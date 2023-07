Nel tentativo ambizioso di rafforzare la propria presenza nel settore sanitario, Amazon ha annunciato alla recente conferenza AWS Summit di New York il lancio di AWS HealthScribe e AWS HealthImaging, due nuove piattaforme di soluzioni sanitarie basate sull'intelligenza artificiale.

Progettata per supportare i medici nella trascrizione e nell'analisi efficace delle conversazioni mediche, AWS HealthScribe offre strumenti basati sull'apprendimento automatico che catturano, segmentano e riassumono in modo efficiente i dialoghi tra medici e pazienti per una facile integrazione nei sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EHR).

Questo sistema intelligente sfrutta la potenza dei modelli di apprendimento automatico di AWS, convertendo senza soluzione di continuità i dati ottenuti attraverso HealthScribe in note esaustive del paziente che possono essere ulteriormente sottoposte a un'analisi approfondita per ottenere preziose informazioni".

Bratin Saha, vicepresidente dei servizi di machine learning e AI di AWS, si è detto entusiasta dell'approccio innovativo adottato da HealthScribe. Ha dichiarato: "Con AWS HealthScribe, intendiamo sfruttare l'intelligenza artificiale generativa per alleviare il tempo significativo dedicato dagli operatori sanitari alla documentazione".

AWS HealthScribe identifica meticolosamente i ruoli dei relatori e organizza le trascrizioni in categorie rilevanti dal punto di vista clinico come "chiacchiere", "commenti soggettivi" e "commenti oggettivi". Inoltre, fornisce solide capacità di elaborazione del linguaggio naturale per estrarre frasi mediche specialistiche dalle conversazioni, compresi i riferimenti a farmaci e condizioni mediche.

È interessante notare che le note del paziente arricchite dall'intelligenza artificiale create con HealthScribe incorporano dettagli vitali come l'anamnesi del paziente, gli aspetti strategici e i motivi delle visite, fornendo un quadro completo per favorire strategie di trattamento efficaci.

L'intelligenza che alimenta HealthScribe proviene dalla piattaforma Bedrock, un potente strumento di Amazon che offre ampie librerie di modelli pre-addestrati da startup e Amazon, favorendo lo sviluppo di app all'avanguardia basate sull'intelligenza artificiale.

Nonostante il dibattito in corso sui potenziali pregiudizi degli algoritmi di riconoscimento vocale e dell'IA generativa, l'efficacia di questo progresso promette un notevole cambiamento nel settore.

Sebbene AWS HealthScribe non offra la conformità immediata all'HIPAA, è stato considerato "idoneo all'HIPAA". Ciò significa che i clienti che adottano misure appropriate durante la collaborazione con Amazon possono ottenere la conformità HIPAA. Per sottolineare che l'HIPAA è una legge statunitense progettata per fornire garanzie per i dati sanitari personali.

AWS ha anche presentato HealthImaging, un altro servizio innovativo che mira a semplificare l'archiviazione, la trasformazione e l'analisi dei dati di imaging medico "su scala petabyte".

HealthImaging consente ai clienti di eseguire applicazioni di imaging medico da un singolo duplicato di ogni immagine medica nel cloud AWS. Sfruttando la solida infrastruttura di AWS, HealthImaging consente una tariffazione dinamica sia per i dati attivi che per quelli archiviati, con latenze di accesso alle immagini "inferiori al secondo".

Amazon ha dichiarato che l'implementazione di HealthImaging può ridurre il costo totale di proprietà dell'archiviazione di immagini mediche fino al 40%.

Attualmente, AWS HealthImaging è stato lanciato nelle regioni AWS degli Stati Uniti Est (N. Virginia), Stati Uniti Ovest (Oregon), Asia Pacifico (Sydney) ed Europa (Irlanda).

