supprimées des appareils des utilisateurs.

My Photo Stream a été lancé pour la première fois en 2011, parallèlement à iCloud, à une époque où les entreprises technologiques cherchaient des moyens d'améliorer les fonctionnalités de téléchargement de photos et de vidéos de manière rapide et transparente. Depuis, iCloud Photos s'est imposé comme l'alternative la plus complète, offrant aux utilisateurs des capacités de stockage étendues et des fonctionnalités avancées.

