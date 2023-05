أكدت شركة Apple على إيقاف خدمة My Photo Stream القديمة ، مما دفع المستخدمين إلى الانتقال إلى iCloud Photos بحلول 26 يوليو. ومع ذلك ، ستظل جميع الملفات المخزنة في السحابة قابلة للوصول لمدة 30 يومًا إضافية بعد الإغلاق.

قبل iCloud Photos ، كان My Photo Stream بمثابة الحل الأساسي لمزامنة الصور ومقاطع الفيديو وتخزينها عبر أجهزة Apple المتعددة والويب. كانت الخدمة متاحة مجانًا ، حيث تم تخزين ما يصل إلى 1000 صورة ومقطع فيديو ؛ ومع ذلك ، منذ إنشائها ، قدمت Apple صور iCloud كخيار أكثر قوة وتقدمًا للمستخدمين الذين يسعون إلى وظائف موسعة.

على الرغم من أن Apple لم تقدم سببًا محددًا لإيقاف تشغيل My Photo Stream ، إلا أنه من الواضح أن iCloud Photos يعمل كبديل ممتاز وأكثر ربحية لأنه يولد إيرادات إضافية من خلال رسوم التخزين.

في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى مستخدمي My Photo Stream الحاليين ، صرحت Apple ، "من الآن فصاعدًا ، تعد iCloud Photos هي أفضل طريقة للحفاظ على الصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها محدثة عبر جميع أجهزتك وتخزينها بأمان في iCloud."

بعد الموعد النهائي في 26 يوليو ، لن يُسمح بأي عمليات تحميل جديدة ، وسيتم تعطيل المزامنة ، بينما ستتم إزالة الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في السحابة في 25 أغسطس. ومع ذلك ، لن يتم حذفها من أجهزة المستخدمين.

تم إطلاق My Photo Stream لأول مرة في عام 2011 ، بالتوازي مع iCloud ، في وقت كانت فيه شركات التكنولوجيا تستكشف طرقًا لتحسين وظائف تحميل الصور والفيديو بطريقة سريعة وسلسة. منذ ذلك الحين ، تطورت iCloud Photos كبديل أكثر شمولاً ، مما يوفر للمستخدمين إمكانات تخزين موسعة وميزات متقدمة.

للمستخدمين الذين يسعون إلى منصات سهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات الويب والجوال ، هناك العديد من الخيارات المتاحة ، مثل AppMaster 's no-code platform. Learn how to create an application effortlessly on AppMaster and take advantage of efficient app-building tools and features tailored to streamline the development process.