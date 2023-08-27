يشير ترخيص الخدمات الصغيرة إلى عملية إدارة والتحكم في الوصول إلى الخدمات الصغيرة الفردية ضمن بنية برمجية معيارية موزعة. في بنية الخدمات الصغيرة، يتم تصميم التطبيق كمجموعة من الخدمات المترابطة بشكل غير محكم والقابلة للنشر بشكل مستقل والتي تتواصل مع بعضها البعض عبر واجهات برمجة التطبيقات. تكون كل خدمة صغيرة مسؤولة عن وظيفة عمل محددة وتعمل بشكل مستقل، مما يمكّن التطبيق من التوسع والتطور من خلال تعديل أو توسيع الخدمات الفردية حسب الحاجة. يلعب ترخيص الخدمات المصغرة دورًا حاسمًا في ضمان الأمان والأداء السليم للتطبيق العام من خلال حماية موارد وبيانات كل خدمة من الوصول غير المصرح به أو سوء الاستخدام.

في سياق الخدمات المصغرة، يعد الترخيص مهمًا بشكل خاص نظرًا للطبيعة الموزعة للبنية. مع تواصل الخدمات المتعددة مع بعضها البعض ومع العملاء الخارجيين، من الضروري تنفيذ تدابير أمنية قوية لمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات والموارد الحساسة. يتضمن ترخيص الخدمات الصغيرة آليات مختلفة، مثل المصادقة والتحكم في الوصول وإدارة مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) لفرض سياسات الأمان وحماية التطبيق من التهديدات المحتملة.

المصادقة هي الخطوة الأولى في عملية التفويض. ويتضمن التحقق من هوية المستخدمين النهائيين أو الخدمات أو التطبيقات التي تطلب الوصول إلى الخدمات المصغرة. تشتمل طرق المصادقة الشائعة على مجموعات اسم المستخدم/كلمة المرور، والأنظمة المستندة إلى الرمز المميز (على سبيل المثال، JSON Web Tokens - JWT)، والبنى التحتية للمفتاح العام (PKI). يعتمد اختيار طريقة المصادقة على المتطلبات المحددة والاعتبارات الأمنية للتطبيق.

بعد المصادقة، تحدد آليات التحكم في الوصول الموارد والإجراءات المسموح بها أو المرفوضة للمستخدمين أو الخدمات التي تمت مصادقتها. تحدد سياسات التحكم في الوصول الأذونات المرتبطة بأدوار مختلفة، والتي يمكن تعيينها للمستخدمين أو الخدمات أو التطبيقات داخل النظام. يعد التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) أسلوبًا شائعًا يعمل على تبسيط إدارة الوصول من خلال مركزية الأذونات في الأدوار، والتي يمكن بعد ذلك تعيينها إلى كيانات مختلفة. يعد التحكم في الوصول المستند إلى السمات (ABAC) أسلوبًا آخر يعتمد على RBAC من خلال مراعاة السمات الإضافية للمستخدمين أو الخدمات الطالبة، مثل الموقع أو الوقت، لاتخاذ قرارات ترخيص أكثر تفصيلاً.

بالإضافة إلى المصادقة والتحكم في الوصول، تعد إدارة مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) جانبًا مهمًا لترخيص الخدمات الصغيرة. مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) هي معرفات فريدة يصدرها موفرو الخدمة لمنح حقوق وصول محددة للعملاء الخارجيين. فهي تمكن مقدمي الخدمة من مراقبة استخدام العملاء لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم والتحكم فيها، وفرض حدود للمعدلات، وإلغاء الوصول عند الضرورة. تضمن الإدارة الصحيحة لمفتاح API أن يتمكن العملاء الصالحون فقط من الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات، مما يقلل من مخاطر الوصول غير المصرح به وإساءة الاستخدام المحتملة.

أحد الأطر المعتمدة على نطاق واسع لترخيص الخدمات الصغيرة هو OAuth 2.0، وهو معيار مفتوح يسمح للمستخدمين بمنح تطبيقات الطرف الثالث حق الوصول إلى مواردهم دون مشاركة بيانات الاعتماد الخاصة بهم. يقوم OAuth 2.0 بتفويض المصادقة والتحكم في الوصول إلى كيان خارجي يسمى خادم التفويض، والذي يصدر رموز وصول قصيرة العمر يمكن استخدامها بواسطة تطبيقات العميل لاستدعاء الخدمات الصغيرة نيابة عن المستخدمين. يعمل هذا الأسلوب على تبسيط إدارة مصادقة المستخدم وأذوناته، ويقلل من المخاطر الأمنية، ويتيح التكامل السلس مع موفري الهوية الخارجيين وحلول الدخول الموحد (SSO).

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تأخذ ترخيص الخدمات الصغيرة على محمل الجد وتوفر دعمًا مدمجًا لتنفيذ إجراءات أمنية قوية في التطبيقات التي تم إنشاؤها. يمكنك إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (نسميه العمليات التجارية) بشكل مرئي عبر مصمم BP المرئي وREST API ونقاط نهاية WSS بطريقة آمنة وسلسة. يقوم AppMaster أيضًا بإنشاء وثائق Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم ويضمن اتباع أفضل الممارسات للمصادقة والتحكم في الوصول وإدارة مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات في التطبيقات التي تم إنشاؤها.

يستفيد AppMaster من لغة برمجة Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose المستندة إلى الخادم لتطبيقات Android و SwiftUI لتطبيقات iOS المحمولة. توفر هذه التقنيات أداءً ممتازًا وقابلية للتوسع وميزات أمان، والتي تعد ضرورية لتطبيقات المؤسسات والتطبيقات عالية التحميل المبنية على بنية الخدمات الصغيرة.

في الختام، يعد ترخيص الخدمات المصغرة جانبًا حيويًا لأي تطبيق تم إنشاؤه باستخدام بنية الخدمات المصغرة. فهو يضمن أمان وحماية موارد وبيانات كل خدمة من الوصول غير المصرح به ويمكّن التطبيق من العمل بسلاسة. باعتبارها منصة متطورة no-code ، تضم AppMaster أفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة لتسهيل وتبسيط تنفيذ ترخيص الخدمات الصغيرة في التطبيقات التي تم إنشاؤها، مما يسهل على المطورين إنشاء تطبيقات آمنة وموثوقة دون المساس بالجودة أو الأداء.