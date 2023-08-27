Авторизация микросервисов — это процесс управления и контроля доступа к отдельным микросервисам в рамках распределенной модульной архитектуры программного обеспечения. В архитектуре микросервисов приложение спроектировано как набор слабо связанных, независимо развертываемых сервисов, которые взаимодействуют друг с другом через API. Каждый микросервис отвечает за определенную бизнес-функцию и работает независимо, что позволяет приложению масштабироваться и развиваться путем изменения или расширения отдельных сервисов по мере необходимости. Авторизация микросервисов играет решающую роль в обеспечении безопасности и правильного функционирования всего приложения, защищая ресурсы и данные каждого сервиса от несанкционированного доступа или неправильного использования.

В контексте микросервисов авторизация особенно важна из-за распределенного характера архитектуры. Поскольку множество служб взаимодействуют друг с другом и с внешними клиентами, важно внедрить надежные меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и ресурсам. Авторизация микросервисов включает в себя различные механизмы, такие как аутентификация, контроль доступа и управление ключами API, для обеспечения соблюдения политик безопасности и защиты приложения от потенциальных угроз.

Аутентификация — это первый шаг в процессе авторизации. Он включает в себя проверку личности конечных пользователей, служб или приложений, запрашивающих доступ к микрослужбам. Общие методы аутентификации включают комбинации имени пользователя и пароля, системы на основе токенов (например, веб-токены JSON — JWT) и инфраструктуры открытых ключей (PKI). Выбор метода аутентификации зависит от конкретных требований и соображений безопасности приложения.

После аутентификации механизмы контроля доступа определяют, какие ресурсы и действия разрешены или запрещены для аутентифицированных пользователей или служб. Политики контроля доступа определяют разрешения, связанные с различными ролями, которые могут быть назначены пользователям, службам или приложениям в системе. Управление доступом на основе ролей (RBAC) — это популярный подход, который упрощает управление доступом за счет централизации разрешений в ролях, которые затем можно назначать различным объектам. Управление доступом на основе атрибутов (ABAC) — это еще один подход, основанный на RBAC и учитывающий дополнительные атрибуты запрашивающих пользователей или служб, такие как местоположение или время, для принятия более детальных решений об авторизации.

Помимо аутентификации и контроля доступа, важным аспектом авторизации микросервисов является управление ключами API. Ключи API — это уникальные идентификаторы, выдаваемые поставщиками услуг для предоставления определенных прав доступа внешним клиентам. Они позволяют поставщикам услуг отслеживать и контролировать использование клиентами своих API, обеспечивать соблюдение ограничений скорости и при необходимости отзывать доступ. Правильное управление ключами API гарантирует, что только действительные клиенты смогут получить доступ к API, что сводит к минимуму риск несанкционированного доступа и потенциального злоупотребления.

Одной из широко распространенных инфраструктур авторизации микросервисов является OAuth 2.0, открытый стандарт, который позволяет пользователям предоставлять сторонним приложениям доступ к своим ресурсам, не передавая свои учетные данные. OAuth 2.0 делегирует аутентификацию и управление доступом внешнему объекту, называемому сервером авторизации, который выдает кратковременные токены доступа, которые могут использоваться клиентскими приложениями для вызова микросервисов от имени пользователей. Такой подход упрощает управление аутентификацией и разрешениями пользователей, снижает риски безопасности и обеспечивает плавную интеграцию с внешними поставщиками удостоверений и решениями единого входа (SSO).

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, серьезно относится к авторизации микросервисов и предоставляет встроенную поддержку для реализации надежных мер безопасности в создаваемых приложениях. Вы можете безопасно и легко создавать модели данных (схему базы данных), бизнес-логику (мы называем бизнес-процессы) с помощью визуального конструктора BP, REST API и конечных точек WSS. AppMaster также создает документацию Swagger (открытый API) для endpoints сервера и гарантирует, что в созданных приложениях соблюдаются лучшие практики аутентификации, контроля доступа и управления ключами API.

AppMaster использует язык программирования Go (golang) для серверных приложений, платформу Vue3 для веб-приложений, а также серверный Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для мобильных приложений iOS. Эти технологии обеспечивают превосходную производительность, масштабируемость и функции безопасности, которые имеют решающее значение для корпоративных и высоконагруженных приложений, созданных с использованием микросервисной архитектуры.

В заключение отметим, что авторизация микросервисов — это жизненно важный аспект любого приложения, созданного с использованием архитектуры микросервисов. Он обеспечивает безопасность и защиту ресурсов и данных каждой службы от несанкционированного доступа, а также обеспечивает бесперебойную работу приложения. Являясь передовой платформой no-code, AppMaster включает в себя лучшие практики и передовые технологии для облегчения и упрощения реализации авторизации микросервисов в создаваемых приложениях, что позволяет разработчикам легко создавать безопасные и надежные приложения без ущерба для качества и производительности.