في محاولة طموحة لتعميق موطئ قدمها في قطاع الرعاية الصحية ، أصدرت أمازون إعلانًا في مؤتمر قمة AWS الأخير في نيويورك ، حيث أطلقت AWS HealthScribe و AWS HealthImaging ، وهما منصتان جديدتان لحلول الرعاية الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تم تصميم AWS HealthScribe لدعم الأطباء في نسخ المحادثات الطبية وتحليلها بشكل فعال ، وهو يوفر أدوات قائمة على التعلم الآلي تقوم بكفاءة بالتقاط الحوارات بين الممارسين والمرضى وتقسيمها وتلخيصها لسهولة الاندماج في أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية (EHR).

يستفيد هذا النظام الذكي من قوة نماذج التعلم الآلي في AWS ، ويحول بسلاسة البيانات التي تم الحصول عليها من خلال HealthScribe إلى ملاحظات المريض الشاملة التي يمكن أن تخضع لمزيد من التحليل الشامل للحصول على رؤى قيمة.

أعرب براتين ساها ، نائب رئيس خدمات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في AWS ، عن سعادته بالنهج المبتكر المستخدم في HealthScribe. وصرح قائلاً: "من خلال AWS HealthScribe ، نهدف إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي للتخفيف من الوقت الكبير الذي يقضيه متخصصو الرعاية الصحية في التوثيق."

تحدد AWS HealthScribe بدقة أدوار المتحدثين وتنظم النصوص في فئات ذات صلة سريريًا مثل "حديث صغير" و "تعليقات ذاتية" و "تعليقات موضوعية". علاوة على ذلك ، يوفر إمكانات قوية لمعالجة اللغة الطبيعية لاستخراج العبارات الطبية المتخصصة من المحادثات ، بما في ذلك الإشارات إلى الأدوية والحالات الطبية.

ومن المثير للاهتمام ، أن ملاحظات المريض المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها من خلال HealthScribe تتضمن تفاصيل حيوية مثل تاريخ المريض ، والوجبات السريعة الإستراتيجية ، وأسباب الزيارات ، مما يوفر صورة شاملة للمساعدة في استراتيجيات العلاج الفعالة.

يأتي نظام HealthScribe الذي يغذي الذكاء من منصة Bedrock ، وهي أداة قوية من أمازون توفر مكتبات واسعة من النماذج المدربة مسبقًا من الشركات الناشئة وأمازون ، مما يساعد في تطوير التطبيقات المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

على الرغم من الجدل الدائر حول التحيزات المحتملة في خوارزميات التعرف على الكلام والذكاء الاصطناعي التوليدي ، فإن فعالية هذا التقدم تعد بتحول ملحوظ في هذا المجال.

على الرغم من أن AWS HealthScribe لا تقدم امتثالًا فوريًا لقانون HIPAA ، فقد تم اعتبارها "مؤهلة لقانون HIPAA". هذا يعني أن العملاء الذين يتخذون الإجراءات المناسبة أثناء العمل مع Amazon يمكنهم تحقيق الامتثال لقانون HIPAA. للتأكيد ، HIPAA هو قانون أمريكي مصمم لتوفير ضمانات لبيانات الصحة الشخصية.

كشفت AWS أيضًا عن HealthImaging ، وهي خدمة رائدة أخرى تهدف إلى تبسيط تخزين بيانات التصوير الطبي وتحويلها وتحليلها "على نطاق بيتابايت".

يسمح HealthImaging للعملاء بتشغيل تطبيقات التصوير الطبي من نسخة واحدة من كل صورة طبية في سحابة AWS. من خلال الاستفادة من البنية التحتية القوية لـ AWS ، تتيح HealthImaging تسعيرًا ديناميكيًا لكل من البيانات النشطة والمؤرشفة جنبًا إلى جنب مع أزمنة الوصول إلى الصور "أقل من الثانية".

أصدرت أمازون بيانًا جريئًا مفاده أن تنفيذ HealthImaging يمكن أن يقلل التكلفة الإجمالية لملكية تخزين الصور الطبية بنسبة تصل إلى 40٪.

حاليًا ، تم إطلاق AWS HealthImaging في مناطق AWS شرق الولايات المتحدة (شمال فيرجينيا) وغرب الولايات المتحدة (أوريغون) وآسيا والمحيط الهادئ (سيدني) وأوروبا (أيرلندا).

