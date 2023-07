Amazon은 의료 부문에서 입지를 다지기 위한 야심찬 노력의 일환으로 최근 뉴욕에서 열린 AWS Summit 컨퍼런스에서 두 가지 새로운 AI 기반 의료 솔루션 플랫폼인 AWS HealthScribe 및 AWS HealthImaging을 출시한다고 발표했습니다.

의료 대화를 효과적으로 기록하고 분석하는 임상의를 지원하도록 설계된 AWS HealthScribe는 EHR(Electronic Health Record) 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 의사와 환자 간의 대화를 효율적으로 캡처, 분할 및 요약하는 기계 학습 기반 도구를 제공합니다.

이 지능형 시스템은 AWS 기계 학습 모델의 힘을 활용하여 HealthScribe를 통해 얻은 데이터를 포괄적인 환자 메모로 원활하게 변환하여 귀중한 통찰력을 얻기 위해 광범위한 분석을 수행할 수 있습니다.'

AWS의 기계 학습 및 AI 서비스 부사장인 Bratin Saha는 HealthScribe에서 채택한 혁신적인 접근 방식에 대한 흥분을 표현했습니다. 그는 "AWS HealthScribe를 통해 생성 AI를 활용하여 의료 전문가가 문서화에 소비하는 상당한 시간을 줄이는 것을 목표로 합니다."라고 말했습니다.

AWS HealthScribe는 화자 역할을 세심하게 식별하고 '잡담', '주관적 의견' 및 '객관적 의견'과 같은 임상 관련 범주로 녹취록을 구성합니다. 또한 강력한 자연어 처리 기능을 제공하여 약물 및 의학적 상태에 대한 언급을 포함하여 대화에서 특수 의학 문구를 추출합니다.

흥미롭게도 HealthScribe를 통해 생성된 AI 증강 환자 메모는 환자 이력, 전략적 테이크아웃, 방문 이유와 같은 중요한 세부 정보를 통합하여 효과적인 치료 전략을 지원하는 포괄적인 그림을 제공합니다.

HealthScribe를 지원하는 인텔리전스는 Amazon의 강력한 도구인 Bedrock 플랫폼에서 제공됩니다. 이 플랫폼은 신생 기업과 Amazon의 사전 훈련된 모델의 광범위한 라이브러리를 제공하여 최첨단 AI 기반 앱의 개발을 지원합니다.

음성 인식 알고리즘과 생성 AI의 잠재적 편향에 대한 지속적인 논쟁에도 불구하고 이 발전의 효과는 이 분야에서 놀라운 변화를 약속합니다.

AWS HealthScribe는 즉각적인 HIPAA 규정 준수를 제공하지 않지만 'HIPAA 적격'으로 간주됩니다. 이는 Amazon과 협력하면서 적절한 조치를 취하는 고객이 HIPAA 준수를 달성할 수 있음을 의미합니다. 강조하자면 HIPAA는 개인 건강 데이터를 보호하기 위해 고안된 미국 법률입니다.

AWS는 또한 '페타바이트 규모'의 의료 영상 데이터 저장, 변환 및 분석을 간소화하는 것을 목표로 하는 또 다른 획기적인 서비스인 HealthImaging을 공개했습니다.

HealthImaging을 사용하면 고객이 AWS 클라우드에 있는 각 의료 이미지의 단일 복제본에서 의료 이미징 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. HealthImaging은 AWS의 강력한 인프라를 활용하여 '1초 미만'의 이미지 액세스 지연 시간과 함께 활성 데이터와 보관된 데이터 모두에 대해 동적 가격을 책정합니다.

Amazon은 HealthImaging을 구현하면 의료 영상 스토리지의 총 소유 비용을 최대 40%까지 줄일 수 있다는 대담한 성명을 발표했습니다.

현재 AWS HealthImaging은 미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(오레곤), 아시아 태평양(시드니) 및 유럽(아일랜드) AWS 리전에서 출시되었습니다.

