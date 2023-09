No contexto da arquitetura de microsserviços, Agregação de Microsserviços refere-se ao processo de combinação de vários microsserviços independentes e fracamente acoplados para criar um aplicativo unificado e coerente que atenda às necessidades específicas de clientes ou usuários finais. Este padrão de agregação é um aspecto crucial do desenvolvimento e manutenção de sistemas de software escaláveis, sustentáveis ​​e resilientes, especialmente ao aproveitar os benefícios de uma arquitetura baseada em microsserviços.

A agregação de microsserviços surgiu como uma resposta às limitações das arquiteturas monolíticas, que envolvem o desenvolvimento de aplicativos grandes e fortemente acoplados que são difíceis de escalar, manter e evoluir. Por outro lado, as arquiteturas de microsserviços capacitam os desenvolvedores a criar serviços pequenos e focados que podem ser desenvolvidos, implantados e dimensionados de forma independente. Ao adotar esta abordagem, as organizações podem alcançar um maior grau de flexibilidade e agilidade no seu ciclo de vida de desenvolvimento de software, promovendo a inovação e reduzindo o tempo de colocação no mercado de novos recursos e melhorias.

De acordo com pesquisas recentes, a adoção de uma arquitetura de microsserviços pode ajudar as organizações a acelerarem seus processos de desenvolvimento em até 75% e reduzirem seus custos em até 67%. No entanto, para aproveitar plenamente o potencial dos microsserviços, é essencial dominar a arte de agregá-los em aplicações coesas e voltadas para o utilizador. É aqui que entra em jogo o conceito de agregação de microsserviços.

Em alto nível, a agregação de microsserviços pode ser categorizada em diferentes padrões com base nas decisões e estratégias arquitetônicas empregadas. Esses padrões podem incluir, mas não estão limitados ao seguinte:

API Gateway : um ponto de entrada central que roteia solicitações de clientes para os microsserviços apropriados, geralmente fornecendo funcionalidades adicionais, como transformação de solicitação/resposta, autenticação e cache. Esse padrão ajuda a reduzir a complexidade dos clientes ao lidar com vários microsserviços e oferece melhor controle sobre as APIs expostas.

: um ponto de entrada central que roteia solicitações de clientes para os microsserviços apropriados, geralmente fornecendo funcionalidades adicionais, como transformação de solicitação/resposta, autenticação e cache. Esse padrão ajuda a reduzir a complexidade dos clientes ao lidar com vários microsserviços e oferece melhor controle sobre as APIs expostas. Backend for Frontend (BFF) : uma camada de agregação especializada adaptada às necessidades específicas de diferentes tipos de clientes, como integrações web, móveis ou de terceiros. Esse padrão permite a combinação eficiente de respostas de microsserviços e fornece uma superfície de API otimizada para cada cliente, melhorando assim o desempenho e reduzindo a complexidade para desenvolvedores front-end.

: uma camada de agregação especializada adaptada às necessidades específicas de diferentes tipos de clientes, como integrações web, móveis ou de terceiros. Esse padrão permite a combinação eficiente de respostas de microsserviços e fornece uma superfície de API otimizada para cada cliente, melhorando assim o desempenho e reduzindo a complexidade para desenvolvedores front-end. Composição de dados : O processo de agregação e processamento de dados de vários microsserviços para criar um conjunto de dados unificado que satisfaça uma solicitação específica do cliente, geralmente realizada no lado do servidor ou usando um serviço de agregação dedicado. Esse padrão é particularmente útil quando microsserviços individuais possuem e expõem seus dados de maneira descentralizada.

Quando implementados corretamente, esses padrões permitem maior modularidade e flexibilidade na arquitetura geral do sistema, promovendo fácil escalonamento, maior tolerância a falhas e integração perfeita de novos microsserviços à medida que o aplicativo evolui. Além disso, ao adotar esses padrões de agregação, os desenvolvedores podem aproveitar as melhores práticas modernas de desenvolvimento de software, como Domain-Driven Design (DDD) e Command Query Responsibility Segregation (CQRS) para criar sistemas de software escaláveis, sustentáveis ​​e evolutivos.

Um dos desafios da agregação de microsserviços é gerenciar o aumento da complexidade que surge devido à natureza distribuída da arquitetura. Para superar esse desafio, as organizações podem usar ferramentas e plataformas como AppMaster para agilizar o processo de desenvolvimento de aplicativos. AppMaster é uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis que suportam a construção de sistemas baseados em microsserviços com seu ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).

Com AppMaster, os desenvolvedores podem criar modelos de dados visualmente (esquema de banco de dados), definir lógica de negócios (usando processos de negócios), criar APIs REST e endpoints WebSocket, projetar UI com drag-and-drop e gerenciar todos os aspectos do ciclo de vida do aplicativo com facilidade. A abordagem inovadora do AppMaster gera código-fonte real, permitindo que os clientes se beneficiem de tecnologias de ponta como Go, Vue3, Kotlin e Jetpack Compose no backend e frontend. Isso não apenas resulta em aplicativos escalonáveis ​​e de alto desempenho, mas também garante que o código gerado seja fácil de manter e evoluir em alinhamento com os requisitos de negócios em constante mudança.

Concluindo, a agregação de microsserviços é um conceito fundamental no mundo das arquiteturas de microsserviços, pois permite que as organizações aproveitem totalmente os benefícios da construção de aplicações com serviços pequenos e focados que podem ser desenvolvidos, implantados e dimensionados de forma independente. Ao empregar padrões de agregação como API Gateway, Backend for Frontend e Data Composition, os desenvolvedores podem criar aplicativos modulares e flexíveis que são altamente sustentáveis, escaláveis ​​e resilientes. AppMaster é uma ferramenta poderosa que pode ajudar as organizações não apenas a se adaptarem à arquitetura de microsserviços, mas também a agilizar seus processos de desenvolvimento de aplicativos, facilitando o gerenciamento do aumento da complexidade que geralmente acompanha os sistemas distribuídos.