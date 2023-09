L'autorisation de microservices fait référence au processus de gestion et de contrôle de l'accès à des microservices individuels au sein d'une architecture logicielle distribuée et modulaire. Dans une architecture de microservices, une application est conçue comme un ensemble de services faiblement couplés et déployables indépendamment qui communiquent entre eux via des API. Chaque microservice est responsable d'une fonction métier spécifique et fonctionne de manière indépendante, ce qui permet à l'application d'évoluer en modifiant ou en étendant les services individuels selon les besoins. L'autorisation des microservices joue un rôle crucial pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'application globale en protégeant les ressources et les données de chaque service contre tout accès non autorisé ou toute utilisation abusive.

Dans le contexte des microservices, l'autorisation est particulièrement importante en raison de la nature distribuée de l'architecture. Avec plusieurs services communiquant entre eux et avec des clients externes, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes pour empêcher tout accès non autorisé aux informations et ressources sensibles. L'autorisation des microservices comprend divers mécanismes, tels que l'authentification, le contrôle d'accès et la gestion des clés API, pour appliquer les politiques de sécurité et protéger l'application contre les menaces potentielles.

L'authentification est la première étape du processus d'autorisation. Cela implique de vérifier l’identité des utilisateurs finaux, des services ou des applications demandant l’accès aux microservices. Les méthodes d'authentification courantes incluent les combinaisons nom d'utilisateur/mot de passe, les systèmes basés sur des jetons (par exemple, les jetons Web JSON - JWT) et les infrastructures à clé publique (PKI). Le choix de la méthode d'authentification dépend des exigences spécifiques et des considérations de sécurité de l'application.

Après l'authentification, les mécanismes de contrôle d'accès déterminent quelles ressources et actions sont autorisées ou refusées pour les utilisateurs ou services authentifiés. Les politiques de contrôle d'accès spécifient les autorisations associées à différents rôles, qui peuvent être attribués aux utilisateurs, services ou applications au sein du système. Le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) est une approche populaire qui simplifie la gestion des accès en centralisant les autorisations en rôles, qui peuvent ensuite être attribués à diverses entités. Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) est une autre approche qui s'appuie sur RBAC en prenant en compte des attributs supplémentaires des utilisateurs ou services demandeurs, tels que l'emplacement ou l'heure, pour prendre des décisions d'autorisation plus granulaires.

Outre l'authentification et le contrôle d'accès, la gestion des clés API est un aspect essentiel de l'autorisation des microservices. Les clés API sont des identifiants uniques émis par les prestataires de services pour accorder des droits d'accès spécifiques aux clients externes. Ils permettent aux fournisseurs de services de surveiller et de contrôler l'utilisation de leurs API par les clients, d'appliquer des limites de débit et de révoquer l'accès si nécessaire. Une gestion appropriée des clés API garantit que seuls les clients valides peuvent accéder aux API, minimisant ainsi le risque d'accès non autorisé et d'abus potentiels.

Un cadre largement adopté pour l'autorisation des microservices est OAuth 2.0, une norme ouverte qui permet aux utilisateurs d'accorder à des applications tierces l'accès à leurs ressources sans partager leurs informations d'identification. OAuth 2.0 délègue l'authentification et le contrôle d'accès à une entité externe appelée serveur d'autorisation, qui émet des jetons d'accès de courte durée qui peuvent être utilisés par les applications clientes pour appeler des microservices au nom des utilisateurs. Cette approche simplifie la gestion de l'authentification et des autorisations des utilisateurs, réduit les risques de sécurité et permet une intégration transparente avec les fournisseurs d'identité externes et les solutions d'authentification unique (SSO).

AppMaster, une puissante plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, prend l'autorisation de microservices au sérieux et fournit une prise en charge intégrée pour la mise en œuvre de mesures de sécurité robustes dans les applications générées. Vous pouvez créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier (nous appelons Business Processes) via Visual BP Designer, l'API REST et WSS Endpoints de manière sécurisée et transparente. AppMaster génère également une documentation swagger (API ouverte) pour les endpoints du serveur et garantit que les meilleures pratiques en matière d'authentification, de contrôle d'accès et de gestion des clés API sont suivies dans les applications générées.

AppMaster exploite le langage de programmation Go (golang) pour les applications backend, le framework Vue3 pour les applications Web et Kotlin et Jetpack Compose pilotés par serveur pour Android et SwiftUI pour les applications mobiles iOS. Ces technologies offrent d'excellentes fonctionnalités de performances, d'évolutivité et de sécurité, qui sont cruciales pour les applications d'entreprise et à forte charge construites avec une architecture de microservices.

En conclusion, l'autorisation des microservices est un aspect essentiel de toute application construite avec une architecture de microservices. Il garantit la sécurité et la protection des ressources et des données de chaque service contre tout accès non autorisé et permet à l'application de fonctionner de manière transparente. En tant que plate-forme no-code pointe, AppMaster intègre les meilleures pratiques et technologies avancées pour faciliter et simplifier la mise en œuvre de l'autorisation de microservices dans les applications générées, permettant ainsi aux développeurs de créer facilement des applications sécurisées et fiables sans compromettre la qualité ou les performances.