Autorisatie voor microservices

Microservices-autorisatie verwijst naar het proces van het beheren en controleren van de toegang tot individuele microservices binnen een gedistribueerde, modulaire softwarearchitectuur. In een microservices-architectuur wordt een applicatie ontworpen als een verzameling losjes gekoppelde, onafhankelijk inzetbare services die via API's met elkaar communiceren. Elke microservice is verantwoordelijk voor een specifieke bedrijfsfunctie en opereert onafhankelijk, waardoor de applicatie kan worden geschaald en ontwikkeld door individuele services indien nodig aan te passen of uit te breiden. Microservices-autorisatie speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid en de goede werking van de algehele applicatie door de bronnen en gegevens van elke service te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of misbruik.

In de Microservices-context is autorisatie bijzonder belangrijk vanwege het gedistribueerde karakter van de architectuur. Omdat meerdere services met elkaar en met externe klanten communiceren, is het essentieel om robuuste beveiligingsmaatregelen te implementeren om ongeautoriseerde toegang tot gevoelige informatie en bronnen te voorkomen. Microservices-autorisatie omvat verschillende mechanismen, zoals authenticatie, toegangscontrole en API-sleutelbeheer, om beveiligingsbeleid af te dwingen en de applicatie te beschermen tegen potentiële bedreigingen.

Authenticatie is de eerste stap in het autorisatieproces. Het gaat om het verifiëren van de identiteit van de eindgebruikers, diensten of applicaties die toegang vragen tot de microservices. Veelgebruikte authenticatiemethoden zijn combinaties van gebruikersnaam en wachtwoord, op tokens gebaseerde systemen (bijv. JSON Web Tokens - JWT) en publieke sleutelinfrastructuren (PKI). De keuze voor de authenticatiemethode is afhankelijk van de specifieke eisen en veiligheidsoverwegingen van de applicatie.

Na authenticatie bepalen toegangscontrolemechanismen welke bronnen en acties worden toegestaan ​​of geweigerd voor de geauthenticeerde gebruikers of services. Toegangsbeheerbeleid specificeert de machtigingen die zijn gekoppeld aan verschillende rollen, die kunnen worden toegewezen aan gebruikers, services of applicaties binnen het systeem. Role-Based Access Control (RBAC) is een populaire aanpak die het toegangsbeheer vereenvoudigt door machtigingen te centraliseren in rollen, die vervolgens aan verschillende entiteiten kunnen worden toegewezen. Attribute-Based Access Control (ABAC) is een andere benadering die voortbouwt op RBAC door extra kenmerken van de aanvragende gebruikers of services in overweging te nemen, zoals locatie of tijd, om gedetailleerdere autorisatiebeslissingen te nemen.

Naast authenticatie en toegangscontrole is API-sleutelbeheer een cruciaal aspect van Microservices-autorisatie. API-sleutels zijn unieke identificatiegegevens die door serviceproviders worden uitgegeven om specifieke toegangsrechten aan externe klanten te verlenen. Ze stellen serviceproviders in staat het gebruik van hun API's door klanten te monitoren en te controleren, snelheidslimieten af ​​te dwingen en indien nodig de toegang in te trekken. Een goed API-sleutelbeheer zorgt ervoor dat alleen geldige clients toegang hebben tot de API's, waardoor het risico op ongeautoriseerde toegang en mogelijk misbruik wordt geminimaliseerd.

Een algemeen aanvaard raamwerk voor microservices-autorisatie is OAuth 2.0, een open standaard waarmee gebruikers applicaties van derden toegang tot hun bronnen kunnen verlenen zonder hun inloggegevens te delen. OAuth 2.0 delegeert authenticatie en toegangscontrole aan een externe entiteit, een Authorization Server genaamd, die kortstondige toegangstokens uitgeeft die door de clienttoepassingen kunnen worden gebruikt om namens de gebruikers microservices aan te roepen. Deze aanpak vereenvoudigt het beheer van gebruikersauthenticatie en -machtigingen, vermindert beveiligingsrisico's en maakt naadloze integratie met externe identiteitsproviders en Single Sign-On (SSO)-oplossingen mogelijk.

AppMaster, een krachtig no-code platform voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, neemt Microservices Authorization serieus en biedt ingebouwde ondersteuning voor het implementeren van robuuste beveiligingsmaatregelen in de gegenereerde applicaties. U kunt op een veilige en naadloze manier datamodellen (databaseschema) en bedrijfslogica (wij noemen dit Business Processes) visueel creëren via visuele BP Designer, REST API en WSS Endpoints. AppMaster genereert ook braniedocumentatie (open API) voor de endpoints en zorgt ervoor dat best practices voor authenticatie, toegangscontrole en API-sleutelbeheer worden gevolgd in de gegenereerde applicaties.

AppMaster maakt gebruik van de programmeertaal Go (golang) voor backend-applicaties, het Vue3-framework voor webapplicaties en servergestuurde Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor mobiele iOS-applicaties. Deze technologieën bieden uitstekende prestaties, schaalbaarheid en beveiligingsfuncties, die cruciaal zijn voor zakelijke en zwaarbelaste applicaties die zijn gebouwd met een microservices-architectuur.

Kortom, Microservices-autorisatie is een essentieel aspect van elke applicatie die is gebouwd met een microservices-architectuur. Het zorgt voor de veiligheid en bescherming van de bronnen en gegevens van elke service tegen ongeoorloofde toegang en zorgt ervoor dat de applicatie naadloos functioneert. Als een geavanceerd no-code platform integreert AppMaster best practices en geavanceerde technologieën om de implementatie van Microservices Authorization in de gegenereerde applicaties te vergemakkelijken en te vereenvoudigen, waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijk wordt om veilige en betrouwbare applicaties te creëren zonder concessies te doen aan de kwaliteit of prestaties.