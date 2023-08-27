Mikro Hizmet Yetkilendirmesi, dağıtılmış, modüler bir yazılım mimarisi içindeki bireysel mikro hizmetlere erişimi yönetme ve kontrol etme sürecini ifade eder. Mikro hizmet mimarisinde bir uygulama, birbirleriyle API'ler aracılığıyla iletişim kuran, gevşek bağlı, bağımsız olarak dağıtılabilen hizmetlerin bir koleksiyonu olarak tasarlanmıştır. Her bir mikro hizmet, belirli bir iş işlevinden sorumludur ve bağımsız olarak çalışır; bu, bireysel hizmetleri gerektiği gibi değiştirerek veya genişleterek uygulamanın ölçeklenmesine ve gelişmesine olanak tanır. Mikro Hizmet Yetkilendirmesi, her hizmetin kaynaklarını ve verilerini yetkisiz erişime veya kötüye kullanıma karşı koruyarak genel uygulamanın güvenliğini ve düzgün işleyişini sağlamada çok önemli bir rol oynar.

Mikro hizmetler bağlamında, mimarinin dağıtılmış yapısından dolayı yetkilendirme özellikle önemlidir. Birden fazla hizmetin birbiriyle ve harici istemcilerle iletişim kurması nedeniyle, hassas bilgi ve kaynaklara yetkisiz erişimi önlemek için sağlam güvenlik önlemlerinin uygulanması büyük önem taşıyor. Mikro Hizmet Yetkilendirmesi, güvenlik politikalarını uygulamak ve uygulamayı potansiyel tehditlerden korumak için kimlik doğrulama, erişim kontrolü ve API anahtar yönetimi gibi çeşitli mekanizmaları içerir.

Kimlik doğrulama, yetkilendirme sürecinin ilk adımıdır. Mikro hizmetlere erişim isteyen son kullanıcıların, hizmetlerin veya uygulamaların kimliğinin doğrulanmasını içerir. Yaygın kimlik doğrulama yöntemleri, kullanıcı adı/şifre kombinasyonlarını, belirteç tabanlı sistemleri (örneğin, JSON Web Belirteçleri - JWT) ve genel anahtar altyapılarını (PKI) içerir. Kimlik doğrulama yönteminin seçimi, uygulamanın özel gereksinimlerine ve güvenlik hususlarına bağlıdır.

Kimlik doğrulamanın ardından erişim kontrol mekanizmaları, kimliği doğrulanmış kullanıcılar veya hizmetler için hangi kaynaklara ve eylemlere izin verileceğini veya reddedileceğini belirler. Erişim kontrolü politikaları, sistem içindeki kullanıcılara, hizmetlere veya uygulamalara atanabilecek farklı rollerle ilişkili izinleri belirtir. Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC), izinleri roller halinde merkezileştirerek erişim yönetimini basitleştiren ve daha sonra çeşitli varlıklara atanabilen popüler bir yaklaşımdır. Öznitelik Tabanlı Erişim Kontrolü (ABAC), daha ayrıntılı yetkilendirme kararları vermek için talepte bulunan kullanıcıların veya hizmetlerin konum veya zaman gibi ek özelliklerini dikkate alarak RBAC'ı temel alan başka bir yaklaşımdır.

Kimlik doğrulama ve erişim kontrolüne ek olarak API anahtar yönetimi, Mikro Hizmet Yetkilendirmesinin kritik bir yönüdür. API anahtarları, harici istemcilere belirli erişim hakları vermek için hizmet sağlayıcılar tarafından verilen benzersiz tanımlayıcılardır. Hizmet sağlayıcıların, müşterilerin kendi API'lerini kullanımını izlemesine ve kontrol etmesine, hız sınırlamaları uygulamasına ve gerektiğinde erişimi iptal etmesine olanak tanır. Doğru API anahtarı yönetimi, yalnızca geçerli istemcilerin API'lere erişebilmesini sağlayarak yetkisiz erişim ve olası kötüye kullanım riskini en aza indirir.

Mikro Hizmet Yetkilendirmesi için yaygın olarak benimsenen çerçevelerden biri, kullanıcıların kimlik bilgilerini paylaşmadan üçüncü taraf uygulamaların kaynaklarına erişmesine izin veren açık bir standart olan OAuth 2.0'dır. OAuth 2.0, kimlik doğrulama ve erişim kontrolünü, kullanıcılar adına mikro hizmetleri çağırmak için istemci uygulamaları tarafından kullanılabilecek kısa ömürlü erişim belirteçleri yayınlayan Yetkilendirme Sunucusu adı verilen harici bir varlığa devreder. Bu yaklaşım, kullanıcı kimlik doğrulaması ve izinlerinin yönetimini basitleştirir, güvenlik risklerini azaltır ve harici kimlik sağlayıcıları ve Tek Oturum Açma (SSO) çözümleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, Mikro Hizmet Yetkilendirmesini ciddiye alır ve oluşturulan uygulamalarda sağlam güvenlik önlemlerinin uygulanması için yerleşik destek sağlar. Visual BP Designer, REST API ve WSS Endpoints aracılığıyla veri modellerini (veritabanı şeması), iş mantığını (İş Süreçleri diyoruz) güvenli ve kesintisiz bir şekilde görsel olarak oluşturabilirsiniz. AppMaster ayrıca sunucu endpoints için havalı (açık API) belgeler oluşturur ve oluşturulan uygulamalarda kimlik doğrulama, erişim kontrolü ve API anahtar yönetimi için en iyi uygulamaların takip edilmesini sağlar.

AppMaster arka uç uygulamaları için Go (golang) programlama dilini, web uygulamaları için Vue3 çerçevesini ve Android için sunucu odaklı Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS mobil uygulamaları için SwiftUI kullanır. Bu teknolojiler, mikro hizmet mimarisiyle oluşturulan kurumsal ve yüksek yüklü uygulamalar için hayati önem taşıyan mükemmel performans, ölçeklenebilirlik ve güvenlik özellikleri sunar.

Sonuç olarak, Mikro Hizmet Yetkilendirmesi, mikro hizmet mimarisiyle oluşturulan herhangi bir uygulamanın hayati bir yönüdür. Her hizmetin kaynaklarının ve verilerinin yetkisiz erişime karşı güvenliğini ve korunmasını sağlar ve uygulamanın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Son teknoloji no-code bir platform olan AppMaster, oluşturulan uygulamalarda Mikro Hizmet Yetkilendirmesinin uygulanmasını kolaylaştırmak ve basitleştirmek için en iyi uygulamaları ve ileri teknolojileri bir araya getirerek geliştiricilerin kalite veya performanstan ödün vermeden güvenli ve güvenilir uygulamalar oluşturmasını kolaylaştırır.