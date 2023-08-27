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Mikro Hizmetler Ağ Geçidi

Ağu 27, 2023

Mikro Hizmetler Ağ Geçidi, istemciler ve mikro hizmetler arasındaki trafiği yönlendiren ve yöneten bir giriş noktası görevi gören modern mikro hizmet tabanlı uygulama mimarisinin ayrılmaz bir bileşenidir. Mikro Hizmetler bağlamında bu ağ geçidi, dağıtılmış bir sistemdeki mikro hizmetler arasında kolay entegrasyonun, sağlam güvenliğin, esnek ölçeklenebilirliğin ve verimli iletişimin kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynar.

Microservices Gateway, trafiği yönlendirerek, erişimi güvence altına alarak ve esneklik sağlayarak karmaşık bir hizmet ağını yönetmenin zorluklarını azaltır. Ek olarak, uygulamaya dahil olan mikro hizmetler arasındaki isteklerin ve etkileşimlerin merkezi olarak izlenmesine ve analitiğine olanak tanır, hizmet durumunu ve performansını izler ve tüm sistemin hataya dayanıklı ve dirençli kalmasını sağlar.

Microservices Gateway'in temelinde sorumluluklar dört ana öğeye kadar takip edilebilir: Yönlendirme, Kimlik Doğrulama, Yük Dengeleme ve Dayanıklılık. Bu hususların her birine kısaca değinelim:

Yönlendirme: Mikro hizmetler birden fazla ortam ve ağ üzerinde dağıtılabildiğinden, Ağ Geçidi, bu hizmetlerin birden çok örneği arasındaki iletişimi yöneten bir API Ağ Geçidi görevi görür. Bu, gecikme, hata oranları veya diğer özel kriterler gibi faktörlere dayalı olarak en uygun yönlendirmeyi sağlar.

Kimlik Doğrulama: Mikro hizmetlerin güvenli bir şekilde iletişim kurması gerekebileceğinden, Mikro Hizmetler Ağ Geçidi merkezi kimlik doğrulama ve yetkilendirme süreçlerini yönetebilir. JWT, OAuth2 veya OpenID Connect belirteçleri biçiminde güvenli erişimi kolaylaştıran standartlaştırılmış belirteç tabanlı kimlik doğrulama sunar.

Yük Dengeleme: Ağ Geçidi, ağ trafiğinin birden fazla mikro hizmet örneğine dağıtılmasına yardımcı olarak, talepteki artışlar sırasında sistemin duyarlı ve hataya dayanıklı kalmasını sağlar. Ayrıca, yük dağıtımını optimize etmek için hepsini bir kez deneme, en az bağlantı ve hatta özel algoritmalar gibi teknikler kullanır.

Dayanıklılık: Uygulamalar için yüksek kullanılabilirlik, hata toleransı ve yedeklilik sağlamak, Mikro Hizmet Ağ Geçitlerinin önemli bir bileşenidir. Durum kontrolleri, devre kesiciler ve yeniden denemeler uygulayarak arızaların veya darboğazların sistem genelinde yayılmamasını sağlayarak uygulamanın genel kararlılığını ve güvenilirliğini korurlar.

Artık bir Mikro Hizmet Ağ Geçidinin temel sorumluluklarını anladığımıza göre, bu tasarım modelini bir mikro hizmet ekosisteminde uygulamanın önemli avantajlarını ele almamız önemlidir:

1. Geliştiricilerin mikro hizmetler arasındaki ağ oluşturmanın karmaşıklığını manuel olarak ele alması gerekmediği için basitleştirilmiş hizmet entegrasyonu.

2. Kimlik doğrulama ve yetkilendirmenin tek bir merkezi nokta tarafından yönetilmesi sayesinde artırılmış güvenlik.

3. Merkezi kayıt tutma, izleme ve analiz, tüm sistemin performansını denetlemeyi ve sürdürmeyi kolaylaştırır.

4. Yeni mikro hizmetlerin eklenmesi veya mevcut olanların güncellenmesi gibi kusursuz genişletilebilirlik, Ağ Geçidi aracılığıyla diğer uygulama bileşenleri üzerinde minimum etkiyle yapılabilir.

5. Geliştiriciler, mikro hizmetlerinin iş mantığını uygulamaya odaklanabildiklerinden ve platform araçlarının trafik yönetimi, güvenlik ve diğer konuları ele almasına izin verebildiğinden, geliştirme iş akışları iyileştirildi.

Örneğin AppMaster no-code platformu, müşterilerinin oluşturduğu arka uç, web ve mobil uygulamalar arasında verimli iletişim ve işbirliği sağlamak için arka planda bir Mikro Hizmetler Ağ Geçidinden yararlanıyor. Kusursuz entegrasyonu sayesinde platform, kullanıcıların mikro hizmet mimarisinin zorlukları ve karmaşıklıkları hakkında endişelenmeden uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına, yönetmesine ve dağıtmasına olanak tanır.

Sonuç olarak, Mikro Hizmetler Ağ Geçidi, bir mikro hizmet mimarisiyle uygulamaların geliştirilmesinde ve dağıtılmasında genel verimliliğin artırılmasında hayati bir rol oynar. Geliştiriciler bunlardan birini uygulayarak, sürekli gelişen teknoloji ortamının artan taleplerini kolaylıkla karşılayabilecek ölçeklenebilir, sağlam ve dinamik uygulamalar oluşturmaya odaklanabilirler.

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