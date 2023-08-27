Mikro Hizmetler Yapılandırma Yönetimi (MCM), mikro hizmetler mimari stili kullanılarak geliştirilen bir uygulamanın yapılandırmasını, bağımlılıklarını ve dağıtımını yönetmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Bu mimari tasarım, monolitik bir uygulamanın ayrı olarak geliştirilebilen, test edilebilen ve bakımı yapılabilen daha küçük, bağımsız olarak konuşlandırılabilen hizmetlere ayrıştırılmasıyla karakterize edilir. MCM, uygulamanın genel işlevselliğine ve performansına katkıda bulunan bu farklı hizmetler arasında kesintisiz entegrasyonun, verimli dağıtımın ve istikrarlı iletişimin sağlanmasında önemlidir.

Mikro hizmetler bağlamında MCM, her hizmetin yapılandırmasıyla ilgili çeşitli öğelerin tanımlanması, izlenmesi ve kontrolüyle ilgilenir: hizmet sürümü oluşturma, dağıtım bildirimleri, ortam ayarları, iletişim kanalları ve bağımlılık ilişkileri. Bu yapılandırma öğelerinin uygulamanın yaşam döngüsü boyunca gelişmesi kaçınılmazdır ve hata riskini azaltmak, kesinti süresini en aza indirmek ve hizmetler arasında tutarlılığı teşvik etmek için etkili bir şekilde yönetilmeleri gerekir. no-code güçlü bir uygulama oluşturma platformu olan AppMaster, geliştiricilerin bu amaç için hayati önem taşıyan veri modellerini, iş süreçlerini, REST API'lerini ve WSS Uç Noktalarını oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olduğundan MCM görevlerini yerine getirmek için ideal bir araçtır.

Mikro hizmet yapılandırma yönetimi aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli hususları kapsar:

1. Yapılandırma verilerinin depolanması: Hizmet yapılandırma verilerinin, depo veya özel yapılandırma hizmeti gibi merkezi bir konumda depolanmasının sağlanması. Bu, yapılandırma verilerinin kolay keşfedilmesine, erişim kontrolüne ve sürümlendirilmesine olanak tanıyarak hizmetler genelinde tutarlı ve güvenilir bir yapılandırma durumu sağlar. Bu merkezi depolama, bir sürüm kontrol sistemi (Git gibi) veya özel bir yapılandırma yönetimi aracı biçiminde olabilir.

2. Konfigürasyon verilerinin versiyonlanması: Konfigürasyon verilerinin farklı versiyonlarına benzersiz tanımlayıcılar atamak, gerektiğinde kolay geri alma olanağı sağlamak ve konfigürasyonlarda zaman içinde yapılan değişiklikleri izlemek. Bu, sistemin kararlılığını korumak ve olası hataların etkisini azaltmak için gereklidir.

3. Konfigürasyon verilerinin doğrulanması: Servislere uygulanmadan önce konfigürasyon verilerinin bütünlüğünün, tutarlılığının ve güvenliğinin kontrol edilmesi, sistem genelinde yalnızca geçerli ve güvenli konfigürasyon değişikliklerinin yayılmasının sağlanması. Bu, sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) ardışık düzenleri, statik analiz ve otomatik test gibi otomatikleştirilmiş araçları ve süreçleri içerebilir.

4. Konfigürasyon verileri dağıtımı: Konfigürasyon verisi değişikliklerinin etkilenen tüm hizmetlere zamanında ve güvenli bir şekilde dağıtılmasının sağlanması, eski veya tutarsız konfigürasyon riskinin en aza indirilmesi. Bu, yoklama, anlık bildirimler veya olaya dayalı güncellemeler gibi mekanizmaları içerebilir.

5. Konfigürasyon verileri denetimi: Tüm konfigürasyon verisi değişikliklerinin ve ilgili yazarlıkların takip edilmesi, sorun gidermeye yardımcı olunması ve düzenleyici gerekliliklere veya kurumsal politikalara uygunluğun sağlanmasına yardımcı olmak için bir denetim takibi sağlanması.

AppMaster no-code platformu, görsel veri modelleme, iş süreci yönetimi, REST API oluşturma ve WSS Uç Nokta desteği sayesinde geliştiricilerin mikro hizmet yapılandırmalarını kolayca yönetmelerine olanak tanır. Projeler gelişip büyüdükçe AppMaster, arka uç (Go ile oluşturulmuştur), web (Vue3 ile oluşturulmuştur) ve mobil (Kotlin ve Jetpack Compose/ SwiftUI ile oluşturulmuştur) uygulamalarının hizmet yapılandırmasındaki değişikliklerle tutarlı kalmasını sağlar.

Üstelik AppMaster otomatik olarak havalı (açık API) belgeleri oluşturması ve veritabanı şeması taşıma komut dosyaları sayesinde geliştiriciler, tüm bağımlı bileşenlerin tutarlılıklarını ve uyumluluklarını koruduğunu bilerek hizmet yapılandırmalarını güvenle güncelleyebilirler. AppMaster 30 saniyeden kısa süren hızlı ve verimli uygulama oluşturma süreci, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan oluşturarak teknik borcu da ortadan kaldırır ve daha verimli bir mikro hizmet mimarisini destekler.

Özetle, Mikro Hizmet Yapılandırma Yönetimi, mikro hizmet mimarisi kullanılarak oluşturulan sağlam, ölçeklenebilir ve verimli uygulamaların geliştirilmesi ve sürdürülmesinin hayati bir yönüdür. AppMaster gibi güçlü no-code bir platformdan yararlanmak, geliştiricilere kaliteden veya ölçeklenebilirlikten ödün vermeden daha hızlı ve daha uygun maliyetli uygulama geliştirmeyi destekleyen kapsamlı bir entegre geliştirme ortamı sunarak MCM'yi büyük ölçüde kolaylaştırabilir.