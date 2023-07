W ambitnej próbie pogłębienia swojej pozycji w sektorze opieki zdrowotnej, Amazon ogłosił na niedawnej konferencji AWS Summit w Nowym Jorku, uruchomienie AWS HealthScribe i AWS HealthImaging, dwóch nowatorskich platform rozwiązań opieki zdrowotnej opartych na sztucznej inteligencji.

Zaprojektowany, aby wspierać lekarzy w skutecznym transkrybowaniu i analizowaniu rozmów medycznych, AWS HealthScribe oferuje narzędzia oparte na uczeniu maszynowym, które skutecznie przechwytują, segmentują i podsumowują dialogi między lekarzami i pacjentami w celu łatwej integracji z systemami elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR).

Ten inteligentny system wykorzystuje moc modeli uczenia maszynowego AWS, płynnie przekształcając dane uzyskane za pośrednictwem HealthScribe w kompleksowe notatki pacjenta, które można następnie poddać szczegółowej analizie w celu uzyskania cennych spostrzeżeń".

Bratin Saha, wiceprezes ds. uczenia maszynowego i usług AI w AWS, wyraził swoje podekscytowanie innowacyjnym podejściem zastosowanym w HealthScribe. Stwierdził: "Dzięki AWS HealthScribe chcemy wykorzystać generatywną sztuczną inteligencję, aby skrócić czas poświęcany przez pracowników służby zdrowia na dokumentację".

AWS HealthScribe skrupulatnie identyfikuje role mówców i organizuje transkrypcje w kategorie istotne klinicznie, takie jak "small talk", "subiektywne komentarze" i "obiektywne komentarze". Ponadto zapewnia solidne możliwości przetwarzania języka naturalnego w celu wyodrębnienia specjalistycznych fraz medycznych z rozmów, w tym odniesień do leków i schorzeń.

Co ciekawe, rozszerzone przez sztuczną inteligencję notatki pacjentów tworzone za pośrednictwem HealthScribe zawierają istotne szczegóły, takie jak historia pacjenta, strategiczne wnioski i powody wizyt, zapewniając kompleksowy obraz pomagający w skutecznych strategiach leczenia.

Inteligencja napędzająca HealthScribe pochodzi z platformy Bedrock, potężnego narzędzia Amazon, które oferuje obszerne biblioteki wstępnie wyszkolonych modeli od startupów i Amazon, pomagając w rozwoju najnowocześniejszych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

Pomimo trwającej debaty na temat potencjalnych uprzedzeń w algorytmach rozpoznawania mowy i generatywnej sztucznej inteligencji, skuteczność tego postępu zapowiada niezwykłą zmianę w tej dziedzinie.

Mimo że AWS HealthScribe nie oferuje natychmiastowej zgodności z HIPAA, został uznany za "kwalifikujący się do HIPAA". Oznacza to, że klienci, którzy podejmą odpowiednie środki podczas pracy z Amazon, mogą osiągnąć zgodność z HIPAA. Dla podkreślenia, HIPAA to amerykańskie prawo mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych dotyczących zdrowia.

AWS zaprezentował również HealthImaging, kolejną przełomową usługę mającą na celu usprawnienie przechowywania, przekształcania i analizy danych obrazowania medycznego "w skali petabajtów".

HealthImaging umożliwia klientom uruchamianie aplikacji do obrazowania medycznego z pojedynczego duplikatu każdego obrazu medycznego w chmurze AWS. Wykorzystując solidną infrastrukturę AWS, HealthImaging umożliwia dynamiczne ustalanie cen zarówno dla aktywnych, jak i zarchiwizowanych danych, wraz z opóźnieniami dostępu do obrazu "poniżej sekundy".

Amazon odważnie oświadczył, że wdrożenie HealthImaging może obniżyć całkowity koszt posiadania pamięci masowej do obrazowania medycznego nawet o 40%.

Obecnie AWS HealthImaging został uruchomiony w regionach AWS USA East (N. Virginia), USA West (Oregon), Azji i Pacyfiku (Sydney) oraz Europy (Irlandia).

