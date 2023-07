In een ambitieuze poging om zijn positie in de gezondheidszorg te versterken, heeft Amazon tijdens de recente AWS Summit conferentie in New York de lancering aangekondigd van AWS HealthScribe en AWS HealthImaging, twee nieuwe AI-gebaseerde oplossingsplatformen voor de gezondheidszorg.

AWS HealthScribe is ontworpen om artsen te ondersteunen bij het effectief transcriberen en analyseren van medische gesprekken en biedt tools op basis van machine learning die dialogen tussen artsen en patiënten efficiënt vastleggen, segmenteren en samenvatten voor eenvoudige integratie in EHR-systemen (Electronic Health Record).

Dit intelligente systeem maakt gebruik van de kracht van AWS machine learning-modellen en zet de data verkregen via HealthScribe naadloos om in uitgebreide patiëntnotities die verder kunnen worden onderworpen aan uitgebreide analyses voor waardevolle inzichten.

Bratin Saha, de Vice President van machine learning en AI-diensten bij AWS, toonde zich enthousiast over de innovatieve aanpak die wordt toegepast in HealthScribe. Hij verklaarde: 'Met AWS HealthScribe willen we generatieve AI inzetten om de aanzienlijke tijd die professionals in de gezondheidszorg besteden aan documentatie te verlichten'.

AWS HealthScribe identificeert nauwgezet de rol van de spreker en organiseert transcripten in klinisch relevante categorieën zoals 'koetjes en kalfjes', 'subjectieve opmerkingen' en 'objectieve opmerkingen'. Verder biedt het robuuste natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden om gespecialiseerde medische zinnen uit gesprekken te halen, waaronder verwijzingen naar medicijnen en medische aandoeningen.

Interessant is dat de AI-ondersteunde notities die HealthScribe maakt vitale details bevatten zoals de voorgeschiedenis van de patiënt, strategische opmerkingen en redenen voor bezoeken, waardoor een uitgebreid beeld ontstaat van effectieve behandelstrategieën.

De intelligentie die HealthScribe voedt komt van het Bedrock platform, een krachtige tool van Amazon die uitgebreide bibliotheken van voorgetrainde modellen van startups en Amazon biedt, om de ontwikkeling van geavanceerde AI-apps te ondersteunen.

Ondanks het voortdurende debat over mogelijke vertekeningen in spraakherkenningsalgoritmen en generatieve AI, belooft de doeltreffendheid van deze vooruitgang een opmerkelijke verschuiving in het veld.

Hoewel AWS HealthScribe niet direct HIPAA-compliance biedt, is het wel 'HIPAA-eligible'. Dit betekent dat klanten die de juiste maatregelen nemen tijdens het werken met Amazon, HIPAA-compliance kunnen bereiken. HIPAA is een Amerikaanse wet die is ontworpen om persoonlijke gezondheidsgegevens te beschermen.

AWS onthulde ook HealthImaging, een andere baanbrekende dienst die tot doel heeft de opslag, transformatie en analyse van medische beeldgegevens 'op petabyte-schaal' te stroomlijnen.

HealthImaging stelt klanten in staat om medische beeldverwerkingstoepassingen uit te voeren vanaf een enkel duplicaat van elk medisch beeld in de AWS-cloud. Door gebruik te maken van de robuuste infrastructuur van AWS, maakt HealthImaging dynamische prijzen mogelijk voor zowel actieve als gearchiveerde gegevens, samen met 'subseconde' beeldtoegangslatentie.

Amazon heeft een gedurfde verklaring afgegeven dat de implementatie van HealthImaging de totale eigendomskosten van opslag van medische beelden met wel 40% kan verlagen.

Op dit moment is AWS HealthImaging gelanceerd in de AWS-regio's US East (N. Virginia), US West (Oregon), Asia Pacific (Sydney) en Europa (Ierland).

