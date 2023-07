स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत करने की महत्वाकांक्षी बोली में, अमेज़ॅन ने हाल ही में न्यूयॉर्क में एडब्ल्यूएस शिखर सम्मेलन सम्मेलन में एडब्ल्यूएस हेल्थस्क्राइब और एडब्ल्यूएस हेल्थइमेजिंग, दो नए एआई-आधारित हेल्थकेयर समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की।

चिकित्सा वार्तालापों को प्रभावी ढंग से लिखने और विश्लेषण करने में चिकित्सकों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया, AWS हेल्थस्क्राइब मशीन लर्निंग-आधारित उपकरण प्रदान करता है जो इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) सिस्टम में आसान एकीकरण के लिए चिकित्सकों और रोगियों के बीच संवादों को कुशलतापूर्वक कैप्चर, सेगमेंट और सारांशित करता है।

यह बुद्धिमान प्रणाली AWS मशीन लर्निंग मॉडल की शक्ति का उपयोग करती है, हेल्थस्क्राइब के माध्यम से प्राप्त डेटा को व्यापक रोगी नोट्स में परिवर्तित करती है जिसे मूल्यवान अंतर्दृष्टि के लिए व्यापक विश्लेषण के अधीन किया जा सकता है।'

एडब्ल्यूएस में मशीन लर्निंग और एआई सेवाओं के उपाध्यक्ष ब्रतिन साहा ने हेल्थस्क्राइब में नियोजित अभिनव दृष्टिकोण के बारे में अपना उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'एडब्ल्यूएस हेल्थस्क्राइब के साथ, हमारा लक्ष्य हेल्थकेयर पेशेवरों द्वारा दस्तावेज़ीकरण पर खर्च किए गए महत्वपूर्ण समय को कम करने के लिए जेनरेटिव एआई का लाभ उठाना है।'

AWS हेल्थस्क्राइब सावधानीपूर्वक वक्ता की भूमिकाओं की पहचान करता है और प्रतिलेखों को चिकित्सकीय रूप से प्रासंगिक श्रेणियों जैसे 'छोटी बात,' 'व्यक्तिपरक टिप्पणियाँ,' और 'उद्देश्य टिप्पणियाँ' में व्यवस्थित करता है। इसके अलावा, यह बातचीत से विशेष चिकित्सा वाक्यांश निकालने के लिए मजबूत प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण क्षमताएं प्रदान करता है, जिसमें दवाओं और चिकित्सा स्थितियों के संदर्भ भी शामिल हैं।

दिलचस्प बात यह है कि हेल्थस्क्राइब के माध्यम से बनाए गए एआई-संवर्धित रोगी नोट्स में रोगी के इतिहास, रणनीतिक निष्कर्ष और दौरे के कारणों जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल होते हैं, जो प्रभावी उपचार रणनीतियों की सहायता के लिए एक व्यापक तस्वीर प्रदान करते हैं।

इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने वाला हेल्थस्क्राइब, बेडरॉक प्लेटफॉर्म से आता है, जो अमेज़ॅन का एक शक्तिशाली टूल है जो स्टार्टअप और अमेज़ॅन से पूर्व-प्रशिक्षित मॉडलों की व्यापक लाइब्रेरी प्रदान करता है, जो अत्याधुनिक एआई-संचालित ऐप्स के विकास में सहायता करता है।

वाक् पहचान एल्गोरिदम और जेनरेटिव एआई में संभावित पूर्वाग्रहों को लेकर चल रही बहस के बावजूद, इस प्रगति की प्रभावकारिता क्षेत्र में एक उल्लेखनीय बदलाव का वादा करती है।

भले ही AWS हेल्थस्क्राइब तत्काल HIPAA अनुपालन की पेशकश नहीं करता है, फिर भी इसे 'HIPAA-योग्य' माना गया है। इसका मतलब यह है कि जो ग्राहक अमेज़ॅन के साथ काम करते समय उचित उपाय करते हैं, वे HIPAA अनुपालन प्राप्त कर सकते हैं। ज़ोर देने के लिए, HIPAA एक अमेरिकी कानून है जिसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

AWS ने हेल्थइमेजिंग का भी अनावरण किया, जो एक अन्य अभूतपूर्व सेवा है जिसका लक्ष्य 'पेटाबाइट पैमाने पर' मेडिकल इमेजिंग डेटा के भंडारण, परिवर्तन और विश्लेषण को सुव्यवस्थित करना है।

हेल्थइमेजिंग ग्राहकों को AWS क्लाउड में प्रत्येक मेडिकल छवि के एकल डुप्लिकेट से मेडिकल इमेजिंग एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देता है। AWS के मजबूत बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर, हेल्थइमेजिंग 'सब-सेकंड' इमेज एक्सेस विलंबता के साथ-साथ सक्रिय और संग्रहीत डेटा दोनों के लिए गतिशील मूल्य निर्धारण को सक्षम बनाता है।

अमेज़ॅन ने एक साहसिक बयान दिया है कि हेल्थइमेजिंग के कार्यान्वयन से मेडिकल इमेजिंग भंडारण के स्वामित्व की कुल लागत 40% तक कम हो सकती है।

वर्तमान में, AWS हेल्थइमेजिंग को यूएस ईस्ट (एन. वर्जीनिया), यूएस वेस्ट (ओरेगन), एशिया पैसिफिक (सिडनी), और यूरोप (आयरलैंड) AWS क्षेत्रों में लॉन्च किया गया है।

जबकि AWS हेल्थस्क्राइब का क्लिनिकल दस्तावेज़ीकरण के बोझ को कम करने और परामर्श अनुभवों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना स्वास्थ्य सेवा में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत देता है।