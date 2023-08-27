في سياق بنية الخدمات الصغيرة، يشير تجميع الخدمات الصغيرة إلى عملية الجمع بين العديد من الخدمات الصغيرة المستقلة والمترابطة بشكل غير محكم لإنشاء تطبيق موحد ومتماسك يخدم الاحتياجات المحددة للعملاء أو المستخدمين النهائيين. يعد نمط التجميع هذا جانبًا حاسمًا في تطوير وصيانة أنظمة برمجية قابلة للتطوير وقابلة للصيانة ومرنة، خاصة عند الاستفادة من فوائد البنية القائمة على الخدمات الصغيرة.

لقد ظهر تجميع الخدمات المصغرة إلى الوجود كاستجابة للقيود المفروضة على البنى المتجانسة، والتي تستلزم تطوير تطبيقات كبيرة ومترابطة بإحكام يصعب توسيع نطاقها وصيانتها وتطويرها. في المقابل، تعمل بنيات الخدمات الصغيرة على تمكين المطورين من بناء خدمات صغيرة ومركزة يمكن تطويرها ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل. ومن خلال تبني هذا النهج، يمكن للمؤسسات تحقيق درجة أعلى من المرونة وسرعة الحركة في دورة حياة تطوير البرمجيات الخاصة بها، مما يعزز الابتكار ويقلل الوقت اللازم للوصول إلى السوق للحصول على ميزات وتحسينات جديدة.

وفقًا لأبحاث حديثة، فإن اعتماد بنية الخدمات الصغيرة يمكن أن يساعد المؤسسات على تسريع عمليات التطوير الخاصة بها بنسبة تصل إلى 75% وتقليل تكاليفها بنسبة تصل إلى 67%. ومع ذلك، لتسخير إمكانات الخدمات الصغيرة بشكل كامل، فمن الضروري إتقان فن تجميعها في تطبيقات متماسكة تواجه المستخدم. وهنا يأتي دور مفهوم تجميع الخدمات المصغرة.

على مستوى عالٍ، يمكن تصنيف تجميع الخدمات المصغرة إلى أنماط مختلفة بناءً على القرارات والاستراتيجيات المعمارية المستخدمة. يمكن أن تشمل هذه الأنماط، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

بوابة واجهة برمجة التطبيقات (API Gateway) : نقطة دخول مركزية توجه الطلبات من العملاء إلى الخدمات الصغيرة المناسبة، وغالبًا ما توفر وظائف إضافية مثل تحويل الطلب/الاستجابة، والمصادقة، والتخزين المؤقت. يساعد هذا النمط على تقليل التعقيد الذي يواجهه العملاء عند التعامل مع خدمات صغيرة متعددة ويوفر تحكمًا أفضل في واجهات برمجة التطبيقات المكشوفة.

: نقطة دخول مركزية توجه الطلبات من العملاء إلى الخدمات الصغيرة المناسبة، وغالبًا ما توفر وظائف إضافية مثل تحويل الطلب/الاستجابة، والمصادقة، والتخزين المؤقت. يساعد هذا النمط على تقليل التعقيد الذي يواجهه العملاء عند التعامل مع خدمات صغيرة متعددة ويوفر تحكمًا أفضل في واجهات برمجة التطبيقات المكشوفة. Backend for Frontend (BFF) : طبقة تجميع متخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لأنواع العملاء المختلفة مثل عمليات تكامل الويب أو الهاتف المحمول أو الجهات الخارجية. يتيح هذا النمط الجمع الفعال بين استجابات الخدمات الصغيرة ويوفر سطح واجهة برمجة التطبيقات الأمثل لكل عميل، وبالتالي تحسين الأداء وتقليل التعقيد لمطوري الواجهة الأمامية.

: طبقة تجميع متخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لأنواع العملاء المختلفة مثل عمليات تكامل الويب أو الهاتف المحمول أو الجهات الخارجية. يتيح هذا النمط الجمع الفعال بين استجابات الخدمات الصغيرة ويوفر سطح واجهة برمجة التطبيقات الأمثل لكل عميل، وبالتالي تحسين الأداء وتقليل التعقيد لمطوري الواجهة الأمامية. تكوين البيانات : عملية تجميع ومعالجة البيانات من عدة خدمات صغيرة لإنشاء مجموعة بيانات موحدة تلبي طلب عميل محدد، ويتم إجراؤها عادةً من جانب الخادم أو باستخدام خدمة تجميع مخصصة. يكون هذا النمط مفيدًا بشكل خاص عندما تمتلك الخدمات الصغيرة الفردية بياناتها وتعرضها بطريقة لا مركزية.

عند تنفيذها بشكل صحيح، تسمح هذه الأنماط بمزيد من النمطية والمرونة في بنية النظام الشاملة، مما يعزز سهولة القياس وتحسين تحمل الأخطاء والتكامل السلس للخدمات الصغيرة الجديدة مع تطور التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، من خلال اعتماد أنماط التجميع هذه، يمكن للمطورين الاستفادة من أفضل ممارسات تطوير البرمجيات الحديثة مثل التصميم المستند إلى المجال (DDD) وفصل مسؤولية الاستعلام عن الأوامر (CQRS) لإنشاء أنظمة برمجية قابلة للتطوير وقابلة للصيانة والتطور.

أحد التحديات التي تواجه تجميع الخدمات المصغرة هو إدارة التعقيد المتزايد الذي ينشأ بسبب الطبيعة الموزعة للبنية. للتغلب على هذا التحدي، يمكن للمؤسسات استخدام الأدوات والأنظمة الأساسية مثل AppMaster لتبسيط عملية تطوير التطبيقات. AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة التي تدعم إنشاء أنظمة قائمة على الخدمات الصغيرة من خلال بيئة التطوير المتكاملة (IDE).

باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وتحديد منطق الأعمال (باستخدام عمليات الأعمال)، وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST endpoints WebSocket، وتصميم واجهة المستخدم drag-and-drop ، وإدارة جميع جوانب دورة حياة التطبيق بسهولة. يعمل النهج المبتكر لـ AppMaster على إنشاء كود مصدر حقيقي، مما يمكّن العملاء من الاستفادة من أحدث التقنيات مثل Go وVue3 وKotlin و Jetpack Compose على الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية. لا يؤدي هذا إلى تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير فحسب، بل يضمن أيضًا سهولة صيانة التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات العمل المتغيرة باستمرار.

في الختام، يعد تجميع الخدمات الصغيرة مفهومًا أساسيًا في عالم بنيات الخدمات الصغيرة، لأنه يمكّن المؤسسات من الاستفادة الكاملة من فوائد بناء التطبيقات مع خدمات صغيرة ومركزة يمكن تطويرها ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل. من خلال استخدام أنماط التجميع مثل API Gateway، وBackend for Frontend، وData Composition، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات معيارية ومرنة تتميز بقابلية صيانتها العالية وقابليتها للتطوير والمرونة. AppMaster هي أداة قوية يمكنها مساعدة المؤسسات ليس فقط على التكيف مع بنية الخدمات الصغيرة ولكن أيضًا على تبسيط عمليات تطوير التطبيقات الخاصة بها، مما يسهل إدارة التعقيد المتزايد الذي غالبًا ما يأتي مع الأنظمة الموزعة.