Стремясь укрепить свои позиции в секторе здравоохранения, компания Amazon на прошедшей недавно в Нью-Йорке конференции AWS Summit объявила о запуске AWS HealthScribe и AWS HealthImaging - двух новых платформ решений для здравоохранения, основанных на искусственном интеллекте.

AWS HealthScribe, разработанная для поддержки врачей в эффективной расшифровке и анализе медицинских разговоров, предлагает инструменты на основе машинного обучения, которые эффективно фиксируют, сегментируют и обобщают диалоги между врачами и пациентами для простой интеграции в системы электронных медицинских карт (EHR).

Эта интеллектуальная система использует возможности моделей машинного обучения AWS, легко преобразуя данные, полученные с помощью HealthScribe, в исчерпывающие записи пациента, которые в дальнейшем могут быть подвергнуты всестороннему анализу для получения ценных сведений".

Братин Саха (Bratin Saha), вице-президент по машинному обучению и услугам искусственного интеллекта в AWS, выразил свой восторг по поводу инновационного подхода, используемого в HealthScribe. Он заявил: "С помощью AWS HealthScribe мы стремимся использовать генеративный ИИ для сокращения значительных временных затрат медицинских работников на ведение документации".

AWS HealthScribe тщательно определяет роли говорящих и организует транскрипты по клинически значимым категориям, таким как "светская беседа", "субъективные комментарии" и "объективные комментарии". Кроме того, система предоставляет мощные возможности обработки естественного языка для извлечения из разговоров специализированных медицинских фраз, включая ссылки на лекарства и медицинские состояния.

Интересно, что дополненные искусственным интеллектом заметки пациента, созданные с помощью HealthScribe, включают такие важные детали, как история болезни, стратегические выводы и причины визитов, что позволяет получить полную картину, способствующую эффективной стратегии лечения.

Интеллектуальная база HealthScribe основана на платформе Bedrock - мощном инструменте компании Amazon, который предлагает обширные библиотеки предварительно обученных моделей от стартапов и Amazon, что помогает разрабатывать передовые приложения на базе ИИ.

Несмотря на продолжающиеся споры о потенциальной погрешности алгоритмов распознавания речи и генеративного ИИ, эффективность этого усовершенствования обещает значительный сдвиг в этой области.

Несмотря на то, что AWS HealthScribe не обеспечивает немедленного соответствия требованиям HIPAA, он был признан "соответствующим требованиям HIPAA". Это означает, что клиенты, принимающие соответствующие меры при работе с Amazon, смогут добиться соответствия требованиям HIPAA. Напомним, что HIPAA - это американский закон, призванный обеспечить защиту персональных медицинских данных.

AWS также представила HealthImaging - еще один инновационный сервис, призванный оптимизировать хранение, преобразование и анализ данных медицинской визуализации "в масштабах петабайта".

HealthImaging позволяет клиентам запускать приложения для работы с медицинскими изображениями на основе одного дубликата каждого медицинского изображения в облаке AWS. Используя надежную инфраструктуру AWS, HealthImaging обеспечивает динамическое ценообразование для активных и архивных данных, а также "субсекундные" задержки доступа к изображениям.

Компания Amazon сделала смелое заявление о том, что внедрение HealthImaging может снизить общую стоимость владения системой хранения медицинских изображений до 40%.

В настоящее время решение AWS HealthImaging запущено в Восточном (Северная Вирджиния), Западном (Орегон), Азиатско-Тихоокеанском (Сидней) и Европейском (Ирландия) регионах AWS.

С точки зрения платформы AppMaster, которая неизменно занимает высокие позиции в рейтинге G2 и лидирует в рейтинге платформ для разработки No-Code, очевидно, что сфера решений на основе ИИ в здравоохранении созрела для роста. Внедрение таких улучшений, как AWS HealthScribe, повышающих эффективность и производительность, будет иметь решающее значение для дальнейшего развития платформ, основанных на ИИ.

В то время как нацеленность AWS HealthScribe на облегчение бремени клинической документации и улучшение качества консультаций свидетельствует о шаге вперед в области здравоохранения, такие сервисы, как платформа AppMaster, помогающая компаниям разрабатывать веб-, мобильные и внутренние приложения без необходимости кодирования, представляют значительную ценность для широкого спектра отраслей, включая здравоохранение.