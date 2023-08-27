Mikro hizmet mimarisinin sürekli gelişen ortamında, çeşitli hizmetler arasındaki iletişim, ölçeklenebilirlik, esneklik ve hata toleransının faydalarının gerçekleştirilmesinde çok önemli bir rol oynar. Hizmetlerin sayısı arttıkça bu iletişimleri yönetmenin karmaşıklığı da artar; bu da yönetimi, izlemeyi ve sorun gidermeyi zorlaştırır. İşte bu noktada Service Mesh kavramı devreye giriyor.

Mikro Hizmetler bağlamında Hizmet Ağı, esasen uygulama kodunun yanında yer alan ve hizmetten hizmete iletişimin yönetilmesinden sorumlu olan özel, yapılandırılabilir bir altyapı katmanını ifade eder. Uygulama kodunu etkilemeden gelişmiş trafik yönetimi, gözlemlenebilirlik ve esneklik sağlarken güvenli, güvenilir ve verimli iletişimi kolaylaştırarak hizmetler arasında aracı görevi görür. Hizmetlerin geliştirilmesini, devreye alınmasını ve yönetimini basitleştirerek geliştiricilerin karmaşık ağ ve iletişim sorunlarıyla boğuşmak yerine iş değeri ve yenilik eklemeye odaklanmasını sağlar.

Service Mesh'in birincil yapı taşları kontrol düzlemi ve veri düzlemidir. Kontrol düzlemi, Hizmet Ağının tamamı için yapılandırmaların ve politikaların yönetilmesinden sorumludur. Trafik yönlendirme kurallarını ayarlamak, ayrıntılı erişim kontrollerini uygulamak ve güvenlik sertifikalarını yönetmek için merkezi bir kontrol noktası sunar. Öte yandan veri düzlemi, hizmetten hizmete gerçek iletişimin yönetilmesinden sorumludur. Her hizmet örneğinin yanında dağıtılan ve Hizmet Ağı'ndaki tüm trafiğin omurgası olarak görev yapan hafif proxy'lerden oluşur.

Sepetler olarak da bilinen bu proxy'ler, kontrol düzleminde belirlenen yapılandırmalara ve politikalara göre trafiği keser ve yönlendirir. Yük dengeleme, devre kesme, yeniden denemeler, hata ekleme, zaman aşımları ve bağlantı havuzu oluşturma gibi kritik iletişim özellikleri sağlayarak bu işlevleri bireysel hizmet örnekleri içinde uygulamak için gereken manuel çabayı en aza indirir. Ek olarak, karşılıklı Aktarım Katmanı Güvenliği (mTLS) aracılığıyla uçtan uca şifrelemeyi mümkün kılarak hizmetler arasında güvenli iletişim sağlar.

Hizmet Ağı kullanmanın en önemli faydalarından biri sağladığı gelişmiş gözlemlenebilirliktir. Hizmetten hizmete tüm iletişim proxy'ler üzerinden aktığından, sistem performansını izlemek, anormallikleri tespit etmek ve genel altyapıyı optimize etmek için kullanılabilecek çok sayıda telemetri verisi üretirler. Bu veriler, bireysel hizmetlerin ve bir bütün olarak sistemin durumu, performansı ve kullanılabilirliği hakkında değerli bilgiler sağlayan ölçümleri, günlükleri ve izlemeleri içerir. Doğru araçlar ve entegrasyonlarla Hizmet Ağı, işletmelerin sorunları tespit etmesine ve gidermesine, performansı izlemesine ve optimize etmesine ve olası arızaları tahmin edip azaltmasına yardımcı olabilir.

Bazı popüler Service Mesh uygulamaları arasında Istio, Linkerd ve Consul Connect yer alır. Bu çözümler, değişen derecelerde karmaşıklık, performans özellikleri ve özellikler sunarak kuruluşların kendi özel gereksinimlerine ve kısıtlamalarına göre doğru uyumu seçmelerine olanak tanır. Doğru şekilde uygulandığında Hizmet Ağı, kuruluşların Mikro Hizmet tabanlı uygulamaların geliştirme, dağıtım ve çalışma zamanı yönlerini optimize etmesine yardımcı olarak zaman içinde etkili bir şekilde ölçeklenebilmelerini ve gelişebilmelerini sağlar.

AppMaster no-code platformumuz, performanslarını, güvenliklerini ve ölçeklenebilirliklerini geliştirmek için Service Mesh yeteneklerinden yararlanabilen arka uç, web ve mobil uygulamaların sorunsuz şekilde oluşturulmasını kolaylaştırır. Güçlü bir entegre geliştirme ortamı (IDE) olan platformumuz, geliştiricilerin uygulamaları 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli oluşturmasına yardımcı olarak karmaşık ağ, iletişim ve izleme işlevlerini elle kodlama ihtiyacını ortadan kaldırır ve böylece ilgili teknik borçları ve zorlukları önemli ölçüde azaltır. Bir Mikro Hizmetler ekosistemini yönetmek ve işletmek.

Sonuç olarak, Hizmet Ağı, işletmelerin dağıtılmış sistemlerin karmaşıklığını yönetmesine yardımcı olan sağlam, esnek ve güvenli bir iletişim çerçevesi sağlayan, modern Mikro Hizmet mimarilerinin kritik bir bileşenidir. Hizmet Ağı, iletişim endişelerini uygulama kodundan ayırarak geliştiricilerin iş değeri ve yenilik sağlamaya odaklanmasını sağlarken uygulamaların yüksek oranda ölçeklenebilir, esnek ve gözlemlenebilir olmasını sağlar. AppMaster no-code platformu sayesinde mühendisler, Service Mesh'in gücünü tam anlamıyla benimseyen uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturabilir, dağıtabilir ve yönetebilir; bu da pazara daha hızlı giriş, maliyetlerin azaltılması ve uzun vadeli bakımın iyileştirilmesini kolaylaştırır.