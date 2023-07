Dans une tentative ambitieuse de renforcer sa présence dans le secteur de la santé, Amazon a fait une annonce lors de la récente conférence AWS Summit à New York, en lançant AWS HealthScribe et AWS HealthImaging, deux nouvelles plateformes de solutions de santé basées sur l'IA.

Conçue pour aider les cliniciens à transcrire et à analyser efficacement les conversations médicales, AWS HealthScribe propose des outils basés sur l'apprentissage automatique qui capturent, segmentent et résument efficacement les dialogues entre les praticiens et les patients pour une intégration facile dans les systèmes de dossiers médicaux électroniques (EHR).

Ce système intelligent exploite la puissance des modèles d'apprentissage automatique d'AWS, convertissant de manière transparente les données obtenues par HealthScribe en notes complètes sur les patients, qui peuvent ensuite être soumises à des analyses approfondies pour obtenir des informations précieuses".

Bratin Saha, le vice-président des services d'apprentissage automatique et d'IA chez AWS, s'est dit enthousiasmé par l'approche innovante employée dans HealthScribe. Il a déclaré : "Avec AWS HealthScribe, nous voulons tirer parti de l'IA générative pour réduire le temps considérable que les professionnels de la santé consacrent à la documentation".

AWS HealthScribe identifie méticuleusement les rôles des intervenants et organise les transcriptions en catégories cliniquement pertinentes, telles que "bavardages", "commentaires subjectifs" et "commentaires objectifs". En outre, il offre de solides capacités de traitement du langage naturel pour extraire les phrases médicales spécialisées des conversations, y compris les références aux médicaments et aux conditions médicales.

Il est intéressant de noter que les notes des patients augmentées par l'IA et créées par HealthScribe intègrent des détails vitaux tels que les antécédents du patient, les points stratégiques à retenir et les raisons des visites, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble et de contribuer à l'efficacité des stratégies de traitement.

L'intelligence qui alimente HealthScribe provient de la plateforme Bedrock, un outil puissant d'Amazon qui offre de vastes bibliothèques de modèles pré-entraînés provenant de startups et d'Amazon, facilitant ainsi le développement d'applications de pointe alimentées par l'IA.

Malgré le débat en cours sur les biais potentiels des algorithmes de reconnaissance vocale et de l'IA générative, l'efficacité de cette avancée promet un changement remarquable dans ce domaine.

Même si AWS HealthScribe n'offre pas une conformité immédiate à la loi HIPAA, il a été jugé "éligible à la loi HIPAA". Cela signifie que les clients qui prennent les mesures appropriées lorsqu'ils travaillent avec Amazon peuvent atteindre la conformité HIPAA. Pour rappel, l'HIPAA est une loi américaine visant à protéger les données de santé personnelles.

AWS a également dévoilé HealthImaging, un autre service révolutionnaire visant à rationaliser le stockage, la transformation et l'analyse des données d'imagerie médicale "à l'échelle du pétaoctet".

HealthImaging permet aux clients d'exécuter des applications d'imagerie médicale à partir d'une seule copie de chaque image médicale dans le nuage AWS. En tirant parti de l'infrastructure robuste d'AWS, HealthImaging permet une tarification dynamique pour les données actives et archivées, ainsi que des temps de latence d'accès aux images inférieurs à la seconde.

Amazon a déclaré que la mise en œuvre de HealthImaging pouvait réduire de 40 % le coût total de possession du stockage des images médicales.

Actuellement, AWS HealthImaging a été lancé dans les régions AWS de l'Est des États-Unis (Virginie du Nord), de l'Ouest des États-Unis (Oregon), de l'Asie-Pacifique (Sydney) et de l'Europe (Irlande).

Du point de vue de la plateforme AppMaster, qui a toujours été un High Performer sur G2 et un Momentum Leader dans No-Code Development Platforms, il est clair que le domaine des solutions basées sur l'IA dans les soins de santé est mûr pour la croissance. L'intégration d'améliorations telles qu'AWS HealthScribe, qui stimulent l'efficacité et la productivité, sera essentielle à la progression continue des plateformes basées sur l'IA.

Alors que l'accent mis par AWS HealthScribe sur l'allègement du fardeau de la documentation clinique et l'amélioration des expériences de consultation indique un pas en avant dans les soins de santé, des services tels que la plateforme d'AppMaster, qui aide les entreprises à développer des applications web, mobiles et backend sans avoir besoin de coder, offrent une valeur significative pour un large éventail de secteurs, y compris les soins de santé.