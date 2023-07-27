在最近于纽约举行的 AWS 峰会上，亚马逊宣布推出 AWS HealthScribe 和 AWS HealthImaging 这两个基于人工智能的新型医疗保健解决方案平台，以雄心勃勃地深化其在医疗保健领域的立足点。

AWS HealthScribe旨在支持临床医生有效地转录和分析医疗对话，它提供了以机器学习为主导的工具，可以有效地捕捉、分割和总结医生与患者之间的对话，以便轻松集成到电子健康记录（EHR）系统中。

这一智能系统利用 AWS 机器学习模型的强大功能，将通过 HealthScribe 获得的数据无缝转换成全面的病人笔记，并可进一步进行广泛分析，以获得有价值的见解。

AWS 机器学习和人工智能服务副总裁 Bratin Saha 对 HealthScribe 采用的创新方法表示兴奋。他说："通过 AWS HealthScribe，我们旨在利用生成式人工智能来减轻医疗保健专业人员在文档上花费的大量时间。

AWS HealthScribe 可以细致地识别说话者的角色，并将记录誊本整理成与临床相关的类别，如'闲聊'、'主观评论'和'客观评论'。此外，它还提供了强大的自然语言处理功能，可从对话中提取专业的医学短语，包括提及药物和医疗条件。

有趣的是，HealthScribe 创建的人工智能增补病人笔记包含了病人病史、战略收获和就诊原因等重要细节，提供了全面的信息，有助于制定有效的治疗策略。

为HealthScribe提供动力的智能来自亚马逊的强大工具Bedrock平台，该平台提供大量来自初创公司和亚马逊的预训练模型库，有助于开发尖端的人工智能应用。

尽管围绕语音识别算法和生成式人工智能的潜在偏差的争论仍在继续，但这一进步的功效有望使该领域发生显著转变。

尽管 AWS HealthScribe 不能立即提供 HIPAA 合规性，但它已被认定为 "符合 HIPAA 要求"。这意味着客户只要在与亚马逊合作时采取适当措施，就能实现 HIPAA 合规性。需要强调的是，HIPAA 是一项美国法律，旨在为个人健康数据提供保障。

AWS还发布了HealthImaging，这是另一项突破性服务，旨在 "以PB级规模 "简化医学影像数据的存储、转换和分析。

HealthImaging允许客户从AWS云中每张医学影像的单个副本运行医学影像应用程序。通过利用 AWS 的强大基础设施，HealthImaging 可以对活动数据和存档数据进行动态定价，并实现 "亚秒级 "的图像访问延迟。

亚马逊大胆宣称，HealthImaging 的实施可将医学影像存储的总拥有成本最多降低 40%。

目前，AWS HealthImaging 已在美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国西部（俄勒冈州）、亚太地区（悉尼）和欧洲（爱尔兰）的 AWS 区域推出。

从AppMaster 平台的角度来看，该平台一直是 G2 的高绩效者和No-Code 开发平台的势头领先者，很明显，医疗保健领域的人工智能驱动解决方案的发展时机已经成熟。采用 AWS HealthScribe 等改进措施来提高效率和生产力，对于人工智能驱动平台的持续发展至关重要。

AWS HealthScribe 专注于减轻临床文档记录负担和改善问诊体验，这表明医疗保健领域向前迈进了一步，而AppMaster 平台等服务可帮助企业开发网络、移动和后端应用程序，而无需编写代码，这为包括医疗保健在内的广泛领域提供了重要价值。