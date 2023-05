Apple heeft bevestigd dat de dienst Mijn fotostream wordt stopgezet. Gebruikers moeten uiterlijk 26 juli overschakelen op iCloud Foto's. Alle in de cloud opgeslagen bestanden blijven echter nog 30 dagen na de stopzetting toegankelijk.

Vóór iCloud Foto's diende Mijn fotostream als de primaire oplossing voor het synchroniseren en opslaan van foto's en video's op meerdere Apple-apparaten en het web. De dienst was gratis beschikbaar en kon maximaal 1.000 foto's en videoclips opslaan. Sinds de start heeft Apple iCloud Foto's echter geïntroduceerd als een robuustere en geavanceerdere optie voor gebruikers die op zoek zijn naar meer functionaliteiten.

Hoewel Apple geen specifieke reden heeft gegeven voor het sluiten van Mijn fotostream, is het duidelijk dat iCloud Foto's dient als een superieur en winstgevender alternatief omdat het extra inkomsten genereert via opslagkosten.

In een e-mail aan huidige gebruikers van Mijn fotostream stelt Apple: "In de toekomst is iCloud Foto's de beste manier om de foto's en video's die je maakt op al je apparaten up-to-date te houden en veilig op te slaan in iCloud."

Na de deadline van 26 juli worden geen nieuwe uploads meer toegestaan en wordt de synchronisatie uitgeschakeld, terwijl de bestaande foto's en video's in de cloud op 25 augustus worden verwijderd. Ze zullen echter niet worden verwijderd van de apparaten van gebruikers.

My Photo Stream werd voor het eerst gelanceerd in 2011, parallel aan iCloud, in een tijd waarin techbedrijven manieren onderzochten om de functionaliteiten voor het uploaden van foto's en video's op een snelle en naadloze manier te verbeteren. Sindsdien heeft iCloud Photos zich ontwikkeld tot het meer uitgebreide alternatief, met uitgebreide opslagmogelijkheden en geavanceerde functies voor gebruikers.

