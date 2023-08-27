hands ico AppMaster ile büyüyün.
ortağımız olun right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Sınırlı Bağlam

Ağu 27, 2023

Mikro hizmetler mimari bağlamında, "Sınırlı Bağlam" terimi, daha büyük uygulama alanı içinde farklı bir alt etki alanını modellemek için belirli bir dizi ilgili kavramı, varlığı ve işlevselliği kapsülleyen yazılım sistemi içinde açıkça tanımlanmış bir sınırı ifade eder. Bu yaklaşım, yazılım bileşenlerinin sürdürülebilirliğini, ölçeklenebilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini geliştirerek geliştiricilerin yüksek kaliteli uygulamaları daha verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır.

Sınırlı Bağlam, yazılım mimarisinin çeşitli bileşenlerini tanımlamak için alana özgü modellerin kullanımını vurgulayan bir yazılım geliştirme yaklaşımı olan Etki Alanına Dayalı Tasarım (DDD) ilkelerine göre sistemlerin tasarlanmasında çok önemli bir rol oynar. Geliştiriciler, uygulamanın temel etki alanı kavramlarını ve bunların karşılıklı ilişkilerini anlayarak, farklı alt etki alanları arasında istenmeyen eşleşmeyi önlemek için Sınırlı Bağlamları modelleyebilir. Bu ayırma, her bir bağlamın bağımsız olarak işlemesini ve dışsal değişikliklerden olumsuz etkilenmeden, genel sorun alanı içindeki belirli bir sorunu çözmeye odaklanmasını sağlar.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster, endişelerin doğru şekilde ayrılmasını sağlarken mikro hizmetlerin kusursuz entegrasyonunu kolaylaştırmak için Sınırlı Bağlam konseptinden yararlanır. Bu yaklaşım, platformdaki geliştiricilerin çeşitli uygulama bileşenleri genelinde karmaşık iş mantığını verimli bir şekilde modellemesine, tasarlamasına ve uygulamasına olanak tanıyarak kurumsal ölçekte uygulamalar için güçlü performans ve ölçeklenebilirlik sağlar.

Mikro hizmetler alanında Sınırlı Bağlam, bir uygulamanın mimarisi içerisinde belirli bir alt etki alanını modelleyen, benzersiz mantığını, verilerini ve mesajlarını kapsayan bağımsız bir birim olarak düşünülebilir. Sonuç olarak, her bir mikro hizmet, farklı hizmetlerin sorumluluklarını ayıran ve bağımsız olarak gelişmelerine olanak tanıyan bir veya daha fazla Sınırlı Bağlamla eşleştirilebilir. Bu yalıtılmış bağlamlarla geliştiriciler, her bir mikro hizmetin temel yeteneklerine odaklanarak onu diğer bileşenlerin endişelerinden ayırabilir. Sınırlı Bağlamların mikro hizmetlerle bu şekilde hizalanması, genel iş mantığının daha iyi dağıtılmasına yardımcı olarak uygulamanın geliştirme ve bakım karmaşıklığını azaltır.

Sınırlı Bağlamlar oluşturmak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç önemli hususu içerir:

  • Etki Alanını Anlamak: İlgili alt etki alanlarının tanımlanmasını, etki alanı varlıkları arasındaki ilişkilerin modellenmesini ve ilgili iş kurallarının ve süreçlerinin tanımlanmasını içeren birincil uygulama etki alanının kapsamlı bir şekilde anlaşılması kritik öneme sahiptir.
  • Bağlam Haritalama: Farklı Sınırlı Bağlamlar ve mikro hizmetler arasındaki sınırları ve ilişkileri tanımlamak, etkili işbirliği sağlamak ve endişelerin ayrılığını sürdürmek için çok önemlidir. Bağlam eşleme, paylaşılan varlıkların ve diğer bağlamlarla etkileşimde bulunulurken kullanılan çeviri mekanizmalarının tanımlanmasını içerir.
  • İletişim Modelleri: Sınırlı Bağlamlar, durumlarını senkronize etmek ve verileri paylaşmak için sıklıkla birbirleriyle iletişim kurar. Bu yalıtılmış bağlamlar arasında etkili iletişim kurmak için istek-yanıt, olaya dayalı veya veri çoğaltma gibi çeşitli iletişim modelleri kullanılabilir.
  • Entegrasyon Stratejileri: Tutarlı ve güvenilir entegrasyon stratejilerinin benimsenmesi, Sınırlı Bağlamlar kullanılarak tasarlanan mikro hizmet tabanlı bir sistemin sorunsuz çalışmasını sağlar. Bu tür stratejiler, istenen sonuçları sağlamak için mikro hizmetler arasındaki sorunsuz etkileşimleri kolaylaştıran API ağ geçitlerini, mesaj aracılarını veya hizmet ağlarını içerir.

Somut bir örnek olarak envanter yönetimi, sipariş işleme ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi birden fazla bağımsız alt sisteme sahip bir e-ticaret uygulamasını düşünün. Bu alt sistemlerin her biri, kendi özel etki alanı mantığını ve verilerini kapsayan ayrı Sınırlı Bağlamlar olarak tasarlanabilir ve mikro hizmetler kullanılarak uygulanabilir. Geliştiriciler, Sınırlı Bağlam ve Mikro Hizmetler ilkelerine bağlı kalarak, çeşitli iş ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayan yüksek düzeyde modüler, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir yazılım çözümleri oluşturabilir.

AppMaster güçlü no-code platformu, Sınırlı Bağlam ve Mikro Hizmetler ilkelerine dayalı olarak uygulamaların tasarlanmasını, geliştirilmesini ve dağıtılmasını destekler. Platformun görsel araçları ve şablonları, çeşitli bileşenlerin sorunsuz bir şekilde oluşturulmasına ve entegre edilmesine olanak tanıyarak geliştiricilerin birden fazla platformda güçlü, ölçeklenebilir uygulamaları verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. AppMaster gereksinimler her değiştiğinde uygulamaları sıfırdan oluşturmaya yönelik benzersiz yaklaşımı sayesinde geliştiriciler, teknik borç biriktirmeden veya genel sistem performansını olumsuz etkilemeden uygulamalarını zahmetsizce uyarlayabilir ve değiştirebilirler. Uygulamanın ölçeği veya karmaşıklığı ne olursa olsun AppMaster, kullanıcılara kaliteli yazılım çözümlerini uygun maliyetli ve verimli bir şekilde oluşturma olanağı sağlar.

Daha fazla terimi keşfedin:
Hizmet Ağı Hizmet Keşfi Mikro Hizmet Dağıtımı Mikro Hizmet Esnekliği Mikro Hizmet Yetkilendirmesi Mikro Hizmetler Birim Testi Mikro Hizmetler Durum Kontrolü Mikro Hizmetler Durum Yönetimi Mikro Hizmetler Efsanesi Mikro Hizmetler Ekosistemi Mikro Hizmetler Yük Devretme Mikro Hizmetler için Sürekli Teslimat (CD) Mikro Hizmetlerin Çoğaltılması Mikro Hizmetlerle İlgili En İyi Uygulamalar RESTful Mikro Hizmetler Sınırlı Bağlam

İlgili Mesajlar

REST API'lerini kullanma
date Eyl 07, 2023 clock 5 Min
REST API'lerini kullanma
REST API'lerin kodsuz geliştirmeyi nasıl yeniden tanımladığını keşfedin. AppMaster.io ile yapılan bu derinlemesine inceleme, kodsuz iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve çok yönlü uygulamalar oluşturmak için bu güçlü araçlardan nasıl yararlanabileceğinizi araştırıyor.
API No-code Development
SaaS Avantajları
date Eyl 07, 2023 clock 6 Min
SaaS Avantajları
Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) platformlarının sağladığı sayısız avantajın derinlemesine incelenmesi. AppMaster gibi kodsuz çözümlere ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere, işletmenizi başarılı bir şekilde büyütmek için bu avantajlardan nasıl yararlanabileceğinizi keşfedin.
Business No-code
SaaS ve Şirket İçi Yazılım Karşılaştırması
date Eyl 07, 2023 clock 4 Min
SaaS ve Şirket İçi Yazılım Karşılaştırması
Bu kapsamlı kılavuzda, hem SaaS hem de Şirket İçi çözümlerin avantajlarını ve dezavantajlarını açıklıyoruz ve işletmelerin, hangi modelin ihtiyaçlarına uygun olduğuna karar verirken dikkate alması gereken faktörleri ele alıyoruz. AppMaster.io'nun benzersiz barındırma seçenekleri gibi gerçek dünyadan örnekler aracılığıyla, bu seçimlerin genel iş verimliliği üzerindeki etkisini daha da gösteriyoruz.
Software Productivity IT
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin