Autorização de microsserviços refere-se ao processo de gerenciamento e controle de acesso a microsserviços individuais dentro de uma arquitetura de software modular distribuída. Em uma arquitetura de microsserviços, um aplicativo é projetado como uma coleção de serviços fracamente acoplados e implementáveis ​​de forma independente, que se comunicam entre si por meio de APIs. Cada microsserviço é responsável por uma função de negócios específica e opera de forma independente, o que permite que o aplicativo seja dimensionado e evolua, modificando ou ampliando serviços individuais conforme necessário. A autorização de microsserviços desempenha um papel crucial para garantir a segurança e o funcionamento adequado do aplicativo geral, protegendo os recursos e dados de cada serviço contra acesso não autorizado ou uso indevido.

No contexto dos microsserviços, a autorização é particularmente importante devido à natureza distribuída da arquitetura. Com vários serviços comunicando entre si e com clientes externos, é essencial implementar medidas de segurança robustas para impedir o acesso não autorizado a informações e recursos confidenciais. A autorização de microsserviços inclui vários mecanismos, como autenticação, controle de acesso e gerenciamento de chaves de API, para impor políticas de segurança e proteger o aplicativo contra ameaças potenciais.

A autenticação é a primeira etapa do processo de autorização. Envolve a verificação da identidade dos usuários finais, serviços ou aplicativos que solicitam acesso aos microsserviços. Os métodos comuns de autenticação incluem combinações de nome de usuário/senha, sistemas baseados em tokens (por exemplo, JSON Web Tokens - JWT) e infraestruturas de chave pública (PKI). A escolha do método de autenticação depende dos requisitos específicos e das considerações de segurança da aplicação.

Após a autenticação, os mecanismos de controle de acesso determinam quais recursos e ações são permitidos ou negados para os usuários ou serviços autenticados. As políticas de controle de acesso especificam as permissões associadas a diferentes funções, que podem ser atribuídas a usuários, serviços ou aplicativos dentro do sistema. O Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC) é uma abordagem popular que simplifica o gerenciamento de acesso centralizando permissões em funções, que podem então ser atribuídas a várias entidades. O Controle de Acesso Baseado em Atributos (ABAC) é outra abordagem que se baseia no RBAC, considerando atributos adicionais dos usuários ou serviços solicitantes, como localização ou hora, para tomar decisões de autorização mais granulares.

Além da autenticação e do controle de acesso, o gerenciamento de chaves de API é um aspecto crítico da autorização de microsserviços. As chaves API são identificadores exclusivos emitidos por provedores de serviços para conceder direitos de acesso específicos a clientes externos. Eles permitem que os provedores de serviços monitorem e controlem o uso de suas APIs pelos clientes, imponham limites de taxa e revoguem o acesso quando necessário. O gerenciamento adequado de chaves de API garante que apenas clientes válidos possam acessar as APIs, minimizando o risco de acesso não autorizado e possível abuso.

Uma estrutura amplamente adotada para autorização de microsserviços é o OAuth 2.0, um padrão aberto que permite aos usuários conceder a aplicativos de terceiros acesso aos seus recursos sem compartilhar suas credenciais. O OAuth 2.0 delega autenticação e controle de acesso a uma entidade externa chamada Authorization Server, que emite tokens de acesso de curta duração que podem ser usados ​​pelos aplicativos clientes para chamar microsserviços em nome dos usuários. Essa abordagem simplifica o gerenciamento de autenticação e permissões de usuários, reduz riscos de segurança e permite integração perfeita com provedores de identidade externos e soluções de logon único (SSO).

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, leva a autorização de microsserviços a sério e fornece suporte integrado para a implementação de medidas de segurança robustas nos aplicativos gerados. Você pode criar visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (chamamos de Processos de Negócios) por meio do BP Designer visual, API REST e WSS Endpoints de maneira segura e contínua. AppMaster também gera documentação swagger (API aberta) para os endpoints do servidor e garante que as melhores práticas para autenticação, controle de acesso e gerenciamento de chaves de API sejam seguidas nos aplicativos gerados.

AppMaster aproveita a linguagem de programação Go (golang) para aplicativos de back-end, a estrutura Vue3 para aplicativos da web e Kotlin e Jetpack Compose orientados por servidor para Android e SwiftUI para aplicativos móveis iOS. Essas tecnologias oferecem excelente desempenho, escalabilidade e recursos de segurança, que são cruciais para aplicativos empresariais e de alta carga criados com arquitetura de microsserviços.

Concluindo, a Autorização de Microsserviços é um aspecto vital de qualquer aplicativo construído com uma arquitetura de microsserviços. Ele garante a segurança e proteção dos recursos e dados de cada serviço contra acesso não autorizado e permite que o aplicativo funcione perfeitamente. Como uma plataforma no-code de ponta, AppMaster incorpora as melhores práticas e tecnologias avançadas para facilitar e simplificar a implementação da Autorização de Microsserviços nos aplicativos gerados, facilitando aos desenvolvedores a criação de aplicativos seguros e confiáveis ​​sem comprometer a qualidade ou o desempenho.