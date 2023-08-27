Mikro Hizmetler Ekosistemi, değişen iş gereksinimlerine kolayca uyum sağlayabilen karmaşık, ölçeklenebilir ve güvenilir yazılım uygulamalarını geliştirmek, yönetmek ve sunmak için işbirliği yapan farklı, gevşek bağlı hizmetlerin bir koleksiyonunu ifade eder. Yazılım geliştirme bağlamında, özellikle AppMaster gibi no-code bir platformda mikro hizmet ekosistemi, modern uygulamalar oluşturmaya yönelik esnek, özelleştirilebilir ve verimli bir yaklaşım sağlamada önemli bir rol oynar. Tüm uygulamanın tek bir tutarlı birim olarak oluşturulduğu geleneksel monolitik mimarinin aksine, mikro hizmet mimarisi, bir uygulamayı her biri belirli bir iş işlevine hizmet eden küçük, yönetilebilir ve bağımsız birimlerden oluşan bir paket olarak düzenlemeyi vurgular.

Mikro hizmet ekosistemini kullanmanın temel avantajı, geliştirme ekipleri arasında daha iyi işbirliğini kolaylaştırması, kodun sürekli teslimi ve dağıtımına olanak sağlaması ve daha hızlı ölçeklendirme ve yük dengelemeye olanak sağlamasıdır. Her mikro hizmet, kendi veri depolama alanı, çalışma zamanı ortamı ve hatta programlama diliyle bağımsız olarak çalışarak geliştiricilerin her hizmet için en uygun teknoloji yığınını seçmesine olanak tanır. Bu özerklik, çeşitli mikro hizmetlerden sorumlu ekiplerin daha verimli çalışmasına olanak tanır, böylece yüksek kaliteli ve güvenilir yazılım sağlarken uygulama geliştirme sürecini hızlandırır.

Araştırmalar ve istatistikler, mikro hizmetlerin kullanımının arttığını ve giderek artan sayıda kuruluşun ürünlerini oluşturmak için bu mimariyi benimsediğini gösteriyor. O'Reilly Media tarafından 2020'de yapılan bir ankete göre, ankete katılan 1.500 kişinin yaklaşık %61'i uygulama geliştirmek için mikro hizmetleri kullanırken %28'i yakın gelecekte bunları benimsemeyi düşünüyor. Mikro hizmet ekosisteminin benimsenmesindeki hızlı büyüme, rekabet avantajı elde etmek için bu mimari tarzı etkin bir şekilde kullanan Netflix, Amazon ve eBay gibi birçok büyük kuruluşun başarı öykülerine bağlanabilir.

Örneğin Netflix, yayın hizmetlerini farklı coğrafyalar ve cihazlar arasında hızla ölçeklendirmek için 2009 yılında monolitik bir mimariden mikro hizmet ekosistemine geçiş yapmaya başladı. Bu hamle, Netflix'in milyonlarca eşzamanlı kullanıcıyı yönetebilmesini sağlarken yüksek performans ve güvenilirlik de sağladı. Benzer şekilde Amazon, hizmetlerini küresel olarak ölçeklendirirken geniş ve çeşitli ürün kataloğunu yönetmek için mikro hizmet mimarisini benimseyerek e-ticaret platformunda devrim yarattı. Bu kuruluşların başarısı, mikro hizmet ekosistemlerinin karmaşık iş gereksinimlerini karşılamada sunduğu esnekliği ve uyarlanabilirliği vurgulamaktadır.

AppMaster gibi no-code bir platformda mikro hizmet ekosisteminin benimsenmesi, bu mimari tarzın faydalarını daha da artırır. AppMaster müşterilere verileri modellemek (veritabanı şeması), iş mantığını tasarlamak (İş Süreçlerini kullanarak) ve sunucusuz uygulamalar için API ve WebSocket endpoints oluşturmak için görsel olarak sezgisel bir arayüz sağlar. Web ve mobil uygulamalar, müşterinin her uygulamanın özel gereksinimlerine göre ince ayarlı özel bir kullanıcı arayüzü oluşturmasına olanak tanıyan bir drag-and-drop arayüzü kullanılarak oluşturulabilir.

AppMaster uygulama geliştirmeye yönelik güçlü yaklaşımı - her proje için sıfırdan gerçek uygulamalar oluşturmak - herhangi bir teknik borç olmadan temiz, bakımı yapılabilir kodla sonuçlanır. Bu, çeşitli hizmetlerin herhangi bir karşılıklı bağımlılık olmadan sorunsuz ve verimli bir şekilde etkileşime girebildiği mikro hizmet ekosisteminde özellikle faydalıdır. AppMaster uygulamaları, arka uç için Go, web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS kullanılarak ve mobil uygulamalar için Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI temel alan sunucu odaklı bir yaklaşım kullanılarak oluşturulur. Böylece platform, tüm popüler programlama dillerini ve çerçevelerini destekleyerek mikro hizmetlerin modern uygulamalarla kusursuz entegrasyonunu sağlar.

Sonuç: Mikro hizmet ekosistemi, karmaşık uygulamalar oluşturmaya yönelik çevik, verimli ve ölçeklenebilir bir yaklaşım sağlayarak yazılım geliştirme endüstrisinde devrim yaratıyor. Geliştiriciler, AppMaster gibi no-code bir platformla birleştirildiğinde son derece özelleştirilebilir, bakımı kolay ve sürekli gelişen iş gereksinimlerini karşılayan yazılım çözümleri oluşturabilirler. Sonuç olarak kuruluşlar, daha hızlı, daha uygun maliyetli bir geliştirme sürecinden yararlanırken dinamik BT ortamında rekabetçi kalabilirler.