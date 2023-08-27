Mikro Hizmet Kasası, sağlam, ölçeklenebilir ve verimli mikro hizmet tabanlı uygulamalar oluşturmanın temelini oluşturan bir yazılım mimarisi çerçevesidir. Mikro hizmet düğümlerinin geliştirilmesini, dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırmak için geliştiricilerin uygulayabileceği ortak bir yeniden kullanılabilir bileşenler, en iyi uygulamalar ve modeller kümesi sağlar. Şasi çerçevesi, tüm mikro hizmetlerde tutarlılığı, sürdürülebilirliği ve verimliliği desteklerken, her hizmetin bağımsız olarak kolayca anlaşılmasını, test edilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

Mikro hizmet mimarisi, monolitik uygulamalarla ilişkili karmaşıklıkları hafifletme yeteneği nedeniyle yıllar içinde önemli bir ilgi gördü. Mikro hizmet tabanlı sistemler, uygulamanın her bileşeni bağımsız olarak geliştirilebildiği, güncellenebildiği ve ölçeklendirilebildiği için doğası gereği daha çeviktir. Ancak bu avantajlar aynı zamanda artan koordinasyon gereksinimleri, tekdüzelik ve birden fazla hizmetin düzenlenmesindeki karmaşıklık gibi bazı zorlukları da beraberinde getiriyor.

Mikro Hizmet Kasasının kritik bir rol oynadığı yer burasıdır. Geliştiricilerin mikro hizmet tabanlı uygulamalar oluşturma ve sürdürmeyle ilgili karmaşıklıkları ve zorlukları verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan standartlaştırılmış ve yeniden kullanılabilir bir çözüm sunar. Mikro Hizmet Kasasının temel bileşenlerinden bazıları şunlardır:

Hizmet Keşfi: İletişimi ve işbirliğini kolaylaştırmak için hizmetlerin kendilerini kaydetmesine ve gerektiğinde diğer hizmetleri keşfetmesine olanak tanır.

İletişimi ve işbirliğini kolaylaştırmak için hizmetlerin kendilerini kaydetmesine ve gerektiğinde diğer hizmetleri keşfetmesine olanak tanır. Konfigürasyon Yönetimi: Konfigürasyon verilerini depolamak ve yönetmek için merkezi bir mekanizma sağlayarak tutarlılık, izlenebilirlik ve kolay güncellemeler sağlar.

Konfigürasyon verilerini depolamak ve yönetmek için merkezi bir mekanizma sağlayarak tutarlılık, izlenebilirlik ve kolay güncellemeler sağlar. Günlüğe Kaydetme ve İzleme: Tüm mikro hizmetlerde tek tip günlük kaydı, izleme ve gözlemlenebilirlik sağlar; bu, olay tespiti, hata ayıklama ve performans analizi için çok önemlidir.

Tüm mikro hizmetlerde tek tip günlük kaydı, izleme ve gözlemlenebilirlik sağlar; bu, olay tespiti, hata ayıklama ve performans analizi için çok önemlidir. Esneklik: Kısmi kesintiler veya artan yük sırasında hizmet kullanılabilirliğinin korunmasına yardımcı olan hata toleransı, devre kesme ve yük devretme özellikleri sağlayarak sistem güvenilirliğini artırır.

Kısmi kesintiler veya artan yük sırasında hizmet kullanılabilirliğinin korunmasına yardımcı olan hata toleransı, devre kesme ve yük devretme özellikleri sağlayarak sistem güvenilirliğini artırır. Güvenlik: Mikro hizmetler arasında güvenli iletişim ve kimlik doğrulama için tutarlı bir yaklaşım sunarak veri gizliliğini ve yetkisiz erişime karşı korumayı sağlar.

Piyasada Spring Boot, Vert.x ve Lagom gibi her biri farklı programlama dillerine ve ekosistemlere hitap eden çeşitli Mikro Hizmet Kasa çerçeveleri mevcuttur. Kuruluşlar kendi teknoloji yığınlarına, gereksinimlerine ve uzmanlıklarına bağlı olarak en uygun çerçeveyi seçebilirler.

AppMaster no-code platform bağlamında, Mikro Hizmet Kasası daha da anlamlı hale geliyor. AppMaster müşterilerin arka uç, web ve mobil uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasına olanak sağladığından, Mikro Hizmet Kasası kullanmak, oluşturulan uygulamaların güvenilir, ölçeklenebilir ve performanslı olmasını sağlar. AppMaster son teknoloji ürünü platformu, mikro hizmet mimarisindeki en iyi uygulamaları ve kalıpları birleştirerek kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarında dağıtıma hazır yüksek kaliteli uygulamalar sunar.

AppMaster ile geliştiriciler, Mikro Hizmet Kasasının avantajlarından, manuel olarak kurulum ve yapılandırma yükü olmadan yararlanabilirler. AppMaster, kaynak kodunu otomatik olarak oluşturarak, uygulamaları derleyerek, testleri çalıştırarak ve bunları Docker kapsayıcılarında dağıtarak, uygulamalarının endüstrinin en iyi uygulamalarına uygun olmasını ve kolayca ölçeklendirilip yönetilebilmesini sağlar.

Örneğin, bir istemci, mikro hizmet mimarisine sahip bir arka uç uygulaması oluşturmak için AppMaster kullandığında, sunucu endpoints için otomatik olarak oluşturulan havalı (açık API) belgeler ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları, kusursuz entegrasyon, dağıtım ve bakım sağlar. Üstelik tüm uygulama yığını için 30 saniyelik yenilenme süresi, teknik borcu en aza indirerek, gereksinimler gelişip değişse bile müşterilerin yüksek performanslı ve optimum şekilde çalışan bir uygulamayı sürdürmesine olanak tanır.

Sonuç olarak, Mikro Hizmet Kasası, özellikle mikro hizmet mimarilerinden yararlanırken modern uygulama geliştirmenin hayati bir unsurudur. Doğru Mikro Hizmet Kasası çerçevesi, uygulamaların geliştirilmesini ve yönetimini kolaylaştırarak uygulamaların ölçeklenebilirliğini, güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini büyük ölçüde artırabilir. AppMaster gibi bir platformla geliştiriciler, Mikro Hizmet Kasasının gücünden zahmetsizce yararlanabilir ve en zorlu kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarına bile hitap eden yüksek kaliteli arka uç, web ve mobil uygulamaların verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlayabilir.