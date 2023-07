Trong một nỗ lực đầy tham vọng nhằm củng cố chỗ đứng của mình trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Amazon đã đưa ra thông báo tại hội nghị AWS Summit gần đây ở New York, ra mắt AWS HealthScribe và AWS HealthImaging, hai nền tảng giải pháp chăm sóc sức khỏe mới dựa trên AI.

Được thiết kế để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng sao chép và phân tích hiệu quả các cuộc hội thoại y tế, AWS HealthScribe cung cấp các công cụ dựa trên máy học giúp nắm bắt, phân đoạn và tóm tắt hiệu quả các cuộc đối thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân để dễ dàng tích hợp vào hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR).

Hệ thống thông minh này khai thác sức mạnh của các mô hình máy học AWS, chuyển đổi liền mạch dữ liệu thu được thông qua HealthScribe thành các ghi chú bệnh nhân toàn diện, có thể được phân tích sâu hơn để có được thông tin chi tiết có giá trị.'

Bratin Saha, Phó chủ tịch phụ trách dịch vụ máy học và AI tại AWS, bày tỏ sự phấn khích về phương pháp đổi mới được áp dụng trong HealthScribe. Ông cho biết: "Với AWS HealthScribe, chúng tôi mong muốn tận dụng trí tuệ nhân tạo tổng quát để giảm bớt thời gian đáng kể mà các chuyên gia chăm sóc sức khỏe dành cho việc ghi chép tài liệu."

AWS HealthScribe xác định tỉ mỉ vai trò của người nói và sắp xếp bản ghi thành các danh mục phù hợp với lâm sàng, chẳng hạn như 'chuyện nhỏ', 'nhận xét chủ quan' và 'nhận xét khách quan'. Hơn nữa, nó cung cấp các khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên mạnh mẽ để trích xuất các cụm từ chuyên ngành y tế từ các cuộc trò chuyện, bao gồm các tham chiếu đến thuốc và tình trạng y tế.

Thật thú vị, các ghi chú bệnh nhân được hỗ trợ bởi AI được tạo thông qua HealthScribe kết hợp các chi tiết quan trọng như lịch sử bệnh nhân, các bước chiến lược và lý do thăm khám, cung cấp một bức tranh toàn diện để hỗ trợ các chiến lược điều trị hiệu quả.

HealthScribe cung cấp năng lượng thông minh đến từ nền tảng Bedrock, một công cụ mạnh mẽ của Amazon cung cấp thư viện phong phú các mô hình được đào tạo trước từ các công ty mới thành lập và Amazon, hỗ trợ phát triển các ứng dụng hỗ trợ AI tiên tiến.

Bất chấp cuộc tranh luận đang diễn ra xung quanh những sai lệch tiềm ẩn trong thuật toán nhận dạng giọng nói và AI tổng quát, hiệu quả của tiến bộ này hứa hẹn một sự thay đổi đáng kể trong lĩnh vực này.

Mặc dù AWS HealthScribe không cung cấp tính năng tuân thủ HIPAA ngay lập tức, nhưng nó vẫn được coi là 'đủ điều kiện theo HIPAA'. Điều này có nghĩa là những khách hàng áp dụng các biện pháp phù hợp khi làm việc với Amazon có thể tuân thủ HIPAA. Để nhấn mạnh, HIPAA là luật của Hoa Kỳ được thiết kế để cung cấp các biện pháp bảo vệ dữ liệu sức khỏe cá nhân.

AWS cũng ra mắt HealthImaging, một dịch vụ đột phá khác nhằm hợp lý hóa việc lưu trữ, chuyển đổi và phân tích dữ liệu hình ảnh y tế 'ở quy mô petabyte'.

HealthImaging cho phép khách hàng chạy các ứng dụng hình ảnh y tế từ một bản sao duy nhất của mỗi hình ảnh y tế trên đám mây AWS. Bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ của AWS, HealthImaging cho phép định giá động cho cả dữ liệu đang hoạt động và dữ liệu được lưu trữ cùng với độ trễ truy cập hình ảnh 'dưới giây'.

Amazon đã đưa ra một tuyên bố táo bạo rằng việc triển khai HealthImaging có thể giảm tới 40% tổng chi phí sở hữu kho lưu trữ hình ảnh y tế.

Hiện tại, AWS HealthImaging đã được triển khai tại các khu vực AWS Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) và Châu Âu (Ireland).

