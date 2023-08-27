Mikro Hizmet mimarisi bağlamında Mikro Hizmet Birleştirme, müşterilerin veya son kullanıcıların belirli ihtiyaçlarına hizmet eden birleşik ve tutarlı bir uygulama oluşturmak için birden fazla bağımsız, gevşek bağlı mikro hizmeti birleştirme sürecini ifade eder. Bu toplama modeli, özellikle mikro hizmet tabanlı bir mimarinin avantajlarından yararlanırken, ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve dayanıklı yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesinin önemli bir yönüdür.

Mikro Hizmet Toplama, ölçeklenmesi, bakımı ve geliştirilmesi zor olan büyük, birbirine sıkı sıkıya bağlı uygulamaların geliştirilmesini gerektiren monolitik mimarilerin sınırlamalarına bir yanıt olarak ortaya çıktı. Buna karşılık mikro hizmet mimarileri, geliştiricilere bağımsız olarak geliştirilebilen, dağıtılabilen ve ölçeklendirilebilen küçük, odaklanmış hizmetler oluşturma yetkisi verir. Bu yaklaşımı benimseyen kuruluşlar, yazılım geliştirme yaşam döngülerinde daha yüksek derecede esneklik ve çeviklik elde edebilir, yeniliği teşvik edebilir ve yeni özellikler ve iyileştirmeler için pazara çıkış süresini kısaltabilir.

Son araştırmalara göre mikro hizmet mimarisini benimsemek, kuruluşların geliştirme süreçlerini %75'e kadar hızlandırmasına ve maliyetlerini %67'ye kadar azaltmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, mikro hizmetlerin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmak için bunları tutarlı, kullanıcıya yönelik uygulamalar halinde birleştirme sanatında ustalaşmak önemlidir. Mikro Hizmet Toplama kavramının devreye girdiği yer burasıdır.

Yüksek düzeyde, Mikro Hizmet Toplama, kullanılan mimari kararlara ve stratejilere bağlı olarak farklı modellere ayrılabilir. Bu modeller aşağıdakileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

API Ağ Geçidi : İstemcilerden gelen istekleri uygun mikro hizmetlere yönlendiren, genellikle istek/yanıt dönüşümü, kimlik doğrulama ve önbelleğe alma gibi ek işlevler sağlayan merkezi bir giriş noktası. Bu model, birden fazla mikro hizmetle uğraşırken istemciler için karmaşıklığın azaltılmasına yardımcı olur ve açığa çıkan API'ler üzerinde daha iyi kontrol sağlar.

: İstemcilerden gelen istekleri uygun mikro hizmetlere yönlendiren, genellikle istek/yanıt dönüşümü, kimlik doğrulama ve önbelleğe alma gibi ek işlevler sağlayan merkezi bir giriş noktası. Bu model, birden fazla mikro hizmetle uğraşırken istemciler için karmaşıklığın azaltılmasına yardımcı olur ve açığa çıkan API'ler üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Ön Uç için Arka Uç (BFF) : Web, mobil veya üçüncü taraf entegrasyonları gibi farklı müşteri türlerinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel bir toplama katmanı. Bu model, mikro hizmet yanıtlarının verimli bir şekilde birleştirilmesini sağlar ve her istemci için optimize edilmiş bir API yüzeyi sağlar, böylece ön uç geliştiriciler için performansı artırır ve karmaşıklığı azaltır.

: Web, mobil veya üçüncü taraf entegrasyonları gibi farklı müşteri türlerinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel bir toplama katmanı. Bu model, mikro hizmet yanıtlarının verimli bir şekilde birleştirilmesini sağlar ve her istemci için optimize edilmiş bir API yüzeyi sağlar, böylece ön uç geliştiriciler için performansı artırır ve karmaşıklığı azaltır. Veri Bileşimi : Belirli bir istemci isteğini karşılayan birleşik bir veri kümesi oluşturmak için, genellikle sunucu tarafında veya özel bir toplama hizmeti kullanılarak gerçekleştirilen, çeşitli mikro hizmetlerden gelen verileri toplama ve işleme süreci. Bu model, özellikle bireysel mikro hizmetlerin verilerinin merkezi olmayan bir şekilde sahiplenildiği ve kullanıma sunulduğu durumlarda faydalıdır.

Doğru şekilde uygulandığında bu modeller, genel sistem mimarisinde daha fazla modülerlik ve esneklik sağlar, kolay ölçeklendirmeyi, gelişmiş hata toleransını ve uygulama geliştikçe yeni mikro hizmetlerin kusursuz entegrasyonunu destekler. Ayrıca geliştiriciler, bu toplama modellerini benimseyerek, ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve geliştirilebilir yazılım sistemleri oluşturmak için Etki Alanına Dayalı Tasarım (DDD) ve Komut Sorgu Sorumluluğu Ayrımı (CQRS) gibi modern yazılım geliştirmenin en iyi uygulamalarından yararlanabilirler.

Mikro Hizmet Toplama'nın zorluklarından biri, mimarinin dağıtılmış yapısından dolayı ortaya çıkan artan karmaşıklığın yönetilmesidir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için kuruluşlar, uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırmak amacıyla AppMaster gibi araçları ve platformları kullanabilir. AppMaster, entegre geliştirme ortamı (IDE) ile mikro hizmet tabanlı sistemler oluşturmayı destekleyen, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platformdur.

AppMaster ile geliştiriciler görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturabilir, iş mantığını tanımlayabilir (İş Süreçlerini kullanarak), REST API'leri ve WebSocket endpoints oluşturabilir, drag-and-drop yöntemiyle kullanıcı arayüzü tasarlayabilir ve uygulama yaşam döngüsünün tüm yönlerini kolaylıkla yönetebilir. AppMaster yenilikçi yaklaşımı, gerçek kaynak kodu oluşturarak müşterilerin arka uçta ve ön uçta Go, Vue3, Kotlin ve Jetpack Compose gibi en son teknolojilerden yararlanmasına olanak tanır. Bu yalnızca yüksek performanslı, ölçeklenebilir uygulamalarla sonuçlanmakla kalmaz, aynı zamanda oluşturulan kodun bakımının kolay olmasını ve sürekli değişen iş gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmesini de sağlar.

Sonuç olarak, Mikro Hizmet Toplama, mikro hizmet mimarileri dünyasında temel bir kavramdır; çünkü kuruluşların, bağımsız olarak geliştirilebilen, dağıtılabilen ve ölçeklendirilebilen küçük, odaklanmış hizmetlerle uygulama oluşturmanın avantajlarından tam anlamıyla yararlanmasını sağlar. Geliştiriciler, API Ağ Geçidi, Ön Uç için Arka Uç ve Veri Bileşimi gibi toplama modellerini kullanarak, bakımı yüksek düzeyde, ölçeklenebilir ve dayanıklı modüler ve esnek uygulamalar oluşturabilir. AppMaster, kuruluşların yalnızca mikro hizmet mimarisine uyum sağlamalarına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda uygulama geliştirme süreçlerini düzene koymalarına da yardımcı olan güçlü bir araçtır; bu da genellikle dağıtılmış sistemlerle birlikte gelen artan karmaşıklığın yönetilmesini kolaylaştırır.