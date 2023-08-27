Mikro Hizmetlerle İlgili En İyi Uygulamalar

Mikro Hizmetler En İyi Uygulamaları, kuruluşların mikro hizmet mimarisini kullanarak verimli, güvenilir ve modüler yazılım sistemleri geliştirmesini, sürdürmesini ve ölçeklendirmesini sağlamayı amaçlayan bir dizi yönergeyi, ilkeyi ve modeli ifade eder. Bu en iyi uygulamaların uygulanması ekipler arasındaki işbirliğini teşvik eder, yazılım dağıtımını hızlandırır ve değişen iş gereksinimlerine daha iyi uyum sağlar. Özellikle mikro hizmetler bağlamında en iyi uygulamalar, bireysel hizmet bileşenlerinin tasarlanması, oluşturulması ve yönetilmesinin yanı sıra genel sistem tutarlılığının ve performansının korunmasına da yardımcı olur.

Mikro hizmetlerin en iyi uygulamalarının temel ilkelerinden biri, monolitik uygulamaları daha küçük, bağımsız ve gevşek bağlı hizmetlere ayırmayı içerir. Her hizmet belirli bir iş yeteneğini veya etki alanını kapsar ve bağımsız olarak geliştirilebilir, dağıtılabilir ve ölçeklendirilebilir. Bu, Tek Sorumluluk İlkesini (SRP) teşvik eder ve geliştirme ekipleri arasında endişelerin daha iyi ayrılmasını kolaylaştırır, sonuçta daha fazla çeviklik ve daha hızlı pazara sürüm süresi sağlanır.

Mikro hizmetlerin en iyi uygulamalarının bir diğer önemli yönü, Etki Alanına Dayalı Tasarım (DDD) yaklaşımının benimsenmesini içerir. Bu, gerçek dünyadaki iş gereksinimlerine dayalı modelleme hizmetlerini ve belirli bir sınırlı bağlama ait olan kümeleri, değer nesnelerini ve varlıkları tanımlayarak etki alanı bütünlüğünü korumaya çalışmayı gerektirir. DDD'nin benimsenmesi, iş ve teknik ekipler arasında daha iyi uyumun sağlanmasına, etki alanına ilişkin ortak bir anlayışın geliştirilmesine ve hizmetler arasındaki eşleşmenin en aza indirilmesine yardımcı olur.

Mikro hizmet mimarisinde ölçeklenebilirlik ve hata toleransına ulaşmak için durum bilgisi olmayan ve durum bilgisi olan hizmetler oluşturmak önemlidir. Durum bilgisiz hizmetler, kullanıcıya özel herhangi bir bilgiyi korumaz ve her isteği bağımsız olarak işleyerek yatay ölçeklendirmeyi kolaylıkla mümkün kılar. Durum bilgisi olan hizmetler kullanıcı durumlarını ve oturumlarını yönetir ve genellikle daha fazla kaynak yoğundur. Kuruluşlar, mümkün olan her yerde durum bilgisi olmayan hizmetler oluşturarak ve durum bilgisi olan hizmetleri seçici bir şekilde kullanarak, mikro hizmet uygulamalarında performansı, ölçeklenebilirliği ve kaynak kullanımını etkili bir şekilde dengeleyebilir.

Mikro hizmetler ortamındaki önemli en iyi uygulamalardan biri, uygun API tasarımı ve iletişim modellerinin sağlanmasıdır. Bu, bireysel hizmetlerin işlevselliğini ortaya çıkarmak için sezgisel, tutarlı ve sürümlendirilmiş API'lerin tasarlanmasını içerir. REST veya gRPC gibi standart iletişim protokollerini benimsemek ve yayınlama-abone olma veya olay odaklı sistemler gibi mesaj tabanlı mimarileri kullanmak, mikro hizmetler arasında güvenilir ve verimli iletişimi kolaylaştırmak için çok önemlidir.

Verilerin doğru şekilde işlenmesi ve veri kalıcılığı, mikro hizmetlerin en iyi uygulamalarının önemli bir yönüdür. Her hizmetin kendi veri deposuna sahip olması, veri özerkliğini sağlamalı ve veritabanlarının birden fazla hizmet arasında paylaşılması ihtiyacını ortadan kaldırmalıdır. Olay kaynağı oluşturma, Komut Sorgu Sorumluluğu Ayrımı (CQRS) ve diğer veri yönetimi modellerinin uygulanması, genel sistem güvenilirliğinin ve tutarlılığının iyileştirilmesine de yardımcı olabilir.

Mikro hizmet mimarisindeki bir diğer en iyi uygulama, etkili hizmet keşfi, kaydı ve yük dengeleme mekanizmalarının uygulanmasıdır. Hizmet keşfi, mikro hizmetlerin merkezi bir kayıt defteri veya dağıtılmış bir sistem aracılığıyla birbirlerini bulmasına ve iletişim kurmasına olanak tanırken yük dengeleme, isteklerin bir hizmetin birden çok örneği arasında en iyi şekilde dağıtılmasını sağlar.

İzleme, günlüğe kaydetme ve izleme, mikro hizmet uygulamalarının sağlığını, performansını ve güvenliğini korumaya yönelik temel en iyi uygulamalardır. Merkezi günlük kaydı çözümlerinin uygulanması, temel performans ölçümlerinin izlenmesi ve dağıtılmış izleme araçlarının kullanılması, geliştiricilerin ve operasyon ekiplerinin karmaşık mikro hizmet ekosistemlerindeki sorunları verimli bir şekilde teşhis etmesine ve gidermesine olanak tanır.

Mikro hizmet mimarilerinde sağlam güvenlik uygulamalarının sürdürülmesi hayati öneme sahiptir. En iyi güvenlik uygulamaları, hizmetler arasında güvenli iletişimin sağlanmasına, uygun kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarının uygulanmasına ve güvenlik politikalarının uygulanması için API ağ geçitlerinin kullanılmasına odaklanır. Ayrıca, ihlal durumunda sistem içinde istenmeyen yanal hareket olasılığının en aza indirilmesi için en az ayrıcalık ilkesine bağlılık esastır.

DevOps uygulamalarını ve Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD) işlem hatlarını benimsemek, mikro hizmet uygulamalarının geliştirilmesini, test edilmesini ve dağıtılmasını otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için kritik öneme sahiptir. Bu, bir işbirliği kültürünü teşvik eder, manuel müdahaleyi en aza indirir ve hızlı geri bildirim döngüleri sağlayarak daha hızlı yazılım teslimi ve daha yüksek kaliteli uygulamalar sağlar.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform AppMaster, uygulama geliştirme sürecinde mikro hizmetlerin en iyi uygulamalarının uygulanmasına örnek teşkil etmektedir. Veri modellerini, iş mantığını ve API endpoints görsel olarak oluşturarak ve bunları ön uç uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek AppMaster, geliştiricilerin nispeten kolaylıkla ölçeklenebilir, güvenilir ve bakımı yapılabilir mikro hizmet uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Dahası, platformun kaynak kodu, çalıştırılabilir ikili dosyalar ve docker kapsayıcıları oluşturma yeteneğinin yanı sıra Postgresql uyumlu veritabanlarına yönelik destek, yüksek verimli ve uygun maliyetli yazılım çözümleri sunmak için mikro hizmetlerin en iyi uygulamalarını benimseme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.