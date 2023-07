ในการพยายามอย่างทะเยอทะยานที่จะตั้งหลักในภาคการดูแลสุขภาพให้ลึกขึ้น Amazon ได้ประกาศในการประชุม AWS Summit ที่นิวยอร์กเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเปิดตัว AWS HealthScribe และ AWS HealthImaging ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยี AI ใหม่สองแพลตฟอร์ม

AWS HealthScribe ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนแพทย์ในการถอดความและวิเคราะห์การสนทนาทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอเครื่องมือที่นำโดยแมชชีนเลิร์นนิงที่จับภาพ แบ่งกลุ่ม และสรุปบทสนทนาระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รวมเข้ากับระบบ Electronic Health Record (EHR) ได้อย่างง่ายดาย

ระบบอัจฉริยะนี้ควบคุมพลังของโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงของ AWS แปลงข้อมูลที่ได้รับผ่าน HealthScribe เป็นบันทึกของผู้ป่วยที่ครอบคลุมได้อย่างราบรื่น ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า'

Bratin Saha รองประธานฝ่ายแมชชีนเลิร์นนิงและบริการ AI ของ AWS แสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับแนวทางนวัตกรรมที่ใช้ใน HealthScribe เขากล่าวว่า 'ด้วย AWS HealthScribe เรามีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จาก AI เชิงกำเนิดเพื่อแบ่งเบาเวลาที่สำคัญที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการทำเอกสาร'

AWS HealthScribe ระบุบทบาทของผู้พูดอย่างพิถีพิถันและจัดระเบียบการถอดเสียงเป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับทางคลินิก เช่น 'การพูดคุยเล็กน้อย' 'ความคิดเห็นส่วนตัว' และ 'ความคิดเห็นที่เป็นกลาง' นอกจากนี้ยังให้ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่แข็งแกร่งเพื่อแยกวลีทางการแพทย์เฉพาะจากการสนทนา รวมถึงการอ้างอิงถึงยาและสภาวะทางการแพทย์

สิ่งที่น่าสนใจคือ บันทึกย่อของผู้ป่วยที่เสริมด้วย AI ที่สร้างขึ้นผ่าน HealthScribe รวมรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ประวัติผู้ป่วย ประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ และเหตุผลในการเข้ารับการตรวจ โดยให้ภาพที่ครอบคลุมเพื่อช่วยในกลยุทธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ความฉลาดที่เติมพลังให้ HealthScribe มาจากแพลตฟอร์ม Bedrock ซึ่งเป็นเครื่องมืออันทรงพลังจาก Amazon ซึ่งนำเสนอคลังโมเดลจำนวนมากที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้าจากบริษัทสตาร์ทอัพและ Amazon ซึ่งช่วยในการพัฒนาแอพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทันสมัย

แม้จะมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอคติที่อาจเกิดขึ้นในอัลกอริทึมการรู้จำเสียงและ AI กำเนิด ประสิทธิภาพของความก้าวหน้านี้สัญญาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในด้านนี้

แม้ว่า AWS HealthScribe จะไม่มีการปฏิบัติตาม HIPAA ในทันที แต่ก็ถือว่า 'เข้าเกณฑ์ HIPAA' ซึ่งหมายความว่าลูกค้าที่ใช้มาตรการที่เหมาะสมในขณะที่ทำงานกับ Amazon สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA ได้ เพื่อเน้นย้ำว่า HIPAA เป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

นอกจากนี้ AWS ยังเปิดตัว HealthImaging ซึ่งเป็นบริการที่ก้าวล้ำอีกบริการหนึ่งที่มุ่งปรับปรุงการจัดเก็บ การแปลง และการวิเคราะห์ข้อมูลภาพทางการแพทย์ 'ในระดับเพตะไบต์'

HealthImaging ช่วยให้ลูกค้าเรียกใช้แอปพลิเคชันภาพทางการแพทย์จากภาพที่ซ้ำกันของภาพทางการแพทย์แต่ละภาพในระบบคลาวด์ AWS ด้วยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ AWS ทำให้ HealthImaging เปิดใช้งานการกำหนดราคาแบบไดนามิกสำหรับทั้งข้อมูลที่ใช้งานอยู่และข้อมูลที่เก็บถาวรพร้อมกับเวลาแฝงในการเข้าถึงรูปภาพ 'วินาที'

Amazon ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าการใช้งาน HealthImaging สามารถลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของพื้นที่จัดเก็บภาพทางการแพทย์ได้มากถึง 40%

ปัจจุบัน AWS HealthImaging เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) และยุโรป (ไอร์แลนด์) ภูมิภาค AWS

ในขณะที่ AWS HealthScribe ให้ความสำคัญกับการลดภาระของเอกสารทางคลินิกและการปรับปรุงประสบการณ์การให้คำปรึกษาบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าในด้านการดูแลสุขภาพ บริการต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มของ AppMaster ซึ่งช่วยธุรกิจในการพัฒนาเว็บ มือถือ และแอปพลิเคชันแบ็กเอนด์โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด มอบคุณค่าที่สำคัญสำหรับ หลากหลายภาคส่วนรวมถึงการดูแลสุขภาพ