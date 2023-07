Sağlık sektöründeki yerini derinleştirmek için iddialı bir girişimde bulunan Amazon, yakın zamanda New York'ta düzenlenen AWS Summit konferansında bir duyuru yaparak yapay zeka tabanlı iki yeni sağlık çözümü platformu olan AWS HealthScribe ve AWS HealthImaging'i piyasaya sürdü.

Klinisyenleri tıbbi görüşmeleri etkili bir şekilde yazıya dökme ve analiz etme konusunda desteklemek için tasarlanan AWS HealthScribe, Elektronik Sağlık Kaydı (EHR) sistemlerine kolay entegrasyon için pratisyenler ve hastalar arasındaki diyalogları verimli bir şekilde yakalayan, bölümlere ayıran ve özetleyen makine öğrenimi liderliğindeki araçlar sunar.

Bu akıllı sistem, AWS makine öğrenimi modellerinin gücünden yararlanarak HealthScribe aracılığıyla elde edilen verileri sorunsuz bir şekilde değerli içgörüler için kapsamlı analizlere tabi tutulabilecek kapsamlı hasta notlarına dönüştürür.'

AWS'de makine öğrenimi ve yapay zeka hizmetlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Bratin Saha, HealthScribe'da kullanılan yenilikçi yaklaşımdan duyduğu heyecanı dile getirdi. "AWS HealthScribe ile, sağlık profesyonellerinin dokümantasyon için harcadığı önemli zamanı azaltmak için üretken yapay zekadan yararlanmayı hedefliyoruz" dedi.

AWS HealthScribe, konuşmacı rollerini titizlikle belirler ve transkriptleri "küçük konuşma", "öznel yorumlar" ve "nesnel yorumlar" gibi klinik olarak alakalı kategoriler halinde düzenler. Ayrıca, ilaçlara ve tıbbi durumlara yapılan atıflar da dahil olmak üzere konuşmalardan özel tıbbi ifadeleri çıkarmak için güçlü doğal dil işleme yetenekleri sağlar.

İlginç bir şekilde, HealthScribe aracılığıyla oluşturulan AI ile zenginleştirilmiş hasta notları, hasta geçmişi, stratejik çıkarımlar ve ziyaret nedenleri gibi hayati ayrıntıları içerir ve etkili tedavi stratejilerine yardımcı olmak için kapsamlı bir resim sağlar.

HealthScribe'ı besleyen zeka, Amazon'un güçlü bir aracı olan Bedrock platformundan geliyor.

Konuşma tanıma algoritmaları ve üretken AI'daki potansiyel önyargılar hakkında devam eden tartışmalara rağmen, bu ilerlemenin etkinliği, bu alanda dikkate değer bir değişiklik vaat ediyor.

AWS HealthScribe anında HIPAA uyumluluğu sunmasa da 'HIPAA'ya uygun' kabul edilmiştir. Bu, Amazon ile çalışırken uygun önlemleri alan müşterilerin HIPAA uyumluluğu sağlayabileceği anlamına gelir. Vurgulamak gerekirse, HIPAA, kişisel sağlık verileri için koruma sağlamak üzere tasarlanmış bir ABD yasasıdır.

AWS ayrıca tıbbi görüntüleme verilerinin "petabayt ölçeğinde" depolanmasını, dönüştürülmesini ve analiz edilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan bir başka çığır açan hizmet olan HealthImaging'i de tanıttı.

HealthImaging, müşterilerin tıbbi görüntüleme uygulamalarını AWS bulutundaki her tıbbi görüntünün tek bir kopyasından çalıştırmasına olanak tanır. AWS'nin güçlü altyapısından yararlanan HealthImaging, hem aktif hem de arşivlenmiş veriler için dinamik fiyatlandırmanın yanı sıra "saniyenin altında" görüntü erişim gecikmeleri sağlar.

Amazon, HealthImaging uygulamasının tıbbi görüntüleme depolamasının toplam sahip olma maliyetini %40'a kadar azaltabileceğine dair cesur bir açıklama yaptı.

AWS HealthImaging şu anda ABD Doğu (K. Virginia), ABD Batı (Oregon), Asya Pasifik (Sidney) ve Avrupa (İrlanda) AWS bölgelerinde kullanıma sunulmuştur.

