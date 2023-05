Apple ha confermato l'interruzione del servizio My Photo Stream, invitando gli utenti a passare a iCloud Photos entro il 26 luglio. Tuttavia, tutti i file archiviati nel cloud rimarranno accessibili per altri 30 giorni dopo la chiusura.

Prima di iCloud Photos, My Photo Stream era la soluzione principale per sincronizzare e archiviare foto e video su più dispositivi Apple e sul web. Il servizio era disponibile gratuitamente e consentiva di archiviare fino a 1.000 immagini e video; tuttavia, sin dalla sua nascita, Apple ha introdotto iCloud Photos come opzione più robusta e avanzata per gli utenti che desiderano ampliare le proprie funzionalità.

Sebbene Apple non abbia fornito una ragione specifica per la chiusura di My Photo Stream, è evidente che iCloud Photos rappresenta un'alternativa superiore e più redditizia, in quanto genera entrate aggiuntive attraverso le tariffe di archiviazione.

In un'e-mail inviata agli attuali utenti di My Photo Stream, Apple ha dichiarato: "In futuro, iCloud Photos è il modo migliore per mantenere le foto e i video che scattate aggiornati su tutti i vostri dispositivi e archiviati in modo sicuro su iCloud".

Dopo la scadenza del 26 luglio, non saranno consentiti nuovi caricamenti e la sincronizzazione sarà disabilitata, mentre le foto e i video esistenti nel cloud saranno rimossi il 25 agosto. Tuttavia, non verranno eliminati dai dispositivi degli utenti.

My Photo Stream è stato lanciato per la prima volta nel 2011, parallelamente ad iCloud, in un periodo in cui le aziende tecnologiche stavano esplorando modi per migliorare le funzionalità di caricamento di foto e video in modo rapido e senza interruzioni. Da allora, iCloud Photos si è evoluto come alternativa più completa, offrendo agli utenti maggiori capacità di archiviazione e funzioni avanzate.

