Mikro hizmet mimarisi bağlamında mikro hizmetleri önbelleğe alma, bir veritabanından veya uzak bir API'den verilere doğrudan erişmenin aksine, verileri yüksek performanslı, bellek içi depolama sisteminde depolama ve alma sürecini ifade eder. Gecikmeyi azaltarak, veritabanlarındaki yükü en aza indirerek ve pahalı hizmetler arası çağrıları azaltarak mikro hizmet odaklı uygulamaların performansını, ölçeklenebilirliğini ve kullanılabilirliğini artırmada çok önemli bir rol oynar.

Mikro hizmet mimarisi, bir uygulamayı her biri tek bir işlevsellikten sorumlu olan, daha hızlı geliştirme, daha kolay bakım ve daha iyi ölçeklenebilirlik sağlayan birden fazla, bağımsız ve gevşek bağlı hizmetlere ayıran bir yazılım tasarım yöntemidir. Mikro hizmetlerin popülaritesinin artmasıyla birlikte önbellekleme bu mimari tarzın önemli bir bileşeni haline geldi. 2020 O'Reilly Yazılım Mimarisi araştırmasına göre işletmelerin yaklaşık %61'i yazılım geliştirme süreçlerinde mikro hizmetleri kullanıyor veya kullanmayı planlıyor.

Mikro hizmetlerin önbelleğe alınması iki ana türe ayrılabilir: yerel önbelleğe alma ve dağıtılmış önbelleğe alma. Yerel önbelleğe alma, her mikro hizmet örneğinin önbelleğini kendi bellek alanında tutmasıdır. Bu önbellekleme türü, düşük bellek tüketimi ve minimum önbellek güncelleme sıklığı olan mikro hizmetler için uygundur. Ancak, bir mikro hizmetin birden fazla örneğinin birbiriyle senkronize edilmesi gerektiğinde veya bir mikro hizmet, daha fazla kullanıcı isteğini karşılamak için yatay olarak ölçeklendiğinde, önbellek tutarsızlığına ve verimsizliğe neden olabilir.

Dağıtılmış önbelleğe alma, bir mikro hizmetin tüm örneklerinin, genellikle Redis veya Apache Ignite gibi harici, hızlı ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir bellek içi veri deposu kullanılarak uygulanan ortak bir önbelleği paylaşmasıdır. Bu tür önbelleğe alma, büyük veri kümelerini önbelleğe alırken, sık sık değişen verilerle uğraşırken veya birden çok mikro hizmet örneğinde önbellek tutarlılığı gerektiğinde tercih edilir. Ayrıca, önbellek verilerini birden çok düğüm arasında çoğaltarak mikro hizmetlere veya önbellek düğümü hatalarına karşı daha iyi dayanıklılık sağlar.

Mikro hizmetleri önbelleğe almanın uygulanması birkaç en iyi uygulamayı ve modeli içerir; bunlardan bazıları şunlardır:

Önbellek Kenarı Deseni: Bu düzende, mikro hizmet ilk önce gerekli verileri önbellekte arar. Veri mevcutsa, verileri önbellekten getirir (önbellek isabeti); aksi takdirde, verileri birincil veri kaynağından alır ve gelecekteki istekler için (önbellek kaçırma) önbellekte saklar.

Bu düzende, mikro hizmet ilk önce gerekli verileri önbellekte arar. Veri mevcutsa, verileri önbellekten getirir (önbellek isabeti); aksi takdirde, verileri birincil veri kaynağından alır ve gelecekteki istekler için (önbellek kaçırma) önbellekte saklar. Okuma Kalıbı: Bu düzende, önbelleğin kendisi istenen verilerin varlığını kontrol eder ve mevcut değilse, verileri mikro hizmete göndermeden önce alıp depolamak için birincil veri kaynağıyla etkileşime girer.

Bu düzende, önbelleğin kendisi istenen verilerin varlığını kontrol eder ve mevcut değilse, verileri mikro hizmete göndermeden önce alıp depolamak için birincil veri kaynağıyla etkileşime girer. İçine Yazma ve Arkasına Yazma Modelleri: Bu modeller, bir mikro hizmet değiştirdiğinde önbelleğin verilerini nasıl güncelleyeceğini tanımlar. Önbelleğe yazma, herhangi bir veri değişikliğinden sonra önbelleğin anında güncellenmesini sağlarken, arka tarafa yazma, belirli bir güncelleme eşiğine veya tanımlanmış bir zaman aralığına ulaşmak gibi belirli bir koşul karşılanana kadar önbellek güncellemelerini geciktirir.

Bu modeller, bir mikro hizmet değiştirdiğinde önbelleğin verilerini nasıl güncelleyeceğini tanımlar. Önbelleğe yazma, herhangi bir veri değişikliğinden sonra önbelleğin anında güncellenmesini sağlarken, arka tarafa yazma, belirli bir güncelleme eşiğine veya tanımlanmış bir zaman aralığına ulaşmak gibi belirli bir koşul karşılanana kadar önbellek güncellemelerini geciktirir. Önbellek Tahliye Stratejileri: Bu stratejiler, yeni verileri barındırmak için verilerin önbellekten ne zaman ve nasıl kaldırılacağını belirler. Yaygın stratejiler arasında En Son Kullanılan (LRU), İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) ve Yaşam Süresi (TTL) bazlı tahliye yer alır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için önde gelen no-code bir platform olan AppMaster, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir çözümler sunmak için mikro hizmetleri önbelleğe almayı kullanır. AppMaster arka uç için Go, web için Vue3 ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI ile oluşturulan uygulamaları, gelişmiş önbelleğe alma mekanizmalarını verimli bir şekilde yöneterek çeşitli platformlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Dahası, AppMaster platformunun mobil uygulamalara yönelik sunucu odaklı yaklaşımı, müşterilerin uygulamalarının kullanıcı arayüzünü ve iş mantığını, App Store ve Play Market'e yeni sürümleri yeniden göndermeden güncellemelerine olanak tanır ve modern mikro hizmet odaklı uygulama geliştirmede önbelleğe almanın önemini daha da ortaya koyar. .

Sonuç olarak, mikro hizmetleri önbelleğe alma, mikro hizmet mimarisiyle uğraşırken uygulama performansını, ölçeklenebilirliği ve esnekliği artırmak için hayati bir tekniktir. Geliştiriciler, mikro hizmetleri önbelleğe almayla ilgili en iyi uygulamaları ve modelleri anlayarak mikro hizmetlerin olağanüstü hızlı, verimli ve güvenilir uygulamalar oluşturma potansiyelini kullanabilirler. AppMaster gibi platformlar, bu tür önbellekleme metodolojileri için kullanıma hazır destek sunarak müşterilerin herhangi bir ek yük olmadan yazılım çözümlerinin tüm potansiyelinden yararlanmasına olanak tanır.