Mikro hizmet kimlik doğrulaması, mikro hizmet mimarisi bağlamında, yalnızca yetkili kullanıcıların, uygulamaların ve hizmetlerin dağıtılmış bir uygulama ortamında belirli mikro hizmetlere erişebilmesini, veri alışverişinde bulunabilmesini veya bunlarla etkileşime girebilmesini sağlayan bir güvenlik süreci ve mekanizmasını ifade eder. Güvenli ve güvenilir bir mimariyi sürdürmek için hizmetlerin ve kaynaklarının izolasyonunu sağladığından, mikro hizmet tabanlı bir sistemin kritik bir yönüdür.

Tipik bir mikro hizmet mimarisinde, çeşitli gevşek bağlı ve bağımsız olarak dağıtılabilen hizmetler, iyi tanımlanmış hizmet arayüzleri aracılığıyla işlevsellik sağlamak için işbirliği yapar. Bu hizmetler birbirleriyle HTTP, REST (Temsili Durum Aktarımı) veya mesajlaşma kuyrukları gibi hafif protokoller kullanarak iletişim kurar. Bu hizmetler birbirleriyle ve potansiyel olarak harici istemcilerle etkileşime girdiğinden, kimlik doğrulama ve yetkilendirmenin sağlanması hayati bir güvenlik sorunu olmaya devam ediyor.

Mikro Hizmet Kimlik Doğrulaması, JSON Web Token (JWT), OAuth2, API anahtarları veya OpenID Connect gibi çeşitli yaklaşımlar kullanılarak uygulanabilir. JWT gibi bir kimlik doğrulama mekanizması, durum bilgisi olmayan, hafif yapısı ve talepleri bağımsız bir belirteçte taşıma yeteneği nedeniyle popüler bir seçim olarak ortaya çıktı ve bu da onu mikro hizmet tabanlı mimariler için uygun hale getiriyor. Belirteç dijital olarak imzalanır ve bağımsız olarak doğrulanabilir; bu da hizmetlerin belirtecin bütünlüğünü ve orijinalliğini sağlamasını kolaylaştırır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik önde gelen no-code bir platform AppMaster, mikro hizmet mimarisine güçlü kimlik doğrulama mekanizmaları eklemenin önemini kabul ediyor. AppMaster müşterilere İş Süreci (BP) Tasarımcısını kullanarak görsel veri modelleri ve iş mantığı oluşturma ve güçlü temel teknolojiler kullanarak bir uygulamayı dağıtma olanağı sağlar. Bunlar arasında güvenli, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı uygulamalar için özel olarak seçilen Go, Vue3, Kotlin ve Jetpack Compose/ SwiftUI yer alıyor.

Mikro hizmetler için kimlik doğrulamanın AppMaster dahil edilmesi, bunun oluşturulan iş mantığına ve REST API/WSS endpoints entegre edilmesini içerir. JWT belirteçleri veya benzer kimlik doğrulama mekanizmaları, uygulamanın mantığına sorunsuz bir şekilde eklenebilir. Bu, mimarinin farklı katmanlarında (arka uç, web ve mobil) güvenli erişim kontrolüne ve kullanıcı yönetimine olanak tanır.

Örneğin, bir müşterinin, her biri kullanıcı yönetimi, hesap yönetimi veya işlem hizmetleri gibi belirli bir amaca hizmet eden bir mikro hizmet koleksiyonu olarak bir bankacılık uygulaması oluşturmak için AppMaster kullandığını varsayalım. Bu durumda kimlik doğrulama mekanizması, uygulama erişimini güvence altına almak ve veri gizliliğini korumak için hayati öneme sahiptir. Kimlik doğrulama sürecini yönetmek, belirteçleri yayınlamak ve bunları doğrulamak için bir API ağ geçidi veya ayrı bir kimlik doğrulama hizmeti kullanılabilir. Mikro hizmetlerin kendisi, daha fazla işlemeden önce gelen isteklere gömülü belirtecin geçerliliğini kontrol edebilir.

AppMaster her proje için otomatik olarak oluşturulan havalı (açık API) belgeler ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları sağlar. Uygulamaları ve güvenlik gereksinimlerini en son endüstri standartlarıyla uyumlu ve güncel tutar. Platform, sunucu odaklı bir yaklaşım kullanıyor; bu, uygulama güncellemelerinin herhangi bir kesintiye veya uygulama mağazalarına yeniden gönderime neden olmadan gerçek zamanlı olarak dağıtılabileceği anlamına geliyor.

Mikro hizmet mimarisi için kimlik doğrulama mekanizması seçimini çeşitli faktörler etkiler. Bunlar arasında uygulama kolaylığı, performans, güvenlik gereksinimleri ve istenen vatansızlık düzeyi yer alır. AppMaster no-code yaklaşımı, mikro hizmetler arasında kimlik doğrulamayı entegre etme ve yönetme sürecini basitleştirir. JWT, OAuth2 veya OpenID Connect gibi uygun mekanizmalardan yararlanılarak güvenli ve güvenilir bir mikro hizmet kimlik doğrulama stratejisi minimum karmaşıklıkla uygulanabilir.

Sonuç olarak, Mikro Hizmet Kimlik Doğrulaması, hizmetler, kullanıcılar ve diğer uygulamalar arasında güvenli ve güvenilir bilgi alışverişini sağlayan mikro hizmet tabanlı bir sistemin önemli bir yönüdür. Güçlü bir kimlik doğrulama mekanizmasının uygulanması, hassas verilerin korunması ve hizmetlere ve kaynaklara kontrollü erişim sağlanması açısından çok önemlidir. AppMaster no-code platformu, uygun kimlik doğrulama tekniklerini mikro hizmet mimarisine dahil ederek güvenli uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesini, dağıtılmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır ve her büyüklükteki işletme ve kuruluş için ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.