Mikro Hizmetlerde Etki Alanı Odaklı Tasarım (DDD)

Mikro Hizmetlerdeki Etki Alanına Dayalı Tasarım (DDD), karmaşık sorunlu etki alanlarını tutarlı ve bakımı yapılabilir bir yazılım sistemine modellemek için etki alanı uzmanları ve yazılım geliştiricileri arasındaki işbirliğini vurgulayan bir yazılım geliştirme paradigmasıdır. DDD, zaman içinde bağımsız olarak gelişebilen gevşek bağlı, yüksek düzeyde uyumlu ve ölçeklenebilir hizmetlerin oluşturulmasını desteklediğinden özellikle mikro hizmet mimarisi için çok uygundur. Mikro hizmetler bağlamında DDD, modülerlik, iletişim kalıpları ve farklı hizmetler arasında iyi tanımlanmış sınırlar oluşturma konusunda değerli rehberlik sağlayarak daha iyi bakım yapılabilirliğe, karmaşıklığın azaltılmasına ve genel yazılım kalitesinin iyileştirilmesine yol açar.

DDD, stratejik ve taktiksel tasarım modelleri kavramı etrafında döner. Stratejik tasarım modelleri, alan bilgisinin alt kümelerini kapsayan bir problem alanının iyi kapsamlı alanları olan sınırlı bağlamların tanımlanmasına odaklanır. Bu sınırlı bağlamlar, yalnızca kendi sınırları dahilinde ele alınan belirli sorunlarla ilgilenen bağımsız etki alanı modellerini temsil ettiklerinden mikro hizmetlerin temelini oluşturur. Bu sınırlı bağlam kavramı, endişelerin daha iyi ayrılmasına, hizmetler arasındaki bağlantının azaltılmasına ve her bir mikro hizmetin sorumluluklarının net bir şekilde tanımlanmasına olanak tanır.

Taktik tasarım modelleri ise problem alanının ince taneli yönlerinin daha açık bir şekilde modellenmesine yardımcı olan toplamlar, değer nesneleri, varlıklar ve etki alanı olayları gibi bir dizi tekniktir. Bu modeller, temel iş kurallarını ve mantığını içeren sağlam ve esnek etki alanı modellerinin oluşturulmasını kolaylaştırarak, mikro hizmetlerin tasarlandıkları belirli etki alanı sorunlarını çözmeye odaklanmış kalmasını sağlar.

Mikro hizmetler için DDD'nin uygulanması, etki alanı keşfi, bağlam haritalaması, etki alanı modellerinin tasarlanması ve hizmet sınırlarının tanımlanması gibi farklı aşamalardan oluşur. Etki alanı araştırma aşamasında, etki alanı uzmanlarından ve yazılım geliştiricilerinden oluşan işlevler arası ekipler, sorun alanını modellemek için olay fırtınası ve etki alanı hikaye anlatımı gibi işbirliğine dayalı faaliyetlerde bulunur. Bu yaklaşım, ekiplerin etki alanı bilgisini etkili bir şekilde yakalamasına ve mikro hizmetler olarak modellenebilecek farklı alt alanları belirlemesine yardımcı olur.

Alt alanlar belirlendikten sonra, farklı sınırlı bağlamlar arasında ilişkiler kurmak ve bunların birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu belirlemek için bağlam haritalaması devreye girer. Paylaşılan çekirdek, müşteri-tedarikçi ve yolsuzlukla mücadele katmanları gibi bağlamlar arası iletişim için çeşitli modeller vardır; bunların her biri, sorun alanının özel bağlamına ve gereksinimlerine göre dikkate alınması gereken benzersiz faydalara ve ödünleşimlere sahiptir. .

Bağlamlar arası bağımlılıklar belirlendikten sonra tasarımcılar, taktik DDD modellerini uygulayarak her sınırlı bağlam içindeki etki alanı modellerini iyileştirmeye devam ederler. Bu, her bir mikro hizmetin kendisine atanan belirli etki alanı sorunlarını çözmeye odaklanmış kalmasını sağlarken iş mantığını net bir şekilde temsil eden zengin, son derece uyumlu bir etki alanı modelinin oluşturulmasına yardımcı olur.

Son olarak, her bir mikro hizmet için hizmet sınırları tanımlanarak bunların teknik kaygılar yerine iş yetenekleri çerçevesinde tasarlanmasını sağlar. Bu adımda, kusursuz entegrasyonu kolaylaştıran, hizmetler arasındaki eşleşmeyi azaltan ve mikro hizmet ekosisteminin devam eden gelişimini destekleyen iyi tanımlanmış hizmet sınırlarını tasarlamak için etki alanı modelleri, bağlam haritaları ve iletişim modellerinin tümü dikkate alınır.

Mikro hizmetlerde DDD uygulamasının gelişmiş modülerlik, artırılmış bakım kolaylığı ve değişime karşı gelişmiş dayanıklılık gibi çok sayıda avantajı vardır. Geliştiriciler, mikro hizmetleri iyi tanımlanmış etki alanı modelleri ve net sınırlar etrafında yapılandırarak, uygulamalarını bağımsız olarak dağıtılabilir ve bakımı yapılabilir birimlere daha etkili bir şekilde bölebilir.

Üstelik DDD, ekiplere mikro hizmetlerin ayrıntı düzeyi ve organizasyonu konusunda daha bilinçli kararlar alma gücü vererek uyumluluk ve birleştirme, ölçeklenebilirlik ve karmaşıklık yönetimi arasında doğru dengeyi kurmalarını sağlar. Bu da daha yüksek yazılım kalitesi ve sağlamlığına yol açarak ekiplerin çözümlerini değişen gereksinimlere ve iş ihtiyaçlarına uyarlamasını kolaylaştırır.

AppMaster platformu bağlamında DDD, oluşturulan arka uç, web ve mobil uygulamaların tasarlanması ve uygulanmasında temel bir prensip oluşturur. AppMaster, DDD konseptlerinden ve tekniklerinden yararlanarak oluşturulan uygulamaların iyi yapılandırılmış, modüler ve bakımı kolay olmasını sağlayarak farklı sektör ve ölçeklerdeki müşterilere yüksek düzeyde iş değeri sunar. Ayrıca, AppMaster güçlü no-code yetenekleri, kullanıcıların gelişmiş teknik becerilere veya uzmanlığa ihtiyaç duymadan DDD uygulamalarını uygulama geliştirme süreçlerine sorunsuz bir şekilde dahil etmelerine olanak tanır ve teknik olmayan paydaşların bile yazılım tasarımı ve geliştirme sürecine anlamlı bir şekilde katkıda bulunmasına olanak tanır.