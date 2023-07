স্বাস্থ্যসেবা খাতে তার পা আরও গভীর করার জন্য একটি উচ্চাভিলাষী বিডের জন্য, অ্যামাজন নিউইয়র্কে সাম্প্রতিক AWS সামিট সম্মেলনে একটি ঘোষণা করেছে, AWS HealthScribe এবং AWS HealthImaging, দুটি নতুন AI-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা সমাধান প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে।

চিকিত্সা কথোপকথনগুলিকে কার্যকরভাবে প্রতিলিপি এবং বিশ্লেষণে চিকিত্সকদের সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, AWS HealthScribe মেশিন লার্নিং-নেতৃত্বাধীন সরঞ্জামগুলি অফার করে যা ইলেক্ট্রনিক হেলথ রেকর্ড (EHR) সিস্টেমে সহজে একীকরণের জন্য অনুশীলনকারীদের এবং রোগীদের মধ্যে কথোপকথনগুলি দক্ষতার সাথে ক্যাপচার, বিভাগ এবং সংক্ষিপ্ত করে৷

এই বুদ্ধিমান সিস্টেমটি AWS মেশিন লার্নিং মডেলগুলির শক্তিকে কাজে লাগায়, হেলথস্ক্রাইবের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডেটাকে বিরামহীনভাবে ব্যাপক রোগীর নোটে রূপান্তর করে যা মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টির জন্য আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণের শিকার হতে পারে।'

ব্রতীন সাহা, AWS-এর মেশিন লার্নিং এবং AI পরিষেবার ভাইস প্রেসিডেন্ট, HealthScribe-এ নিযুক্ত উদ্ভাবনী পদ্ধতির বিষয়ে তার উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'AWS HealthScribe-এর মাধ্যমে, আমরা স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের ডকুমেন্টেশনে ব্যয় করা উল্লেখযোগ্য সময় কমানোর জন্য জেনারেটিভ AI ব্যবহার করার লক্ষ্য রাখি।'

AWS HealthScribe সতর্কতার সাথে স্পিকারের ভূমিকা চিহ্নিত করে এবং 'ছোট কথা', 'বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য' এবং 'উদ্দেশ্যমূলক মন্তব্য'-এর মতো ক্লিনিক্যালি-প্রাসঙ্গিক বিভাগে ট্রান্সক্রিপ্ট সংগঠিত করে। আরও, এটি ওষুধ এবং চিকিৎসা অবস্থার রেফারেন্স সহ কথোপকথন থেকে বিশেষ মেডিকেল বাক্যাংশ বের করার জন্য শক্তিশালী প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা প্রদান করে।

মজার বিষয় হল, HealthScribe-এর মাধ্যমে তৈরি করা AI-বর্ধিত রোগীর নোটগুলি রোগীর ইতিহাস, কৌশলগত টেকওয়ে এবং পরিদর্শনের কারণগুলির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করে, কার্যকর চিকিত্সা কৌশলগুলিকে সহায়তা করার জন্য একটি বিস্তৃত চিত্র প্রদান করে।

হেলথস্ক্রাইবের ইন্টেলিজেন্স ফুয়েলিং বেডরক প্ল্যাটফর্ম থেকে এসেছে, অ্যামাজনের একটি শক্তিশালী টুল যা স্টার্টআপ এবং অ্যামাজন থেকে প্রাক-প্রশিক্ষিত মডেলের বিস্তৃত লাইব্রেরি অফার করে, যা অত্যাধুনিক AI-চালিত অ্যাপগুলির বিকাশে সহায়তা করে।

স্পিচ রিকগনিশন অ্যালগরিদম এবং জেনারেটিভ এআই-এর সম্ভাব্য পক্ষপাত নিয়ে চলমান বিতর্ক সত্ত্বেও, এই অগ্রগতির কার্যকারিতা ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়।

যদিও AWS HealthScribe অবিলম্বে HIPAA সম্মতি প্রদান করে না, এটিকে 'HIPAA-যোগ্য' বলে গণ্য করা হয়েছে। এর মানে হল যে গ্রাহকরা অ্যামাজনের সাথে কাজ করার সময় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তারা HIPAA সম্মতি অর্জন করতে পারেন। জোর দেওয়ার জন্য, HIPAA হল একটি মার্কিন আইন যা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ডেটার সুরক্ষা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

এডব্লিউএস হেলথইমেজিংও উন্মোচন করেছে, আরেকটি যুগান্তকারী পরিষেবা যা 'পেটাবাইট স্কেলে' মেডিক্যাল ইমেজিং ডেটার স্টোরেজ, রূপান্তর এবং বিশ্লেষণকে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে।

হেলথইমেজিং গ্রাহকদের AWS ক্লাউডে প্রতিটি মেডিকেল ইমেজের একক নকল থেকে মেডিকেল ইমেজিং অ্যাপ্লিকেশন চালানোর অনুমতি দেয়। AWS'র শক্তিশালী পরিকাঠামোর ব্যবহার করে, HealthImaging 'সাব-সেকেন্ড' ইমেজ অ্যাক্সেস লেটেন্সির সাথে সক্রিয় এবং সংরক্ষণাগারভুক্ত উভয় ডেটার জন্য গতিশীল মূল্য নির্ধারণকে সক্ষম করে।

আমাজন একটি সাহসী বিবৃতি প্রদান করেছে যে হেলথ ইমেজিং এর বাস্তবায়ন মেডিকেল ইমেজিং স্টোরেজের মালিকানার মোট খরচ 40% পর্যন্ত কমাতে পারে।

বর্তমানে, ইউএস ইস্ট (এন. ভার্জিনিয়া), ইউএস ওয়েস্ট (ওরেগন), এশিয়া প্যাসিফিক (সিডনি), এবং ইউরোপ (আয়ারল্যান্ড) এডব্লিউএস অঞ্চলে AWS হেলথ ইমেজিং চালু করা হয়েছে।

AppMaster platform, which has consistently been a High Performer on G2 and a Momentum Leader in No-Code Development Platforms, it's clear that the field of AI-driven solutions in healthcare is ripe for growth. The incorporation of improvements like AWS HealthScribe that boost efficiency and productivity will be critical for the continued progress of AI-powered platforms.

যদিও AWS HealthScribe-এর ক্লিনিকাল ডকুমেন্টেশনের বোঝা কমানো এবং পরামর্শের অভিজ্ঞতার উন্নতির উপর ফোকাস স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়, অ্যাপমাস্টারের প্ল্যাটফর্মের মতো পরিষেবাগুলি, যা কোডের প্রয়োজন ছাড়াই ওয়েব, মোবাইল এবং ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিকাশে ব্যবসায়িকদের সাহায্য করে, এর জন্য উল্লেখযোগ্য মূল্য প্রদান করে স্বাস্থ্যসেবা সহ সেক্টরের বিস্তৃত পরিসর।