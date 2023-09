Dans le contexte de l'architecture de microservices, l'agrégation de microservices fait référence au processus de combinaison de plusieurs microservices indépendants et faiblement couplés pour créer une application unifiée et cohérente qui répond aux besoins spécifiques des clients ou des utilisateurs finaux. Ce modèle d'agrégation est un aspect crucial du développement et de la maintenance de systèmes logiciels évolutifs, maintenables et résilients, en particulier lorsqu'il s'agit de tirer parti des avantages d'une architecture basée sur des microservices.

L'agrégation de microservices a vu le jour en réponse aux limites des architectures monolithiques, qui impliquent le développement de grandes applications étroitement couplées, difficiles à mettre à l'échelle, à maintenir et à faire évoluer. En revanche, les architectures de microservices permettent aux développeurs de créer de petits services ciblés qui peuvent être développés, déployés et mis à l'échelle de manière indépendante. En adoptant cette approche, les organisations peuvent atteindre un degré plus élevé de flexibilité et d'agilité dans leur cycle de vie de développement logiciel, favorisant ainsi l'innovation et réduisant les délais de mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Selon une étude récente, l'adoption d'une architecture de microservices peut aider les organisations à accélérer leurs processus de développement jusqu'à 75 % et à réduire leurs coûts jusqu'à 67 %. Cependant, pour exploiter pleinement le potentiel des microservices, il est essentiel de maîtriser l’art de les regrouper en applications cohérentes et orientées utilisateur. C’est là qu’intervient le concept d’agrégation de microservices.

À un niveau élevé, l'agrégation de microservices peut être classée en différents modèles en fonction des décisions architecturales et des stratégies utilisées. Ces modèles peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :

API Gateway : un point d'entrée central qui achemine les requêtes des clients vers les microservices appropriés, fournissant souvent des fonctionnalités supplémentaires telles que la transformation requête/réponse, l'authentification et la mise en cache. Ce modèle permet de réduire la complexité pour les clients lorsqu'ils traitent avec plusieurs microservices et offre un meilleur contrôle sur les API exposées.

Backend for Frontend (BFF) : une couche d'agrégation spécialisée adaptée aux besoins spécifiques de différents types de clients tels que les intégrations Web, mobiles ou tierces. Ce modèle permet la combinaison efficace de réponses de microservices et fournit une surface d'API optimisée pour chaque client, améliorant ainsi les performances et réduisant la complexité pour les développeurs front-end.

Composition des données : processus d'agrégation et de traitement des données de plusieurs microservices pour créer un ensemble de données unifié qui répond à une demande spécifique du client, généralement effectué côté serveur ou à l'aide d'un service d'agrégation dédié. Ce modèle est particulièrement utile lorsque des microservices individuels possèdent et exposent leurs données de manière décentralisée.

Lorsqu'ils sont mis en œuvre correctement, ces modèles permettent une plus grande modularité et flexibilité dans l'architecture globale du système, favorisant une mise à l'échelle facile, une tolérance aux pannes améliorée et une intégration transparente de nouveaux microservices à mesure que l'application évolue. De plus, en adoptant ces modèles d'agrégation, les développeurs peuvent tirer parti des meilleures pratiques modernes de développement de logiciels telles que la conception pilotée par domaine (DDD) et la séparation des responsabilités des requêtes de commande (CQRS) pour créer des systèmes logiciels évolutifs, maintenables et évolutifs.

L’un des défis de l’agrégation de microservices est de gérer la complexité accrue résultant de la nature distribuée de l’architecture. Pour surmonter ce défi, les organisations peuvent utiliser des outils et des plateformes comme AppMaster pour rationaliser le processus de développement d'applications. AppMaster est une puissante plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles qui prend en charge la création de systèmes basés sur des microservices avec son environnement de développement intégré (IDE).

Avec AppMaster, les développeurs peuvent créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), définir une logique métier (à l'aide de processus métier), créer des API REST et endpoints WebSocket, concevoir une interface utilisateur par drag-and-drop et gérer facilement tous les aspects du cycle de vie des applications. L'approche innovante d' AppMaster génère un véritable code source, permettant aux clients de bénéficier de technologies de pointe telles que Go, Vue3, Kotlin et Jetpack Compose sur le backend et le frontend. Cela permet non seulement d'obtenir des applications évolutives et performantes, mais garantit également que le code généré est facile à maintenir et à évoluer en fonction des exigences métier en constante évolution.

En conclusion, l'agrégation de microservices est un concept fondamental dans le monde des architectures de microservices, car elle permet aux organisations d'exploiter pleinement les avantages de la création d'applications avec de petits services ciblés qui peuvent être développés, déployés et mis à l'échelle de manière indépendante. En utilisant des modèles d'agrégation tels que API Gateway, Backend for Frontend et Data Composition, les développeurs peuvent créer des applications modulaires et flexibles hautement maintenables, évolutives et résilientes. AppMaster est un outil puissant qui peut aider les organisations non seulement à s'adapter à l'architecture des microservices, mais également à rationaliser leurs processus de développement d'applications, facilitant ainsi la gestion de la complexité accrue qui accompagne souvent les systèmes distribués.