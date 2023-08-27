Mikro hizmetler mimari bağlamında, "Sınırlı Bağlam" terimi, daha büyük uygulama alanı içinde farklı bir alt etki alanını modellemek için belirli bir dizi ilgili kavramı, varlığı ve işlevselliği kapsülleyen yazılım sistemi içinde açıkça tanımlanmış bir sınırı ifade eder. Bu yaklaşım, yazılım bileşenlerinin sürdürülebilirliğini, ölçeklenebilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini geliştirerek geliştiricilerin yüksek kaliteli uygulamaları daha verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır.

Sınırlı Bağlam, yazılım mimarisinin çeşitli bileşenlerini tanımlamak için alana özgü modellerin kullanımını vurgulayan bir yazılım geliştirme yaklaşımı olan Etki Alanına Dayalı Tasarım (DDD) ilkelerine göre sistemlerin tasarlanmasında çok önemli bir rol oynar. Geliştiriciler, uygulamanın temel etki alanı kavramlarını ve bunların karşılıklı ilişkilerini anlayarak, farklı alt etki alanları arasında istenmeyen eşleşmeyi önlemek için Sınırlı Bağlamları modelleyebilir. Bu ayırma, her bir bağlamın bağımsız olarak işlemesini ve dışsal değişikliklerden olumsuz etkilenmeden, genel sorun alanı içindeki belirli bir sorunu çözmeye odaklanmasını sağlar.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster, endişelerin doğru şekilde ayrılmasını sağlarken mikro hizmetlerin kusursuz entegrasyonunu kolaylaştırmak için Sınırlı Bağlam konseptinden yararlanır. Bu yaklaşım, platformdaki geliştiricilerin çeşitli uygulama bileşenleri genelinde karmaşık iş mantığını verimli bir şekilde modellemesine, tasarlamasına ve uygulamasına olanak tanıyarak kurumsal ölçekte uygulamalar için güçlü performans ve ölçeklenebilirlik sağlar.

Mikro hizmetler alanında Sınırlı Bağlam, bir uygulamanın mimarisi içerisinde belirli bir alt etki alanını modelleyen, benzersiz mantığını, verilerini ve mesajlarını kapsayan bağımsız bir birim olarak düşünülebilir. Sonuç olarak, her bir mikro hizmet, farklı hizmetlerin sorumluluklarını ayıran ve bağımsız olarak gelişmelerine olanak tanıyan bir veya daha fazla Sınırlı Bağlamla eşleştirilebilir. Bu yalıtılmış bağlamlarla geliştiriciler, her bir mikro hizmetin temel yeteneklerine odaklanarak onu diğer bileşenlerin endişelerinden ayırabilir. Sınırlı Bağlamların mikro hizmetlerle bu şekilde hizalanması, genel iş mantığının daha iyi dağıtılmasına yardımcı olarak uygulamanın geliştirme ve bakım karmaşıklığını azaltır.

Sınırlı Bağlamlar oluşturmak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç önemli hususu içerir:

Etki Alanını Anlamak: İlgili alt etki alanlarının tanımlanmasını, etki alanı varlıkları arasındaki ilişkilerin modellenmesini ve ilgili iş kurallarının ve süreçlerinin tanımlanmasını içeren birincil uygulama etki alanının kapsamlı bir şekilde anlaşılması kritik öneme sahiptir.

İlgili alt etki alanlarının tanımlanmasını, etki alanı varlıkları arasındaki ilişkilerin modellenmesini ve ilgili iş kurallarının ve süreçlerinin tanımlanmasını içeren birincil uygulama etki alanının kapsamlı bir şekilde anlaşılması kritik öneme sahiptir. Bağlam Haritalama: Farklı Sınırlı Bağlamlar ve mikro hizmetler arasındaki sınırları ve ilişkileri tanımlamak, etkili işbirliği sağlamak ve endişelerin ayrılığını sürdürmek için çok önemlidir. Bağlam eşleme, paylaşılan varlıkların ve diğer bağlamlarla etkileşimde bulunulurken kullanılan çeviri mekanizmalarının tanımlanmasını içerir.

Farklı Sınırlı Bağlamlar ve mikro hizmetler arasındaki sınırları ve ilişkileri tanımlamak, etkili işbirliği sağlamak ve endişelerin ayrılığını sürdürmek için çok önemlidir. Bağlam eşleme, paylaşılan varlıkların ve diğer bağlamlarla etkileşimde bulunulurken kullanılan çeviri mekanizmalarının tanımlanmasını içerir. İletişim Modelleri: Sınırlı Bağlamlar, durumlarını senkronize etmek ve verileri paylaşmak için sıklıkla birbirleriyle iletişim kurar. Bu yalıtılmış bağlamlar arasında etkili iletişim kurmak için istek-yanıt, olaya dayalı veya veri çoğaltma gibi çeşitli iletişim modelleri kullanılabilir.

Sınırlı Bağlamlar, durumlarını senkronize etmek ve verileri paylaşmak için sıklıkla birbirleriyle iletişim kurar. Bu yalıtılmış bağlamlar arasında etkili iletişim kurmak için istek-yanıt, olaya dayalı veya veri çoğaltma gibi çeşitli iletişim modelleri kullanılabilir. Entegrasyon Stratejileri: Tutarlı ve güvenilir entegrasyon stratejilerinin benimsenmesi, Sınırlı Bağlamlar kullanılarak tasarlanan mikro hizmet tabanlı bir sistemin sorunsuz çalışmasını sağlar. Bu tür stratejiler, istenen sonuçları sağlamak için mikro hizmetler arasındaki sorunsuz etkileşimleri kolaylaştıran API ağ geçitlerini, mesaj aracılarını veya hizmet ağlarını içerir.

Somut bir örnek olarak envanter yönetimi, sipariş işleme ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi birden fazla bağımsız alt sisteme sahip bir e-ticaret uygulamasını düşünün. Bu alt sistemlerin her biri, kendi özel etki alanı mantığını ve verilerini kapsayan ayrı Sınırlı Bağlamlar olarak tasarlanabilir ve mikro hizmetler kullanılarak uygulanabilir. Geliştiriciler, Sınırlı Bağlam ve Mikro Hizmetler ilkelerine bağlı kalarak, çeşitli iş ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayan yüksek düzeyde modüler, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir yazılım çözümleri oluşturabilir.

AppMaster güçlü no-code platformu, Sınırlı Bağlam ve Mikro Hizmetler ilkelerine dayalı olarak uygulamaların tasarlanmasını, geliştirilmesini ve dağıtılmasını destekler. Platformun görsel araçları ve şablonları, çeşitli bileşenlerin sorunsuz bir şekilde oluşturulmasına ve entegre edilmesine olanak tanıyarak geliştiricilerin birden fazla platformda güçlü, ölçeklenebilir uygulamaları verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. AppMaster gereksinimler her değiştiğinde uygulamaları sıfırdan oluşturmaya yönelik benzersiz yaklaşımı sayesinde geliştiriciler, teknik borç biriktirmeden veya genel sistem performansını olumsuz etkilemeden uygulamalarını zahmetsizce uyarlayabilir ve değiştirebilirler. Uygulamanın ölçeği veya karmaşıklığı ne olursa olsun AppMaster, kullanıcılara kaliteli yazılım çözümlerini uygun maliyetli ve verimli bir şekilde oluşturma olanağı sağlar.