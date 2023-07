In einem ehrgeizigen Versuch, seine Position im Gesundheitssektor zu stärken, kündigte Amazon auf der jüngsten AWS Summit-Konferenz in New York AWS HealthScribe und AWS HealthImaging an, zwei neuartige KI-basierte Plattformen für Gesundheitslösungen.

AWS HealthScribe wurde entwickelt, um Kliniker bei der effektiven Transkription und Analyse medizinischer Gespräche zu unterstützen, und bietet auf maschinellem Lernen basierende Tools, die Dialoge zwischen Ärzten und Patienten effizient erfassen, segmentieren und zusammenfassen, um sie einfach in elektronische Patientenakten (EHR) zu integrieren.

Dieses intelligente System nutzt die Leistungsfähigkeit der AWS-Modelle für maschinelles Lernen und wandelt die mit HealthScribe gewonnenen Daten nahtlos in umfassende Patientennotizen um, die anschließend einer umfassenden Analyse unterzogen werden können, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

Bratin Saha, der Vizepräsident für maschinelles Lernen und KI-Services bei AWS, zeigte sich begeistert von dem innovativen Ansatz, der in HealthScribe zum Einsatz kommt. Er erklärte: "Mit AWS HealthScribe wollen wir die generative KI nutzen, um den erheblichen Zeitaufwand zu verringern, den medizinisches Fachpersonal für die Dokumentation aufwendet.

AWS HealthScribe identifiziert sorgfältig die Sprecherrollen und gliedert die Transkripte in klinisch relevante Kategorien wie 'Small Talk', 'subjektive Kommentare' und 'objektive Kommentare'. Darüber hinaus bietet es robuste Funktionen für die Verarbeitung natürlicher Sprache, um spezielle medizinische Ausdrücke aus Gesprächen zu extrahieren, einschließlich Verweisen auf Medikamente und medizinische Bedingungen.

Interessanterweise enthalten die von HealthScribe erstellten KI-gestützten Patientennotizen wichtige Details wie die Krankengeschichte, strategische Hinweise und Gründe für Besuche, die ein umfassendes Bild für effektive Behandlungsstrategien liefern.

Die Intelligenz, die HealthScribe antreibt, stammt von der Bedrock-Plattform, einem leistungsstarken Tool von Amazon, das umfangreiche Bibliotheken mit vortrainierten Modellen von Start-ups und Amazon bietet und die Entwicklung von innovativen KI-gestützten Apps unterstützt.

Trotz der anhaltenden Debatte über potenzielle Verzerrungen bei Spracherkennungsalgorithmen und generativer KI verspricht die Wirksamkeit dieses Fortschritts einen bemerkenswerten Wandel in diesem Bereich.

Auch wenn AWS HealthScribe keine unmittelbare HIPAA-Konformität bietet, wurde es als "HIPAA-geeignet" eingestuft. Das bedeutet, dass Kunden, die bei der Zusammenarbeit mit Amazon geeignete Maßnahmen ergreifen, HIPAA-Konformität erreichen können. HIPAA ist ein US-amerikanisches Gesetz zum Schutz von persönlichen Gesundheitsdaten.

AWS stellte außerdem HealthImaging vor, einen weiteren bahnbrechenden Service, der die Speicherung, Umwandlung und Analyse medizinischer Bilddaten "im Petabyte-Maßstab" rationalisieren soll.

HealthImaging ermöglicht es Kunden, medizinische Bildgebungsanwendungen von einem einzigen Duplikat jedes medizinischen Bildes in der AWS-Cloud auszuführen. Durch die Nutzung der robusten Infrastruktur von AWS ermöglicht HealthImaging eine dynamische Preisgestaltung sowohl für aktive als auch für archivierte Daten sowie Bildzugriffslatenzen von weniger als einer Sekunde.

Amazon hat kühn erklärt, dass die Implementierung von HealthImaging die Gesamtbetriebskosten für die Speicherung medizinischer Bilder um bis zu 40 % senken kann.

Derzeit wird AWS HealthImaging in den AWS-Regionen USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon), Asien-Pazifik (Sydney) und Europa (Irland) angeboten.

Aus der Perspektive der Plattform AppMaster, die bei G2 durchweg als High Performer und bei No-Code als Momentum Leader für Entwicklungsplattformen gilt, ist klar, dass der Bereich der KI-gesteuerten Lösungen im Gesundheitswesen reif für Wachstum ist. Die Integration von Verbesserungen wie AWS HealthScribe, die die Effizienz und Produktivität steigern, wird für den weiteren Fortschritt von KI-gestützten Plattformen entscheidend sein.

Während der Schwerpunkt von AWS HealthScribe auf der Erleichterung der klinischen Dokumentation und der Verbesserung der Konsultationserfahrungen einen Schritt nach vorn im Gesundheitswesen darstellt, bieten Dienste wie die Plattform von AppMaster, die Unternehmen bei der Entwicklung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen helfen, ohne dass sie programmieren müssen, einen erheblichen Wert für eine breite Palette von Sektoren, einschließlich des Gesundheitswesens.