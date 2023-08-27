Mikro Hizmetler Kaydı

Yazılım geliştirme alanında, özellikle mikro hizmet tabanlı mimarilerde, Mikro Hizmet Kayıt Defteri, bir sistem içindeki mikro hizmetlerin iletişimini, keşfedilebilirliğini ve yönetimini kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynar. Genellikle Hizmet Kaydı olarak anılan Mikro Hizmet Kaydı, bir uygulama ortamındaki etkin mikro hizmet örnekleri hakkındaki bilgilerin kataloglanmasından, indekslenmesinden ve korunmasından sorumlu merkezi, dinamik ve kapsamlı bir veritabanı veya depo olarak tanımlanabilir. Bu veritabanı, dağıtılmış bir sistem içinde etkileşimde bulunan ve işbirliği yapan birden fazla mikro hizmetin yönetilmesi, konumlandırılması ve izlenmesi sürecini kolaylaştırır.

Mikro Hizmetler Kayıt Defteri, geleneksel monolitik sistemlerin genellikle uğraşmak zorunda olmadığı mikro hizmet tabanlı sistemlerin çeşitli yönlerine yardımcı olur. Mikro hizmetlerin karmaşıklığı ve dinamik doğası, iletişimin yönetimi, hata toleransı, keşfedilebilirlik ve ölçeklendirme açısından benzersiz zorluklar doğurur. Service Registry, bu mikro hizmetler için verimli hizmet keşfi, örnek kaydı ve kayıt silme, durum denetimi ve izleme araçlarını etkinleştirerek bu zorluklara çözümler sunar.

Mikro hizmet mimarilerinin artan popülaritesi ve benimsenmesiyle birlikte BT endüstrisi, bahsetmeye değer bazı trendleri ve istatistikleri fark etti. Araştırmalar, kuruluşların %63'ünün mikro hizmet tabanlı sistemler kullandığını veya kullanmayı planladığını gösteriyor. Bu bağlamda, Mikro Hizmet Kayıt Defteri gibi teknolojilerden ve kavramlardan yararlanmak, işletmelerin mikro hizmet tabanlı sistemlerin tüm potansiyelinden yararlanabilmesi için zorunlu hale geliyor. 2021 Mikro Hizmetler Benimseme Raporu'na göre, 1.000 veya daha fazla geliştiriciye sahip kuruluşların %80'i halihazırda mikro hizmetler kullanırken, 1.000'den az geliştiriciye sahip kuruluşların %55'i ise mikro hizmetleri kullanıyor veya kullanmayı düşünüyor.

Hizmet Kayıtları genellikle iki türde gelir: istemci tarafı ve sunucu tarafı. İstemci tarafı kayıt defterinde, istemciler yerel kayıt defteri önbelleklerini kullanarak mikro hizmet örneklerini doğrudan kaydeder ve arar. Buna karşılık, sunucu tarafı kayıt defteri, kayıt defterini yöneten ve istemci isteklerini uygun mikro hizmet örneklerine ileterek işleyen ayrı bir sunucuya dayanır. Bu iki seçenek arasındaki seçim öncelikle kuruluşun gereksinimlerine, altyapısına ve tercih edilen merkeziyetsizlik ve hata toleransı düzeyine bağlıdır. Netflix Eureka, Consul, Apache Zookeeper, Kubernetes ve daha fazlası gibi Mikro Hizmetler Kayıt Defterini uygulamaya yönelik birçok popüler araç ve hizmet mevcuttur.

AppMaster, yazılım geliştirmeyi önemli ölçüde basitleştiren, uygulama geliştirmede verimliliği ve maliyet etkinliğini artıran güçlü no-code bir platformdur. Platform, mikro hizmet tabanlı sistemler geliştirmek için idealdir. AppMaster temel tekliflerinin bir parçası olarak, Postgres uyumlu veritabanlarıyla çalışabilen ölçeklenebilir uygulamalar oluşturarak uygulamaların iş ihtiyaçlarına göre sorunsuz bir şekilde uyarlanmasına ve ölçeklenmesine olanak tanır. Ayrıca Go, Vue3, Kotlin ve Jetpack Compose gibi modern çerçevelerin ve dillerin kullanılması, yazılım geliştirmede ortaya çıkan trendlerle üst düzey performans ve uyumluluk sağlar.

AppMaster uygulama geliştirme yaklaşımı, gereksinimler her değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. Bu, özellikle sürekli güncellemelerin ve değişikliklerin yaygın olduğu mikro hizmet mimarisi bağlamında faydalıdır. AppMaster uygulamaların her zaman güncel kalmasını ve mikro hizmet tabanlı sistemlerin en son sürümü için optimize edilmesini sağlar. Bu nedenle, Mikro Hizmetler Kayıt Defterini AppMaster entegre etmek, platformda oluşturulan karmaşık mikro hizmet tabanlı sistemleri yönetmeye ve bunlara yardımcı olmaya yönelik etkili bir adım olabilir.

Mikro Hizmet Kayıt Defteri'nin önemini göstermek için, her bir mikro hizmetin belirli bir iş gereksinimini karşıladığı ve bağımsız olarak çalıştığı, birkaç yüz mikro hizmetten oluşan büyük bir kurumsal uygulamayı düşünün. Hizmet kaydı, tüm sistemin mikro hizmetlerinin konumlarını, sürümlerini ve sağlık bilgilerini takip eden merkezi bir bilgi merkezi görevi görerek diğer hizmetlerin manuel olarak yapılandırmaya ve izlemeye gerek kalmadan sistemdeki tüm mikro hizmetleri bulmasına, iletişim kurmasına ve yönetmesine olanak tanır. her hizmet. Kayıt defteri, hizmet örneklerini sürekli olarak izler ve bir örnek başlatıldığında, durduğunda veya başarısız olduğunda bilgileri günceller. Bu, sistemin değişen ortama hızlı bir şekilde uyum sağlamasını ve istekleri doğru ve mevcut örneklere verimli bir şekilde yönlendirmesini sağlar.

Sonuç olarak, Mikro Hizmetler Kaydı, dağıtılmış bir sistem içindeki mikro hizmetlerin etkili bir şekilde yönetilmesi, keşfedilmesi ve sürdürülmesinde hayati bir bileşendir. AppMaster gibi platformlara Hizmet Kaydının dahil edilmesi, mikro hizmet tabanlı sistemlerin güvenilirliğini, ölçeklenebilirliğini ve performansını artırır. AppMaster, gelişen yazılım geliştirme ortamına ayak uydurarak ve Microservices Registry gibi temel kavramları benimseyerek kuruluşların dayanıklı, verimli ve geleceğe yönelik uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olur.