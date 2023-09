Aggregatie van microservices

In de context van de Microservices-architectuur verwijst Microservices-aggregatie naar het proces van het combineren van meerdere onafhankelijke, losjes gekoppelde microservices om een ​​uniforme en samenhangende applicatie te creëren die voldoet aan de specifieke behoeften van klanten of eindgebruikers. Dit aggregatiepatroon is een cruciaal aspect bij het ontwikkelen en onderhouden van schaalbare, onderhoudbare en veerkrachtige softwaresystemen, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van de voordelen van een op microservices gebaseerde architectuur.

Microservices Aggregation is ontstaan ​​als reactie op de beperkingen van monolithische architecturen, die de ontwikkeling van grote, nauw gekoppelde applicaties met zich meebrengen die moeilijk te schalen, te onderhouden en te ontwikkelen zijn. Microservices-architecturen stellen ontwikkelaars daarentegen in staat kleine, gerichte services te bouwen die onafhankelijk kunnen worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geschaald. Door deze aanpak te omarmen kunnen organisaties een hogere mate van flexibiliteit en wendbaarheid bereiken in de levenscyclus van hun softwareontwikkeling, waardoor innovatie wordt bevorderd en de time-to-market voor nieuwe functies en verbeteringen wordt verkort.

Volgens recent onderzoek kan het adopteren van een microservices-architectuur organisaties helpen hun ontwikkelingsprocessen tot 75% te versnellen en hun kosten tot 67% te verlagen. Om het potentieel van microservices volledig te kunnen benutten, is het echter essentieel om de kunst van het samenvoegen ervan in samenhangende, op de gebruiker gerichte applicaties onder de knie te krijgen. Dit is waar het concept van Microservices Aggregation in het spel komt.

Op een hoog niveau kan Microservices-aggregatie worden onderverdeeld in verschillende patronen op basis van de architectonische beslissingen en gebruikte strategieën. Deze patronen kunnen het volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

API Gateway : Een centraal toegangspunt dat verzoeken van clients naar de juiste microservices routeert, waarbij vaak extra functionaliteiten worden geboden, zoals aanvraag/antwoord-transformatie, authenticatie en caching. Dit patroon helpt de complexiteit voor klanten te verminderen bij het omgaan met meerdere microservices en biedt betere controle over de blootgestelde API's.

: Een centraal toegangspunt dat verzoeken van clients naar de juiste microservices routeert, waarbij vaak extra functionaliteiten worden geboden, zoals aanvraag/antwoord-transformatie, authenticatie en caching. Dit patroon helpt de complexiteit voor klanten te verminderen bij het omgaan met meerdere microservices en biedt betere controle over de blootgestelde API's. Backend voor Frontend (BFF) : Een gespecialiseerde aggregatielaag die is afgestemd op de specifieke behoeften van verschillende klanttypen, zoals web-, mobiele of externe integraties. Dit patroon maakt de efficiënte combinatie van microservices-reacties mogelijk en biedt een geoptimaliseerd API-oppervlak voor elke client, waardoor de prestaties worden verbeterd en de complexiteit voor frontend-ontwikkelaars wordt verminderd.

: Een gespecialiseerde aggregatielaag die is afgestemd op de specifieke behoeften van verschillende klanttypen, zoals web-, mobiele of externe integraties. Dit patroon maakt de efficiënte combinatie van microservices-reacties mogelijk en biedt een geoptimaliseerd API-oppervlak voor elke client, waardoor de prestaties worden verbeterd en de complexiteit voor frontend-ontwikkelaars wordt verminderd. Gegevenscompositie : het proces van het aggregeren en verwerken van gegevens uit verschillende microservices om een ​​uniforme dataset te creëren die voldoet aan een specifiek klantverzoek, meestal uitgevoerd aan de serverzijde of met behulp van een speciale aggregatieservice. Dit patroon is met name handig wanneer individuele microservices hun gegevens op een gedecentraliseerde manier bezitten en openbaar maken.

Wanneer ze correct worden geïmplementeerd, zorgen deze patronen voor een grotere modulariteit en flexibiliteit in de algehele systeemarchitectuur, waardoor eenvoudige schaalbaarheid, verbeterde fouttolerantie en naadloze integratie van nieuwe microservices worden bevorderd naarmate de applicatie zich ontwikkelt. Door deze aggregatiepatronen over te nemen, kunnen ontwikkelaars bovendien gebruik maken van moderne best practices voor softwareontwikkeling, zoals Domain-Driven Design (DDD) en Command Query Responsibility Segregation (CQRS) om schaalbare, onderhoudbare en evolueerbare softwaresystemen te creëren.

Een van de uitdagingen van Microservices Aggregation is het beheren van de toegenomen complexiteit die ontstaat als gevolg van de gedistribueerde aard van de architectuur. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, kunnen organisaties tools en platforms zoals AppMaster gebruiken om het applicatieontwikkelingsproces te stroomlijnen. AppMaster is een krachtig platform no-code voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties dat het bouwen van op microservices gebaseerde systemen ondersteunt met zijn geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE).

Met AppMaster kunnen ontwikkelaars visueel datamodellen maken (databaseschema), bedrijfslogica definiëren (met behulp van bedrijfsprocessen), REST API's en WebSocket- endpoints maken, een gebruikersinterface ontwerpen met drag-and-drop en alle aspecten van de levenscyclus van applicaties met gemak beheren. De innovatieve aanpak van AppMaster genereert echte broncode, waardoor klanten kunnen profiteren van de modernste technologieën zoals Go, Vue3, Kotlin en Jetpack Compose op de backend en frontend. Dit resulteert niet alleen in krachtige, schaalbare applicaties, maar zorgt er ook voor dat de gegenereerde code gemakkelijk te onderhouden en te ontwikkelen is in lijn met de steeds veranderende zakelijke vereisten.

Concluderend is Microservices Aggregation een fundamenteel concept in de wereld van microservices-architecturen, omdat het organisaties in staat stelt volledig gebruik te maken van de voordelen van het bouwen van applicaties met kleine, gerichte services die onafhankelijk kunnen worden ontwikkeld, ingezet en geschaald. Door gebruik te maken van aggregatiepatronen zoals API Gateway, Backend voor Frontend en Data Composition kunnen ontwikkelaars modulaire en flexibele applicaties creëren die zeer onderhoudbaar, schaalbaar en veerkrachtig zijn. AppMaster is een krachtige tool die organisaties kan helpen zich niet alleen aan te passen aan de microservices-architectuur, maar ook om hun applicatieontwikkelingsprocessen te stroomlijnen, waardoor het gemakkelijker wordt om de toegenomen complexiteit te beheren die vaak gepaard gaat met gedistribueerde systemen.