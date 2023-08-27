Mikro Hizmet Kalıpları, mikro hizmet mimarisini kullanan karmaşık yazılım sistemlerini geliştirmeye ve sürdürmeye yönelik mimari ve tasarım ilkeleri, en iyi uygulamalar ve kanıtlanmış çözümlerden oluşan bir koleksiyondur. Mikro hizmet mimarisi, bir uygulamanın küçük, bağımsız olarak konuşlandırılabilen ve gevşek bağlı hizmetlerin bir koleksiyonu olarak oluşturulduğu bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Her hizmet belirli bir işlevsellikten sorumludur ve hafif, teknolojiden bağımsız protokoller kullanarak diğer hizmetlerle iletişim kurar. Bu yaklaşım, geleneksel monolitik mimarinin aksine modülerliği, esnekliği ve daha kolay bakımı destekler.

AppMaster no-code platform bağlamında, mikro hizmet kalıplarının desteklenmesi, kullanıcıların ölçeklenebilir, dayanıklı ve bakımı kolay uygulamalar oluşturmasına olanak sağlamak açısından çok önemlidir. Platform, bileşen tabanlı tasarım felsefesini takip ederek müşterilerin veri modelleri, iş mantığı, REST API ile web ve mobil uygulama ön uçlarını görsel olarak ve herhangi bir kod yazmadan oluşturmasına olanak tanır. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, mikro hizmet modellerine bağlı kalarak bu mimarinin avantajlarından yararlanabilir ve işletmelerin modern taleplerini ve yüksek yüklü kullanım durumlarını karşılayabilir.

Geliştiricilerin ve no-code platformların uygulama oluştururken dikkate alması gereken birkaç temel mikro hizmet modeli vardır:

1. Ayrıştırma: Bu model, bir uygulamayı her biri belirli bir iş yeteneğine veya etki alanına odaklanan daha küçük, işlevsel olarak uyumlu hizmetlere bölmekle ilgilidir. Ayrıştırma için temel yaklaşımlar iş kapasitesine, alt alana ve kullanım senaryosuna göre ayrıştırmayı içerir.

2. Veri Yönetimi: Her mikro hizmetin kendine özel veri deposu olmalı ve bunu bağımsız olarak yönetmelidir. Bu model genellikle hizmet başına veritabanı uygulanmasını, olaya dayalı veri senkronizasyonunu ve son olarak tutarlılığı içerir.

3. İletişim: Mikro hizmetler iletişim için HTTP/REST, gRPC veya mesaj kuyrukları gibi hafif protokoller kullanmalıdır. Bu kalıp, eşzamanlı ve eşzamansız mesajlaşma, istek-yanıt ve yayınlama-abone olma kalıplarını içerir.

4. Hizmet Keşfi: Mikro hizmetler bağımsız olarak geliştirilebildiğinden, dağıtılabildiğinden ve ölçeklenebildiğinden, iletişim kurmak için çalışma zamanında diğer hizmetlerin örneklerini bulmaya yönelik bir mekanizmaya ihtiyaç duyarlar. Bu kalıp, genellikle bir hizmet kaydını içeren hizmet örneklerinin çalışma zamanı kaydı ve aranması ile ilgilidir.

5. Dayanıklılık: Mikro hizmetler hataya dayanıklı olmalıdır, çünkü bir hizmetin arızası tüm sisteme yayılmamalıdır. Dayanıklılık modelleri devre kesicileri, geri çekilmeli yeniden denemeleri, zaman aşımlarını, bölmeleri ve yük devretme stratejilerini içerir.

6. Ölçeklenebilirlik: Mikro hizmetler, özel kaynak gereksinimlerine veya yüklerine bağlı olarak bağımsız olarak ölçeklendirilebilir. Yaygın ölçeklenebilirlik modelleri yatay ölçeklendirme, yük dengeleme ve önbelleğe almadır.

7. İzleme ve Günlüğe Kaydetme: Bireysel mikro hizmetlerin durumu ve performansına ilişkin görünürlük sağlamak, etkili operasyon ve bakım için çok önemlidir. Bu model, dağıtılmış sistemlere uygun merkezi günlük kaydı, izleme, izleme ve denetim çözümlerini içerir.

Bu kalıpları benimseyen AppMaster platformu, Go (golang) kullanan arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesini ve JS/TS kullanan web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI kullanan mobil uygulamalar için kaynak kodu üretir. Bu, şirket içinde veya bulutta barındırılabilen ve herhangi bir teknik borç olmadan birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilen, inanılmaz ölçeklenebilirlik ve performansa sahip gerçek dünya uygulamalarıyla sonuçlanır.

Sonuç olarak Mikro Hizmet Kalıpları, modern dağıtılmış yazılım sistemlerinin geliştirilmesi, dağıtılması ve çalıştırılmasıyla ilgili zorlukları ve karmaşıklığı ele alan kapsamlı bir dizi ilke ve uygulama sunar. Müşteriler, bu kalıpları dikkatli bir şekilde uygulayarak ve AppMaster no-code platformunun güçlü özelliklerinden yararlanarak, işletmelerinin ve müşterilerinin sürekli gelişen gereksinimlerini karşılayan ölçeklenebilir, esnek ve geleceğe yönelik uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturabilirler.