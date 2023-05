Apple hat die Einstellung seines alten Dienstes My Photo Stream bestätigt und die Nutzer aufgefordert, bis zum 26. Juli zu iCloud Photos zu wechseln. Dennoch werden alle in der Cloud gespeicherten Dateien für weitere 30 Tage nach der Abschaltung zugänglich bleiben.

Vor iCloud Photos diente My Photo Stream als Hauptlösung für die Synchronisierung und Speicherung von Fotos und Videos auf mehreren Apple-Geräten und im Internet. Der Dienst war kostenlos verfügbar und speicherte bis zu 1.000 Bilder und Videoclips. Seit seiner Einführung hat Apple jedoch iCloud Photos als robustere und fortschrittlichere Option für Benutzer eingeführt, die erweiterte Funktionen wünschen.

Obwohl Apple keinen spezifischen Grund für die Schließung von My Photo Stream genannt hat, ist es offensichtlich, dass iCloud Photos eine bessere und profitablere Alternative darstellt, da es zusätzliche Einnahmen durch Speichergebühren generiert.

In einer E-Mail an die derzeitigen Nutzer von My Photo Stream erklärte Apple: "In Zukunft ist iCloud Photos der beste Weg, um die Fotos und Videos, die Sie aufnehmen, auf allen Ihren Geräten auf dem neuesten Stand zu halten und sicher in iCloud zu speichern."

Nach dem Stichtag 26. Juli werden keine neuen Uploads mehr zugelassen und die Synchronisierung wird deaktiviert, während die bestehenden Fotos und Videos in der Cloud am 25. August gelöscht werden. Sie werden jedoch nicht von den Geräten der Nutzer gelöscht.

My Photo Stream wurde erstmals 2011 parallel zu iCloud eingeführt, zu einer Zeit, als Technologieunternehmen nach Möglichkeiten suchten, die Funktionen zum Hochladen von Fotos und Videos auf schnelle und nahtlose Weise zu verbessern. Seitdem hat sich iCloud Photos als die umfassendere Alternative entwickelt und bietet den Nutzern erweiterte Speichermöglichkeiten und fortschrittliche Funktionen.

