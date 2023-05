A Apple confirmou a descontinuação do seu antigo serviço My Photo Stream, levando os utilizadores a fazer a transição para o iCloud Photos até 26 de Julho. No entanto, todos os ficheiros armazenados na nuvem permanecerão acessíveis durante mais 30 dias após o encerramento.

Antes do iCloud Photos, o My Photo Stream servia como a principal solução para sincronizar e armazenar fotografias e vídeos em vários dispositivos Apple e na Web. O serviço estava disponível gratuitamente, armazenando até 1.000 imagens e clips de vídeo; no entanto, desde a sua criação, a Apple introduziu as Fotografias em iCloud como uma opção mais robusta e avançada para os utilizadores que procuram funcionalidades alargadas.

Embora a Apple não tenha fornecido uma razão específica para o encerramento do My Photo Stream, é evidente que o Fotos do iCloud é uma alternativa superior e mais rentável, uma vez que gera receitas adicionais através de taxas de armazenamento.

Numa mensagem de correio electrónico enviada aos actuais utilizadores do My Photo Stream, a Apple declarou: "A partir de agora, o iCloud Photos é a melhor forma de manter as fotografias e os vídeos que tira actualizados em todos os seus dispositivos e armazenados em segurança no iCloud."

Após o prazo de 26 de Julho, não serão permitidos novos carregamentos e a sincronização será desactivada, enquanto as fotografias e vídeos existentes na nuvem serão removidos a 25 de Agosto. No entanto, não serão eliminados dos dispositivos dos utilizadores.

O My Photo Stream foi lançado pela primeira vez em 2011, paralelamente ao iCloud, numa altura em que as empresas de tecnologia estavam a explorar formas de melhorar as funcionalidades de carregamento de fotografias e vídeos de uma forma rápida e sem problemas. Desde então, as Fotografias em iCloud evoluíram como a alternativa mais abrangente, oferecendo aos utilizadores capacidades de armazenamento alargadas e funcionalidades avançadas.

Para os utilizadores que procuram plataformas de fácil utilização para criar aplicações Web e móveis, existem inúmeras opções disponíveis, como a plataforma AppMaster 's no-code. Saiba como criar uma aplicação sem esforço em AppMaster e tire partido de ferramentas de criação de aplicações eficientes e de funcionalidades concebidas para simplificar o processo de desenvolvimento.