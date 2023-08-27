Mikro Hizmetler için Sürekli Entegrasyon (CI), bir uygulamanın bireysel bileşenlerini gerçek zamanlı olarak uyumlu bir sisteme dahil etmeye odaklanan bir yazılım mühendisliği uygulamasıdır. Bu geliştirme yaklaşımı, entegrasyon sorunlarını erken ve verimli bir şekilde tespit edip düzeltmeyi, yazılım güvenilirliğini, kalitesini ve sorunsuz dağıtımı sağlamayı amaçlamaktadır. Mikro hizmet mimarisi son yıllarda önem kazandıkça, karmaşık yapıları ve bağımsız olarak sürdürülen hizmetleri barındıran CI'ya duyulan ihtiyaç daha da önemli hale geldi.

Mikro hizmet mimarisi, monolitik bir uygulamayı, her hizmetin tek bir işlevden veya iş yeteneğinden sorumlu olduğu küçük, özerk hizmetlerden oluşan bir pakete ayırma uygulamasını ifade eder. Bu hizmetler bağımsız olarak gevşek bir şekilde bağlanır, geliştirilir, dağıtılır ve bakımı yapılır, böylece daha esnek, verimli ve çevik bir yazılım geliştirme sürecine olanak tanır. Her hizmetin API'ler aracılığıyla iletişim kurması ve farklı programlama dilleri, veri depolama teknolojileri ve dağıtım ortamları kullanması nedeniyle, sağlam bir CI sürecine sahip olmak hayati önem taşıyor.

Sürekli Entegrasyon genel olarak bir uygulamanın tüm kaynak kodlarından oluşan paylaşılan bir havuzun korunmasına odaklanır. Geliştiriciler bu depoya sıklıkla küçük, artımlı değişikliklerle katkıda bulunur. Her gönderimden sonra, otomatik derleme ve test süreçleri kodun doğruluğunu ve kalitesini doğrular. Bir CI sürecinin mevcut olması, entegrasyon sorunları riskini azaltır, kod kalitesini artırır ve pazara sunma süresinin daha kısa olmasını sağlar.

Mikro Hizmetler için CI, bu konsepti birden fazla özerk hizmetin karmaşıklığına uyum sağlayacak şekilde genişletir. Mikro Hizmetler için CI'nın temel yönleri şunları içerir:

Kaynak Kodu Yönetimi: Farklı geliştiriciler veya ekipler tarafından geliştirilip sürdürülebilen, her hizmet için ayrı depolardaki kaynak kodu değişikliklerinin etkin organizasyonu ve takibi. AppMaster no-code platform gibi bir platform, arka uç uygulamaları, web uygulamaları ve mobil uygulamalar için otomatik olarak kaynak kodu oluşturarak kod organizasyonu ve yönetiminde en iyi uygulamaları uygular. Otomatik Oluşturma ve Test Süreçleri: Jenkins, Travis CI veya CircleCI gibi CI sistemleri, her bir hizmet için derleme ve testler gerçekleştirecek şekilde yapılandırılmalıdır. Buna kodun derlenmesi ve paketlenmesi, birim ve entegrasyon testlerinin çalıştırılması ve performans, kalite ve diğer önemli ölçümler hakkında raporlar oluşturulması da dahildir. AppMaster platformuyla, paydaşların gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli uygulamalar sağlamak için kod oluşturma ve derleme en iyi şekilde yürütülür. Dağıtım ve Konfigürasyon Yönetimi: Mikro hizmetlerin dağıtımı, geliştirme ve hazırlama aşamasından üretime kadar farklı ortamlarda tutarlılığı koruyacak şekilde otomatikleştirilmeli ve uyumlu hale getirilmelidir. Çeşitli platformlarda tek tip dağıtımı kolaylaştırmak için Docker konteynerleri veya Kubernetes kümeleri kullanılabilir. AppMaster , docker'lı arka uç uygulamalarını destekleyerek müşterilerin mikro hizmetleri herhangi bir ortamda kolayca dağıtmasına olanak tanır. İzleme ve Geri Bildirim: Yüksek kaliteli ve verimli Mikro Hizmetler CI'yı sürdürmek için sürekli izleme ve geri bildirim döngüleri gereklidir. Düzenli kod incelemeleri, test kapsamının izlenmesi, yapı sağlığının değerlendirilmesi ve performans ölçümlerinin uygulanması, geliştirme ekiplerinin sorunları gerçek zamanlı olarak belirlemesi ve düzeltmesi için kritik öneme sahiptir. Ölçeklendirme ve Yük Dengeleme: Bir Mikro Hizmetler CI hattında, her hizmetin yüksek eşzamanlı istekleri karşılamak için yatay olarak ölçeklendirilebilmesini ve yük dengelemesini sağlamak çok önemlidir. AppMaster platformu, durum bilgisi olmayan arka uçlar oluşturmak için Go programlama dilinden yararlanır ve en zorlu kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için bile olağanüstü ölçeklenebilirlik sağlar.

Sonuç olarak, Mikro Hizmetler için Sürekli Entegrasyon, Mikro Hizmetler mimarisi üzerine inşa edilen uygulamaları geliştirme, test etme ve dağıtmanın benzersiz zorluklarını ele alır. Yazılım geliştirme ekipleri, verimli kaynak kodu yönetimi, otomatikleştirilmiş oluşturma ve test süreçleri, dağıtım ve yapılandırma yönetimi, sürekli izleme ve ölçeklendirmeyi kapsayan güçlü bir CI hattını benimseyerek daha fazla üretkenliğe, daha kısa pazara çıkış süresine ve gelişmiş yazılım kalitesine ulaşabilir. Bu en iyi uygulamaları AppMaster no-code platform gibi bir platformla birleştirmek, ekiplerin modern yazılım geliştirmenin taleplerini karşılayan yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmasına ve geliştirmesine olanak sağlar.