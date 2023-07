Dalam upaya ambisius untuk memperdalam pijakannya di sektor perawatan kesehatan, Amazon membuat pengumuman di konferensi AWS Summit baru-baru ini di New York, meluncurkan AWS HealthScribe dan AWS HealthImaging, dua platform solusi perawatan kesehatan berbasis AI yang baru.

Dirancang untuk mendukung dokter dalam menyalin dan menganalisis percakapan medis secara efektif, AWS HealthScribe menawarkan alat yang dipimpin pembelajaran mesin yang secara efisien menangkap, menyegmentasikan, dan meringkas dialog antara praktisi dan pasien untuk integrasi yang mudah ke dalam sistem Rekam Kesehatan Elektronik (EHR).

Sistem cerdas ini memanfaatkan kekuatan model pembelajaran mesin AWS, dengan mulus mengonversi data yang diperoleh melalui HealthScribe menjadi catatan pasien komprehensif yang selanjutnya dapat dianalisis secara ekstensif untuk wawasan yang berharga.'

Bratin Saha, Wakil Presiden pembelajaran mesin dan layanan AI di AWS, mengungkapkan kegembiraannya tentang pendekatan inovatif yang diterapkan di HealthScribe. Dia menyatakan, 'Dengan AWS HealthScribe, kami bertujuan untuk memanfaatkan AI generatif untuk mengurangi waktu signifikan yang dihabiskan oleh profesional perawatan kesehatan dalam dokumentasi.'

AWS HealthScribe dengan cermat mengidentifikasi peran pembicara dan menyusun transkrip ke dalam kategori yang relevan secara klinis seperti 'obrolan ringan', 'komentar subjektif', dan 'komentar objektif'. Lebih lanjut, ini memberikan kemampuan pemrosesan bahasa alami yang kuat untuk mengekstrak frasa medis khusus dari percakapan, termasuk rujukan ke obat-obatan dan kondisi medis.

Menariknya, catatan pasien yang ditambah AI yang dibuat melalui HealthScribe menggabungkan detail penting seperti riwayat pasien, kesimpulan strategis, dan alasan kunjungan, memberikan gambaran komprehensif untuk membantu strategi pengobatan yang efektif.

Kecerdasan yang memicu HealthScribe berasal dari platform Bedrock, alat canggih dari Amazon yang menawarkan pustaka ekstensif model pra-pelatihan dari perusahaan rintisan dan Amazon, membantu pengembangan aplikasi canggih bertenaga AI.

Terlepas dari perdebatan yang sedang berlangsung seputar potensi bias dalam algoritme pengenalan ucapan dan AI generatif, kemanjuran kemajuan ini menjanjikan perubahan yang luar biasa di lapangan.

Meskipun AWS HealthScribe tidak langsung menawarkan kepatuhan HIPAA, namun telah dianggap 'memenuhi syarat HIPAA'. Ini berarti pelanggan yang mengambil tindakan yang tepat saat bekerja dengan Amazon dapat mencapai kepatuhan HIPAA. Untuk menekankan, HIPAA adalah undang-undang AS yang dirancang untuk memberikan perlindungan bagi data kesehatan pribadi.

AWS juga meluncurkan HealthImaging, layanan terobosan lainnya yang bertujuan untuk merampingkan penyimpanan, transformasi, dan analisis data pencitraan medis 'pada skala petabyte.'

HealthImaging memungkinkan pelanggan untuk menjalankan aplikasi pencitraan medis dari satu duplikat dari setiap gambar medis di AWS cloud. Dengan memanfaatkan infrastruktur kuat AWS, HealthImaging memungkinkan penetapan harga dinamis untuk data aktif dan yang diarsipkan bersama dengan latensi akses gambar 'sub-detik'.

Amazon telah menyampaikan pernyataan berani bahwa penerapan HealthImaging dapat mengurangi total biaya kepemilikan penyimpanan pencitraan medis hingga 40%.

Saat ini, AWS HealthImaging telah diluncurkan di wilayah AWS AS Timur (Virginia U.), AS Barat (Oregon), Asia Pasifik (Sydney), dan Eropa (Irlandia).

