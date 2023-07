Numa tentativa ambiciosa de aprofundar a sua posição no sector da saúde, a Amazon fez um anúncio na recente conferência AWS Summit em Nova Iorque, lançando o AWS HealthScribe e o AWS HealthImaging, duas novas plataformas de soluções de saúde baseadas em IA.

Concebido para ajudar os médicos a transcrever e analisar eficazmente as conversas médicas, o AWS HealthScribe oferece ferramentas baseadas na aprendizagem automática que captam, segmentam e resumem eficazmente os diálogos entre médicos e pacientes para uma fácil integração nos sistemas de registos de saúde electrónicos (EHR).

Este sistema inteligente aproveita o poder dos modelos de aprendizagem automática da AWS, convertendo na perfeição os dados obtidos através do HealthScribe em notas abrangentes sobre os pacientes, que podem ser sujeitas a uma análise exaustiva para obter informações valiosas".

Bratin Saha, o vice-presidente de serviços de aprendizagem automática e IA da AWS, manifestou o seu entusiasmo com a abordagem inovadora utilizada no HealthScribe. Afirmou: "Com o AWS HealthScribe, o nosso objetivo é tirar partido da IA generativa para aliviar o tempo significativo gasto pelos profissionais de saúde na documentação".

O AWS HealthScribe identifica meticulosamente as funções do orador e organiza as transcrições em categorias clinicamente relevantes, como "conversa fiada", "comentários subjectivos" e "comentários objectivos". Além disso, fornece recursos robustos de processamento de linguagem natural para extrair frases médicas especializadas de conversas, incluindo referências a medicamentos e condições médicas.

Curiosamente, as notas do paciente aumentadas por IA criadas através do HealthScribe incorporam detalhes vitais, como o historial do paciente, as conclusões estratégicas e os motivos das visitas, fornecendo uma imagem abrangente para ajudar a estratégias de tratamento eficazes.

A inteligência que alimenta o HealthScribe provém da plataforma Bedrock, uma poderosa ferramenta da Amazon que oferece extensas bibliotecas de modelos pré-treinados de startups e da Amazon, auxiliando o desenvolvimento de aplicações de ponta alimentadas por IA.

Apesar do debate em curso sobre os potenciais enviesamentos dos algoritmos de reconhecimento de voz e da IA generativa, a eficácia deste avanço promete uma mudança notável neste domínio.

Embora o AWS HealthScribe não ofereça conformidade imediata com a HIPAA, ele foi considerado "elegível para HIPAA". Isto significa que os clientes que tomam as medidas adequadas enquanto trabalham com a Amazon podem alcançar a conformidade com a HIPAA. Para enfatizar, a HIPAA é uma lei dos EUA projetada para fornecer proteções para dados pessoais de saúde.

A AWS também revelou o HealthImaging, outro serviço inovador com o objetivo de simplificar o armazenamento, a transformação e a análise de dados de imagiologia médica "à escala de um petabyte".

O HealthImaging permite aos clientes executar aplicações de imagiologia médica a partir de um único duplicado de cada imagem médica na nuvem da AWS. Ao tirar partido da infraestrutura robusta da AWS, a HealthImaging permite preços dinâmicos para dados activos e arquivados, juntamente com latências de acesso a imagens "inferiores a um segundo".

A Amazon fez uma declaração ousada de que a implementação do HealthImaging pode reduzir o custo total de propriedade do armazenamento de imagens médicas em até 40%.

Atualmente, o AWS HealthImaging foi lançado nas regiões AWS Leste dos EUA (Virgínia do Norte), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Sydney) e Europa (Irlanda).

