Nel contesto dell'architettura dei microservizi, l'aggregazione dei microservizi si riferisce al processo di combinazione di più microservizi indipendenti e liberamente accoppiati per creare un'applicazione unificata e coerente che soddisfi le esigenze specifiche dei clienti o degli utenti finali. Questo modello di aggregazione è un aspetto cruciale dello sviluppo e del mantenimento di sistemi software scalabili, manutenibili e resilienti, in particolare quando si sfruttano i vantaggi di un'architettura basata su microservizi.

L'aggregazione dei microservizi è nata come risposta ai limiti delle architetture monolitiche, che comportano lo sviluppo di applicazioni di grandi dimensioni e strettamente collegate tra loro, difficili da scalare, mantenere ed evolvere. Al contrario, le architetture di microservizi consentono agli sviluppatori di creare servizi piccoli e mirati che possono essere sviluppati, distribuiti e scalati in modo indipendente. Adottando questo approccio, le organizzazioni possono raggiungere un livello più elevato di flessibilità e agilità nel ciclo di vita dello sviluppo software, promuovendo l'innovazione e riducendo il time-to-market per nuove funzionalità e miglioramenti.

Secondo una recente ricerca, l’adozione di un’architettura di microservizi può aiutare le organizzazioni ad accelerare i propri processi di sviluppo fino al 75% e a ridurre i costi fino al 67%. Tuttavia, per sfruttare appieno il potenziale dei microservizi, è essenziale padroneggiare l’arte di aggregarli in applicazioni coese rivolte all’utente. È qui che entra in gioco il concetto di aggregazione di microservizi.

Ad alto livello, l'aggregazione dei microservizi può essere classificata in diversi modelli in base alle decisioni architetturali e alle strategie impiegate. Questi modelli possono includere, ma non sono limitati a, quanto segue:

API Gateway : un punto di ingresso centrale che instrada le richieste dai client ai microservizi appropriati, spesso fornendo funzionalità aggiuntive come trasformazione di richiesta/risposta, autenticazione e memorizzazione nella cache. Questo modello aiuta a ridurre la complessità per i client quando hanno a che fare con più microservizi e offre un migliore controllo sulle API esposte.

Backend for Frontend (BFF) : un livello di aggregazione specializzato su misura per le esigenze specifiche di diversi tipi di clienti come integrazioni web, mobili o di terze parti. Questo modello consente la combinazione efficiente delle risposte dei microservizi e fornisce una superficie API ottimizzata per ciascun client, migliorando così le prestazioni e riducendo la complessità per gli sviluppatori frontend.

: un livello di aggregazione specializzato su misura per le esigenze specifiche di diversi tipi di clienti come integrazioni web, mobili o di terze parti. Questo modello consente la combinazione efficiente delle risposte dei microservizi e fornisce una superficie API ottimizzata per ciascun client, migliorando così le prestazioni e riducendo la complessità per gli sviluppatori frontend. Composizione dei dati : processo di aggregazione ed elaborazione dei dati provenienti da diversi microservizi per creare un set di dati unificato che soddisfi una specifica richiesta del cliente, solitamente eseguito sul lato server o utilizzando un servizio di aggregazione dedicato. Questo modello è particolarmente utile quando i singoli microservizi possiedono ed espongono i propri dati in modo decentralizzato.

Se implementati correttamente, questi modelli consentono una maggiore modularità e flessibilità nell’architettura complessiva del sistema, favorendo una facile scalabilità, una migliore tolleranza agli errori e una perfetta integrazione di nuovi microservizi man mano che l’applicazione si evolve. Inoltre, adottando questi modelli di aggregazione, gli sviluppatori possono sfruttare le migliori pratiche di sviluppo software moderne come Domain-Driven Design (DDD) e Command Query Responsibility Segregation (CQRS) per creare sistemi software scalabili, manutenibili ed evolvibili.

Una delle sfide dell'aggregazione dei microservizi è gestire la maggiore complessità derivante dalla natura distribuita dell'architettura. Per superare questa sfida, le organizzazioni possono utilizzare strumenti e piattaforme come AppMaster per semplificare il processo di sviluppo delle applicazioni. AppMaster è una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili che supporta la creazione di sistemi basati su microservizi con il suo ambiente di sviluppo integrato (IDE).

Con AppMaster, gli sviluppatori possono creare visivamente modelli di dati (schema di database), definire la logica aziendale (utilizzando processi aziendali), creare API REST ed endpoints WebSocket, progettare l'interfaccia utente con drag-and-drop e gestire con facilità tutti gli aspetti del ciclo di vita dell'applicazione. L'approccio innovativo di AppMaster genera codice sorgente reale, consentendo ai clienti di beneficiare di tecnologie all'avanguardia come Go, Vue3, Kotlin e Jetpack Compose sul backend e sul frontend. Ciò non solo si traduce in applicazioni scalabili e ad alte prestazioni, ma garantisce anche che il codice generato sia facile da mantenere ed evolvere in linea con i requisiti aziendali in continua evoluzione.

In conclusione, l'aggregazione dei microservizi è un concetto fondamentale nel mondo delle architetture dei microservizi, poiché consente alle organizzazioni di sfruttare appieno i vantaggi della creazione di applicazioni con servizi piccoli e mirati che possono essere sviluppati, distribuiti e scalati in modo indipendente. Utilizzando modelli di aggregazione come API Gateway, Backend for Frontend e Data Composition, gli sviluppatori possono creare applicazioni modulari e flessibili che sono altamente manutenibili, scalabili e resilienti. AppMaster è un potente strumento che può aiutare le organizzazioni non solo ad adattarsi all'architettura dei microservizi, ma anche a semplificare i processi di sviluppo delle applicazioni, semplificando la gestione della maggiore complessità che spesso deriva dai sistemi distribuiti.