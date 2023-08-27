Mikro hizmet mimarisi bağlamında Mikro Hizmet Yük Devretme, bir veya daha fazla mikro hizmetin arızasını otomatik olarak çözerek uygulamanın genel işlevselliğini, kullanılabilirliğini ve dayanıklılığını sağlama sürecini ifade eder. Yük devretme mekanizmaları, dağıtılmış sistemlerde kesintisiz hizmet akışını sürdürmek için hayati öneme sahiptir; çünkü potansiyel arıza noktalarını ele alır ve kesinti veya hatalardan sorunsuz bir şekilde kurtulmayı sağlar.

Mikro hizmetler, daha büyük bir uygulamayı oluşturan küçük, bağımsız ve kendi kendine yeten birimlerdir. Her mikro hizmet, belirli bir işlevsellik veya etki alanından sorumludur ve diğer mikro hizmetlerle iyi tanımlanmış arayüzler aracılığıyla, genellikle HTTP/RESTful API'leri aracılığıyla iletişim kurar. Mikro hizmet mimarisi, bireysel hizmetlerin bağımsız olarak geliştirilmesine, güncellenmesine ve ölçeklendirilmesine olanak tanıyarak daha fazla ölçeklenebilirlik, esneklik ve bakım kolaylığı sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ancak uygulamalar büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça mikro hizmetlerin sayısı artar ve dolayısıyla arıza olasılığı da artar. Mikro hizmetlerdeki arızalar, donanım sorunları, ağ gecikmesi, yazılım hataları ve hatta insan hataları gibi çeşitli nedenlere bağlanabilir. Uygulamanın arızalar karşısında çalışmaya devam etmesini ve kullanıcılarına hizmet vermeye devam etmesini sağlayan bir dizi mekanizma sunan Mikro Hizmetler Yük Devretme burada devreye giriyor.

Mikro Hizmetler Yük Devretme için kullanılabilecek çeşitli stratejiler vardır:

Yük dengeleme: İş yükünü bir mikro hizmetin birden fazla örneğine dağıtmak, tek bir örneğin aşırı trafik yükünü taşımamasını sağlar ve aşırı yüklemeden kaynaklanan arıza riskini azaltır. Bu, Round Robin, En Az Bağlantılar ve hatta özel buluşsal yöntemler gibi çeşitli algoritmalar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Durum izleme ve arıza tespiti: Bireysel mikro hizmet örneklerinin durumunun düzenli olarak kontrol edilmesi, performanslarına ve yük seviyelerine ilişkin öngörüler sunar. Arızalı örnekleri erkenden tespit ederek, ardışık arızaları önlemek ve trafiği sağlıklı örneklere yönlendirmek mümkündür. Bu, izleme için Prometheus ve hizmet keşfi için Consul gibi özel araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Otomatik kurtarma ve kendi kendini iyileştirme: Bir mikro hizmet örneğinin arızalanması durumunda sistem, istenen düzeyde yedeklilik ve yük dağılımını korumak için otomatik olarak yeni örnekler sağlamalıdır. Kubernetes veya Docker Swarm gibi konteyner düzenleme araçları, örneklerin yaşam döngüsünü yöneten ve uygun yük devretmeyi sağlayan kendi kendini iyileştirme yetenekleri sağlar. Devre kesme: Devre kesme, arızalı bir mikro hizmetin, söz konusu hizmete gönderilen trafiği geçici olarak sınırlandırarak aşırı yüklenmesini önleyen bir modeldir. Hystrix veya Istio gibi araçlar, devre kesme işlevselliği sağlayarak geliştiricilerin arızaları incelikle ele almaya ve genel sistem kararlılığını korumaya yönelik politikaları tanımlamasına olanak tanır. Yeniden deneme ve zaman aşımı politikaları: Akıllı yeniden deneme mekanizmalarının ve zaman aşımı politikalarının uygulanması, mikro hizmetlerdeki geçici hataların etkisinin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Bu politikalar, beklenen yanıt süresi ve kabul edilebilir hata oranı gibi faktörler dikkate alınarak her bir mikro hizmetin özel gereksinimlerine ve özelliklerine bağlı olarak tanımlanmalıdır.

AppMaster olarak, yüksek oranda kullanılabilir, esnek ve hataya dayanıklı uygulamalar oluşturmada Mikro Hizmetler Yük Devretmesinin önemini anlıyoruz. no-code platformumuz, güvenilirlik ve ölçeklenebilirliğe güçlü bir şekilde odaklanarak müşterilerimize mikro hizmet odaklı uygulamaları verimli bir şekilde tasarlama ve dağıtma olanağı sağlar.

AppMaster, oluşturulan kaynak kodu, veritabanı şeması geçiş komut dosyaları ve sunucu endpoints için otomatik OpenAPI (Swagger) belgeleri biçiminde mikro hizmet mimarisi için kapsamlı destek sunar. Bu, müşterilerimizin minimum çaba ve sıfır teknik borçla kolayca ölçeklenebilen ve değişen gereksinimlere uyum sağlayabilen uygulamalar geliştirebilmesini sağlar.

AppMaster sunduğu görsel veritabanı şeması oluşturma, iş süreci tasarımı, REST API oluşturma ve web ve mobil uygulamalar için drag-and-drop kullanıcı arayüzü bileşenleri dahil olmak üzere güçlü yetenekler sayesinde müşterilerimiz, yüksek kullanılabilirlik için optimize edilmiş güçlü uygulamalar oluşturabilir, kurumsal ölçekte kullanım örnekleri. AppMaster gelişmiş özelliklerinden ve oluşturulan kodundan yararlanarak Mikro Hizmetler Yük Devretme stratejileri oluşturmak hiç bu kadar kolay ve güvenilir olmamıştı.