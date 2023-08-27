Mikro hizmet mimarisi bağlamında, Devre Kesici Modeli, hizmet çağrılarının daha düzgün bir şekilde başarısız olması ve basamaklı hizmet arızalarını önlemesi için bir araç sağlayan ve böylece sistemin genel hata toleransını ve dayanıklılığını artıran bir tasarım modelidir. Microsoft Research'te Galen Hunt ve diğerleri tarafından yürütülen bir araştırmaya göre mikro hizmet mimarileri, ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve yüksek performanslı dağıtılmış uygulamalar oluşturmak için işletmeler tarafından giderek daha fazla benimseniyor. Bu tasarım paradigmasının kritik bir yapı taşı olan Devre Kesici Modeli, hizmet kullanılabilirliğinin korunmasına, performansın optimize edilmesine ve bir veya daha fazla hizmette geçici sorunlar veya artan gecikme durumunda zincirleme reaksiyon arızalarının önlenmesine yardımcı olur.

Devre Kesici Modeli gerçek bir elektrik devre kesicisine benzer şekilde çalışır. Uzak hizmetlere yapılan çağrıları izler ve hedef hizmetin sürekli olarak arıza, zaman aşımı veya aşırı yanıt süreleri yaşayıp yaşamadığını tespit eder. Belirli bir yapılandırılabilir eşiğe ulaşıldığında, Devre Kesici "Kapalı" durumundan "Açık" veya "Yarı Açık" durumuna geçiş yaparak açılır. "Açık" durumda, sonraki hizmet çağrılarına izin verilmez ve istemciler, bir hizmet çağrısının zaman aşımına uğramasını beklemek yerine, önceden tanımlanmış bir geri dönüş istisnasını veya yanıtını anında alır. Önceden belirlenen bir sürenin ardından Devre Kesici "Yarı Açık" durumuna geçerek sınırlı sayıda isteğin hizmetin durumunu araştırmasına olanak tanır. Bu talepler başarılı olursa Devre Kesici, hizmetin kurtarıldığını gösterecek şekilde "Kapalı" durumuna sıfırlanır.

Circuit Breaker Pattern'in kullanılması, bir mikro hizmet mimarisi içindeki birbirine bağımlı hizmetlerle ilişkili riskleri etkili bir şekilde azaltabilir. Birlikte çalışan çok sayıda mikro hizmetten oluşan bir sistem, hizmet gecikmesi veya bir mikro hizmette diğerlerine yayılan işlenmeyen istisnalar nedeniyle basamaklı hizmet hatalarıyla karşı karşıya kalabilir. Bir Devre Kesicinin uygulanması, bu sorunların izole edilmesine ve mikro hizmet ekosistemine yayılmasının önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, AppMaster no-code platformunda Devre Kesici Modeli sistemin sunucu arka ucuna, web ve mobil uygulamalarına entegre edilebilir, böylece çözümün hata toleransı, performansı ve sürdürülebilirliği önemli ölçüde artırılabilir.

Circuit Breaker Pattern'i AppMaster kullanılarak oluşturulmuş bir uygulamaya dahil etmenin faydalarını göstermek için varsayımsal bir e-ticaret platformunu düşünün. Bu örnekte platform, müşteri yönetimi, ürün kataloğu, sipariş işleme, ödeme işleme ve nakliye gibi çeşitli mikro hizmetlerden oluşmaktadır. Eşzamanlı kullanıcı sayısı arttıkça platform performans darboğazlarıyla veya geçici hizmet kesintileriyle karşılaşabilir. Devre Kesici Kalıbı bu tür sorunların tanımlanmasına ve yönetilmesine yardımcı olarak kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Örneğin, ödeme işleme mikro hizmetinin gecikme süresinde veya geçici olarak kullanılamaması durumunda, söz konusu hizmetin Devre Kesicisi devreye girerek sonraki çağrıların zaman aşımına uğramasını ve diğer hizmetleri etkilemesini önler. Bunun yerine kullanıcılar, ödeme hizmetinde geçici bir sorun olduğunu belirten ve alternatif ödeme yöntemleri öneren bir hızlı mesaj alabilir. Devre Kesici, hizmetin durumunu periyodik olarak kontrol edecek şekilde yapılandırılabilir ve hizmet düzeldiğinde "Kapalı" durumuna sıfırlanarak kullanıcıların ödeme işleme hizmetini kullanmaya devam etmelerine olanak tanır. Bu proaktif yaklaşım, sonuçta hizmet arızalarının ve gecikmelerin son kullanıcılar ve platformdaki diğer bağımlı hizmetler üzerindeki etkisini azaltır.

Sonuç olarak, Devre Kesici Modeli, mikro hizmet mimarisinde, dağıtılmış sistemlerin hata toleransını, esnekliğini ve genel kararlılığını artırmaya katkıda bulunan temel bir tasarım ilkesidir. Bu modeli, AppMaster no-code platformu kullanılarak oluşturulan sunucu arka uç, web ve mobil uygulamalara dahil ederek geliştiriciler, daha güvenilir, performanslı ve bakımı kolay yazılım çözümleri oluşturma fırsatına sahip olur. Circuit Breaker Pattern, hizmet arızalarını verimli bir şekilde ele aldığından ve mikro hizmet ekosistemi içinde art arda gelen hizmet kesintilerini önlediğinden, işletmelerin kusursuz kullanıcı deneyimleri sunmasına ve sistemlerinin büyümesini ve ölçeklenebilirliğini başarılı bir şekilde yönetmesine olanak tanır.